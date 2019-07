Fast nicht überraschend: Ed Sheeran fehlt es auf neuem Album an Mut

Wer das Radio einschaltet, bekommt spätestens nach einer Stunde einen Song von Ed Sheeran zu hören. Der Popsänger ist zum Weltstar geworden. Sein neues Album ist aber fast nicht überraschend.

Mit seinen Songs knackt der 28-Jährige einen Rekord nach dem anderen, räumt die wichtigsten Musikpreise ab, und klar, seine Stadionkonzerte sind ratzfatz ausverkauft. Woran man nicht gleich denkt, wenn man poppige Songs wie „The A Team“ und „I See Fire“, die Ballade „Perfect“ oder das Irish-Folk-Stück „Galway Girl“ hört, ist, dass da einer am Mikrofon steht, der eigentlich auch mal in der Rapszene startete.

Dieser Zeit nähert sich Sheeran auf seinem gerade erschienenen „No.6 Collaborations Project“ an. Mit dabei: Eminem, 50 Cent, Meek Mill, Chance the Rapper und Cardi B.. Das ist aber fast die einzige musikalische Überraschung. Drei Gründe, warum es dem derzeit erfolgreichsten Popstar nicht öfter gelingt zu verblüffen.

Der Sound

Zuletzt klang seine Musik trotz der extrem erfolgreichen Alben „X“ und „Divide“ etikettierbar. Dass Ed Sheeran nun mal nicht ganz eindeutig nach Ed Sheeran klingen will, wird schnell deutlich. Und auch sein Spaß daran, sich nicht festlegen zu müssen – Pop, Singer/Songwriter, Folk, Hip-Hop, Soul, sogar Rock und ein winziger Hauch Metal. Von allem findet sich etwas auf dem Kollaborationsalbum.

Doch trotzt des Wechsels der Genres, der hochprofessionellen Umsetzung und des unbedingten Willens, überraschen zu wollen, mag ihm genau das nicht so recht gelingen. Zu glatt poliert ist gleich das Eröffnungsstück „Beautiful People“ (feat. Khalid). Zwar extrem massentauglich, aber insgesamt zu wenig innovativ sind Songs wie „I Don’t Care“. Die zuckersüße Pop-Ballade – eine Vorabauskopplung – singt er im Duett mit Justin Bieber, sie landete in den Charts ganz oben.

Dort wird sicher auch das zarte „Take Me Back To London“ punkten – Sheerans Spezialität sind eben die Balladen. Die meisten der Songs, wie das groovende Dance-Stück „Cross Me“ mit Chance the Rapper, schmiegen sich an die Gehörgänge an. Musikalisch spannend wird es immer nur dann, wenn Sheeran rappt.

Auch wenn er es auf „Take Me Back To London“ mit Stormzy noch etwas gemächlich angehen lässt. Und: Abrocken kann er auch – mit dem knalligen „BLOW“ gelingt mit den Gute-Laune-Musikern Chris Stapleton und Bruno Mars die einzig echte Überraschung – ein Rock-Brett. Insgesamt fehlt es der Sheeran-Hitmaschine aber trotz der Stilvielfalt am Mut zum Andersklingen.

Die Texte

Auch wenn Ed Sheeran ein charismatischer Typ ist, die Texte sind eher oberflächlich, fast platt. Doch mehr war nach Sätzen wie „Wenn ich bei meinem Baby bin, verschwinden alle schlimmen Dinge“ („I Don’t Care“) und Schwüren wie „Der beste Teil von mir bist du“ („Best Part Of Me“) an Tiefgang auch nicht zu erwarten.

Die Starbesetzung

Es klingt wie nach einer kalkulierten Kommerzmaschine, wenn ein Megastar – allein die Single „Shape Of You“ verkaufte sich über 40 Millionen Mal, das Album „Divide“ von 2017 ist das meistverkaufte weltweit, seine Tour im vergangenen Jahr war mit 432 Millionen Dollar die umsatzstärkste aller Stars – mit 22 US-Mega-Stars ein Album aufnimmt.

Ed Sheeran ist sich damit aber eigentlich nur treu geblieben. Er hat schon öfter Duett-Alben herausgebracht. So wie sein Erfolg wuchs, sind auch die Namen der Künstler, mit denen er ins Studio geht und die an den Reglern stehen (Skrillex und Fatboy Slim), gewachsen – auch keine Überraschung.

Ed Sheeran: No.6 Collaborations Project (Warner Music)

Wertung: drei von fünf Sternen