Kassels Udo-Lindenberg-Double gewinnt zwei Musikpreise

Siegen/Kassel. Ihr erster gemeinsamer Auftritt war extem erfolgreich: Udomat und die Panikgenossen aus Kassel haben beim Deutschen Rock- & Poppreis in Siegen, bei dem am Samstag über 125 Nachwuchskünstler und -musikgruppen antraten, zwei Preise abgeräumt. Die zehnköpfige Projekt-Band um Sänger Christian Pietsch (Foto) besteht aus erfahrenen Musikern, sie spielten „Rock’n’Roller“ von Udo Lindenberg und holten den Titel in den Sonderkategorien „Beste Tribute-Band“ und „Beste Rock’n’Roll Band Deutschlands“. (may) www.udomat-double.com

Foto: privat/nh