Verhüllte Torwache: Im Gerichtshof nebenan ist es dämmrig

Teil des Verwaltungsgerichtshofs Kunstwerk geworden

+ © Fischer Verschleierter Blick: Aus der Torwache geht der Blick unter anderem auf den Turm des Landesmuseums. Umgekehrt ergibt sich von hier aus ein guter Blick aufs Kunstwerk. © Fischer

Kassel. Von Anfang an waren sie mit großer Aufgeschlossenheit dabei: Als die 73 Mitarbeiter des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) am Brüder-Grimm-Platz erfuhren, dass sie Teil eines documenta-Kunstwerks des Künstlers Ibrahim Mahama aus Ghana werden, war die Neugier groß.

Mahama verhüllte die Gebäude der Torwache am Fuße der Wilhelmshöher Allee mit zusammengenähten Bahnen aus Sackleinen. In einem der beiden historischen Bauwerke, dort wo einst die Brüder Grimm lebten, befinden sich Räume des VGH, unter anderem der große Sitzungssaal und die Bibliothek.

Vor documenta-Ende stellt sich die Frage: Wie hat es sich fast drei Monate lang unter einer Textilhülle, in verdunkelten Räumen und täglich Massen von documenta-Besuchern vor der Türe arbeiten lassen? „Prima“, lautet die begeisterte Bilanz. „Die Arbeit lief ungestört weiter.“ Gleichwohl sei es was Besonderes, in und mit einem documenta-Kunstwerk zu arbeiten, sagt VGH-Sprecher Helmut Schmidt.

+ Stoff vorm Fenster: Im Lesesaal des Verwaltungsgerichtshofs muss ohnehin bei Kunstlicht gearbeitet werden. Eine Beeinträchtigung durch die d 14-Kunst besteht nicht. © Hein

Die Resonanz aus dem VGH sei „sehr positiv“. Umso mehr als sich der Künstler die Mühe gemacht hatte, vor Ort alle Justizmitarbeiter in sein Kunstwerk einzuführen. Helmut Schmidt ist angetan. Ihm sei klar geworden, dass es auch Bezüge zum Gerichtshof gibt. Mahama thematisiere den Bereich Arbeit, insbesondere Handarbeit in Afrika innerhalb einer globalisierten kapitalistischen Welt des Handels. „Hier, im VGH, wird ja auch gearbeitet“, sagt Spitzer. „Und im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir es mit vielen Asylfragen von Menschen aus Afrika zu tun.“ Für Spitzer schließt sich da ein Kreis zum d 14-Kunstwerk.

Von einer Beeinträchtigung durch die Verhüllung sei wenig zu spüren, so Schmidt. Im Lesesaal müsse man ohnehin bei Licht arbeiten, und im Sitzungssaal sei es in den Sommermonaten durch die Verschattung endlich einmal angenehm kühl. Richter-Assistentin Anita Spitzer findet es spannend, Teil eines Kunstwerks zu sein und dass der VGH im Fokus weltweiter Betrachtung steht. Sie sei jetzt schon traurig, wenn in zwei Wochen alles vorbei ist.

+ Ausgeschnittene Fenster: Aus sicherheitstechnischen Gründen mussten einige wenige Fenster nachträglich von den Stoffbahnen freigeschnitten werden. Hier muss im Notfall eine Rettungsleiter angelegt werden können. © Koch

Auch Simona Beck am Empfang wird dann nicht mehr von Kunstinteressierten aus aller Welt aufgesucht, die sich die Verhüllung unbedingt von innen anschauen wollen. Was sie leider nicht dürfen. Dieses Privileg genießen noch bis zum 17. September allein die Justizbediensteten.