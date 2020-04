Ei, Ei, Osterei - Der HNA-Malwettbewerb zu Ostern

Ei, Ei, Osterei: So heißt er, unser HNA-Malwettbewerb zu Ostern. Auch dieses Jahr haben uns wieder viele großartige Motive von Kindern aus der Region erreicht. Alle Bilder zum Durchklicken.

Unser Büro wurde in den vergangenen Wochen zur Gemälde-Galerie, denn jede Menge Einsendungen für den Malwettbewerb „Ei, Ei, Osterei“ kamen bei uns an. Viel Mühe und kleine Details stecken in den ideenreichen Kunstwerken. Ob erste oder vierte Klasse – die jungen Talente haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Die Motive reichten von niedlichen Osterhasen bis zu kleinen Küken. Die Entscheidung fiel wirklich nicht leicht, aber nach langer Beratung konnten wir uns dann doch auf die drei Gewinner einigen. Da aber alle Bilder zu schön sind, um sie zu verheimlichen, haben wir uns entschieden, alle Kunstwerke in Bildergalerien hier zu veröffentlichen. rdm