Moderatorin Dunja Hayali: "Man wünscht mir den Tod an den Hals - auch das ist Deutschland"

Seit Jahren wird Dunja Hayali von Wutbürgern übelst beschimpft - trotzdem stellt sich die ZDF-Moderatorin dem Dialog. Uns hat die "Haymatland"-Autorin erklärt, warum es keine Alternative gibt.

Eigentlich waren wir vor zwei Stunden verabredet. Es stimmt also, dass Sie unpünktlich sind.

Dunja Hayali: Sie sind gemein. Es stimmt: Ich bin unpünktlich, in der Regel aber nur fünf bis zehn Minuten zu spät. Diesmal lag es daran, dass die anderen Interviewer überzogen haben. Endlich kann ich auch mal anderen die Schuld geben.

Abgesehen von der Unpünktlichkeit sagen Sie von sich, dass Sie durch und durch deutsch seien. Woran zeigt sich das?

Hayali: An meiner Liebe zur Ordnung und dass ich doch oft aufs Grundgesetz zurückkomme. Ich bin Verfassungspatriotin. Man kann auch Patriotin sein, ohne Menschen wegen ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung auszugrenzen. Ich begegne jedem offen und neugierig. Das sind Werte, die ich hier in Deutschland vermittelt bekommen habe - durch meine Eltern, aber auch durch meine deutschen Onkel und Tanten.

Ihr neues Buch haben Sie in Anlehnung an Ihren Namen "Haymatland" genannt. Manche befürchteten schon, jetzt will uns die Hayali auch noch die Heimat wegnehmen.

Hayali: Es wurde mir sogar vorgeworfen, die Islamisierung des Abendlandes vorantreiben zu wollen. Manche kritisierten, dass ich der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig sei. Die Reaktionen zeigen, dass wir bei manchen Themen die Leichtigkeit verloren haben.

Sie schreiben, dass der Plural von Heimat endlich in den Duden aufgenommen werden sollte. Wieso wehren sich manche so sehr dagegen, dass man auch mehrere Heimaten haben kann?

Hayali: Das müssen Sie diejenigen fragen, die sich dagegen wehren. Denen empfehle ich einen Blick in den Duden, denn den Plural gibt es dort längst.

Der Beitrag stammt von der Video-Plattform Glomex und wurde nicht von HNA.de erstellt.

Oh, das hatte ich nicht überprüft.

Hayali: Die Frage ist ja eher, wie man den Plural definiert. Bedeutet es, dass zehn Leute zehn Heimaten haben? Oder kann auch ein Mensch zehn Heimaten haben? Jeder darf die Frage für sich beantworten. Ich habe mehrere Heimaten: Ich bin in Datteln geboren und in Köln flügge geworden, jetzt lebe ich in Berlin. Heimat ist für mich da, wo die Familie ist. Sie kann aber auch eine Eckkneipe sein oder ein Geruch. Wenn ich zum Beispiel eine Mischung aus Diesel und Gewürzen in die Nase bekomme, denke und fühle ich immer gleich an den Irak, wo meine Eltern herkommen.

Dunja Hayali auf Twitter

Für manche ist auch das Internet Heimat. Für Sie auch? Immerhin verbringen Sie täglich angeblich vier Stunden in den Sozialen Medien.

Hayali: Ich glaube nicht. Das Internet ist für mich eher ein Tool, um Dinge zu erledigen und in den Dialog zu treten. Die vier Stunden sind übrigens nur ein Durchschnittswert. Es gibt Tage, da verbringe ich nur zwei Stunden mit meinem Smartphone, an manchen Tagen sind es aber sechs.

Dabei geraten Sie ab und an in Shitstorms. Welche Hassbotschaften haben Sie heute bereits bekommen?

Hayali: Heute habe ich noch nicht viel geguckt, aber ich habe gerade eine interessante E-Mail von einem Ex-Neonazi bekommen. Warten Sie, ich lese sie Ihnen vor: "Früher hätte ich Sie gern tot gesehen, heute empfinde ich großen Mut und Respekt für Sie. Sie halten jenen den Spiegel vor, in welchen diese Leute nicht hineinzusehen wagen, denn was sie erkennen würden, wäre eine demaskierte Fratze des Hasses." Solche Zuschriften geben einem das Gefühl, dass wir uns etwas zu sagen haben, auch wenn wir am Ende nicht einer Meinung sein müssen. Das ermutigt mich, meinen Weg weiterzugehen.

Sie werden regelmäßig als "Musel-Schlampe" und "dummes Stück Scheiße" beschimpft, das vergewaltigt gehört. Was machen solche Reaktionen mit einem?

Hayali: Zunächst habe ich mich gefragt, warum man mir das alles an den Kopf wirft. Die Reaktionen haben sicher mit meiner Haltung zu tun, mit meinem Geschlecht, meinem Migrationsvordergrund und meiner Arbeit bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich finde nicht, dass das irgendwie rechtfertigt, mir den Tod an den Hals zu wünschen, aber das ist eben Deutschland im Jahr 2018, wenn auch nur in kleinen Teilen. Manche unterstellen mir zudem, ich würde sie in eine Ecke stellen. Genau das tue ich nicht. Erstens, weil ich auch nicht möchte, dass man das mit mir macht, und zweitens, weil ich weiß, dass sich Menschen dadurch nicht ernstgenommen fühlen.

Man sollte also mit Rechten reden? Viele haben mittlerweile keine Lust mehr, mit AfD-Sympathisanten zu diskutieren. Die pfeifen sie lieber bei Kundgebungen aus.

Hayali: Menschlich kann ich verstehen, dass man darauf keinen Bock hat. Es ist anstrengend und frustrierend. Aber dürfen wir Journalisten uns dem verweigern? Ich finde nicht. Ich sehe kaum eine Alternative zum Dialog. Dazu brauchen sie aber zwei. Und auch ich erlebe, dass nicht jeder bereit ist, von seiner Wut-Palme herunterzukommen. Dann gebe auch ich auf. So masochistisch bin ich nicht veranlagt.

Dunja Hayali in Chemnitz

Reaktionen wie die des ehemaligen Neonazis sind wahrscheinlich die Ausnahme. Wie reagieren die Menschen zum Beispiel in Chemnitz, wenn Sie auf sie zugehen?

Hayali: Unterschiedlich. Manche finden gut, was ich tue, manche nicht, und manche nutzen die Chance, mir mal richtig ihre Meinung zu geigen. Leider bleibt das Negative länger haften. Vielleicht liegt das auch an unserem Job. Wir berichten ja häufig über Negatives. Richtig aufgefallen ist mir das erst, seitdem ich Vorträge über Medien halte. Bei der anschließenden Fragerunde kommt oft: "Warum berichten Sie nicht über die guten Dinge? Kein Wunder, dass so viele glauben, mit Deutschland ginge es bergab."

‍♀️ „maulhure“ ist endlich mal ne schöne abwechslung zur „eself*ck*r*n“. danke herr krieg!



wobei ich mich bei letzterem ja immer wieder frage, wie das in meinem falle eigentlich gehen soll... schönen abend! https://t.co/WcEsqlz0mK — Dunja Hayali (@dunjahayali) 22. November 2018

Einmal schildern Sie im Buch, wie Sie in den 90er-Jahren die ausländerfeindlichen Anschläge von Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen mitbekommen haben. Ein Freund sagte damals im Scherz zu Ihnen, dass er Sie im Keller verstecken werde, wenn es so weitergeht. Haben Sie zuletzt daran gedacht, das Land irgendwann verlassen zu müssen?

Hayali: Freunde von mir denken tatsächlich darüber nach, wo man hingehen könnte, wenn es wieder so weit ist. Aber so pessimistisch schaue ich nicht in die Zukunft. Ich räume hier nicht das Feld. Das ist meine Heimat und mein Land. Wir haben eine gut funktionierende Zivilgesellschaft, die sich allerdings noch mehr einbringen kann. Die Stärkung der demokratischen Gemeinschaft werden wir nicht allein mit Hashtags und Facebook-Postings erreichen können. Die gelingt nur, wenn wir alle mit anpacken. Das fängt im Kleinen an. Und wenn es die Freundlichkeit an der Supermarktkasse ist. Das klingt banal, hat aber einen größeren Einfluss auf Menschen, als man sich vorstellen kann.

Sie werden nicht nur angegriffen, weil Sie einen Migrationshintergrund haben und bisexuell sind, sondern auch, weil Sie für das öffentlich-rechtliche ZDF arbeiten. Wieso haben "Staatssender" und die "Lügenpresse" so viel Glaubwürdigkeit verloren?

Hayali: Manche haben das Gefühl, wir würden sie belehren wollen. Manche fühlen sich in der Berichterstattung nicht abgebildet. Und dann haben wir natürlich auch Fehler gemacht. Nicht absichtlich, aber die wirken nach. 2015 waren wir von der tollen zivilgesellschaftlichen Leistung zu lange zu beeindruckt. Wir haben nicht schnell genug die richtigen Fragen formuliert. Denn schon damals waren die vielen Flüchtlinge, die zu uns kamen, eine Herausforderung mit allen Chancen und Gefahren. Zu lang müssen wir uns den Schuh allerdings nicht anziehen. Denn sehr schnell ist das Pendel in die andere Richtung geschwungen, was auch nicht besser ist. 90 Prozent der Flüchtlinge wissen sich sehr wohl zu benehmen. Dann gibt es die anderen 10 Prozent, von denen die Hälfte wiederum Kleinkriminelle sind. Ich will nichts schönreden, kleinreden oder relativieren, aber mittlerweile berichten wir in einer fast schon penetranten Art über Missstände. Das bildet die Realität auch nicht ab.

Dunja Hayali im Sportstudio

Zuletzt haben Sie nach der Massenvergewaltigung von Freiburg schnellere Abschiebungen gefordert. Brauchen wir mehr Härte gegenüber straffällig gewordenen Flüchtlingen?

Hayali: Ich habe das schon in meinem allerersten Facebook-Post vor drei Jahren gesagt: Wir haben in Deutschland Rechte und Pflichten. Menschen, die in Not sind und zu uns kommen, haben ein Recht auf Hilfe. Wenn man das aber einhalten will und die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten will, gehört es dazu, dass die Menschen, die nicht darunter fallen, in ihre Länder zurück müssen.

Die Vorfälle Ende August in Chemnitz bezeichnen Sie als Zäsur. Was war dort neu?

Hayali: Zweierlei Dinge. Zum einen gab es erstmals die sichtbare Verbindung der AfD zu Identitären, Pegida und anderen Organisationen. Zum anderen war es vor Chemnitz so: Wenn Menschen mir etwas zuriefen und ich mich umdrehte, schauten sie verschämt woanders hin. In Chemnitz sagten die Menschen zum Teil aber Dinge mit einer Chuzpe zu mir, dass es mir kalt den Rücken runtergelaufen ist.

Angesichts Ihrer vielen Aktivitäten vergisst man schnell, dass Sie das ZDF-"Morgenmagazin" schon seit elf Jahren moderieren. Mittlerweile bestreiten Sie nur noch fünf statt zehn Sendungen pro Monat. Trotzdem: Wie lang kann man diese Form der journalistischen Schichtarbeit durchstehen?

Hayali: Das ist so eine gemeine Frage. Immer wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich das noch mache, denke ich: Das mache ich noch zehn Jahre. Es ist so eine tolle Sendung. Ein tolles Team. Aber irgendwann möchte ich nicht mehr um viertel vor vier aufstehen. Wenn Sie meine Augenränder sehen würden, wüssten sie warum. Zudem hab ich ja auch noch meine monatliche Sendung und das Sportstudio. Zuletzt hat jemand zu mir gesagt: "Das Sportstudio ist doch schön. Da hast du den ganzen Hass nicht." Aber leider ist es im Sport auch nicht anders.

Das ist Dunja Hayali

Geboren: am 6. Juni 1974 in Datteln im Ruhrgebiet als Tochter eines Arztes und einer Arzthelferin, die aus dem Irak nach Deutschland kamen

Ausbildung: Studium an der Sporthochschule Köln mit dem Schwerpunkt "Medien und Kommunikation"

Karriere: Bekannt wurde Hayali durch "Morgenmagazin" und "Heute-Journal" im ZDF. Dort ist sie heute auch in ihrer eigenen Talkshow "Dunja Hayali" sowie im "Sportstudio" zu sehen.

Privates: Hayali outete sich vor zehn Jahren als bisexuell und lebt in Berlin.

Das Buch: "Haymatland: Wie wollen wir zusammenleben?" (160 Seiten, 16 Euro) ist im Ullstein-Verlag erschienen. Hayali hat es ihrer Familie gewidmet. Ihre Mutter ist mittlerweile gestorben, ihr Vater dement.