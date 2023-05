DT: Kafkas Käfer in einer gelungenen Horrorkomödie

Von: Ute Lawrenz

Schräge Kostüme: Roman Majewski (Vater, von links), Anna Paula Muth (Dienstmädchen), Judith Strößenreuter (Mutter) und Gaby Dey (Tochter) in „Die Verwandlung“ am DT in Göttingen. © Thomas müller.

Uraufführung: „Die Verwandlung“ wird als Horrorkomödie am Deutschen Theater in Göttingen gezeigt für die Premiere gab es großen Applaus.

Göttingen – Einen großen Abend voller bunter Ideen hat das Deutsche Theater Göttingen mit der Uraufführung „Die Verwandlung“ nach Franz Kafka in der Fassung und Regie von Philipp Löhle geliefert. Nach knapp zwei kurzen Stunden mit Zwischenapplaus wollte der Beifall kein Ende nehmen.

Mit der Reaktion eines Lesers (1917) beginnt das Schauspiel. „Sie haben mich unglücklich gemacht“, schreibt zwei Jahre nach Erscheinen der „Verwandlung“ Siegfried Wolff, sein Brief ist als Projektion auf dem schwarzen Schleier vor der Bühne zu lesen Er habe die Geschichte der Kusine geschenkt. Die wisse sich den Inhalt nicht zu erklären. Will Philipp Löhle nun die Erklärung liefern?

In Stummfilmmanier spielt die Vorgeschichte hinter dem nun durchsichtigen Schleier: Mit theatralischen Bewegungen spielen Mutter (Judith Strößenreuter), Vater (Roman Majewski) und Tochter (Gaby Dey) glückliches Familienleben, in dem das Dienstmädchen (Anna Paula Muth) die Zeitung bügelt. Als das Geschäft des Vaters zusammenbricht, springt Sohn Gregor Samsa (Lukas Beeler) in die Bresche. Fünf Jahre später der Schock. Gregor hat sich in einen Käfer verwandelt.

Ist es eine Schabe, eine Kakerlake? Wie im Horrorfilm kommt das Insekt daher, zuerst sind hinter Gregors Zimmertür nur unerklärliche, fremdartige Laute zu hören, dann dringt merkwürdiger Schleim aus dem Schlüsselloch, als Nächstes sehen die Zuschauer Beine, Tentakel, die, zu einem bedrohlichen Licht- und Klangteppich, aus der Türöffnung dringen (Bühne, Kostüme und Käfer: Thomas Rump; Puppenspieler: Sean Grimm).

Für erlösende Komik sorgen der Auftritt des Schlossers (Daniel Mühe) und des Arztes (Florian Donath), die zwar wegen Gregor Samsa gerufen worden sind, das Insekt, in das er sich verwandelt hat, aber auf keinen Fall zu Gesicht bekommen sollen. Der Arzt, der erst versucht, der verzweifelten Mutter wieder etwas Lebenskraft einzuhauchen, will dann sogar das Publikum dazu bringen, seine Entspannungstechnik, das „Müllern“, zu probieren.

Der häufige Wechsel von Thriller-Dramatik mit der Auflösung der Spannung durch umwerfende Komik verleiht der Inszenierung ihre Stärke. Dies gelingt durch große schauspielerische Leistung aller Schauspieler, manche gar in mehreren Rollen. In oft winzigen und doch deutlichen Veränderungen in Mimik sowie Körperhaltung machen sie ihren Subtext sichtbar. Ein schönes Beispiel dafür bietet die Szene, in der Gregors Schwester Grete durch lautes Weinen vom Unfassbaren ablenkt. Bände spricht ihr Blickdialog mit der Mutter.

Wunderbar ist auch die Szene, in der das Dienstmädchen nach ihrer Rückkehr einübt, wie sie der Familie erzählen will, was sie nach ihrer Kündigung gemacht hat. Für ihre flinke Gestik scheinen Anna Paula Muth an jeder Hand zehn Finger gewachsen, ihren Körper bewegt sie fast schlangenartig. Und doch, bei Grete läuft sie ins Leere und gleitet wieder in die Rolle des „Mädchens“.

Bleibt als Resümee für die Betrachter: Eine Erklärung für die Verwandlung liefert Philipp Löhle nicht. Aber einen unschlagbar packenden Abend, der mit großem Applaus eine verdiente Belohnung fand.

Wieder am 5., 13. und 26. Mai, 2. Juni, Karten: Tel. 0551/4969300, dt-goettingen.de