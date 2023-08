Eindrucksvoller Auftakt des Festivals „Begegnungen“ in Kassel

Abgesänge. Abschiedsstimmung in der Musik von Widmann, Schostakowitsch und Schumann: Tianwa Yang (Violine, von links), hinten am Klavier William Youn, Caroline Melzer (Sopran), Kilian Herold (Klarinette). © Pia Malmus

Langanhaltenden Beifall und Bravos gab es für das Auftaktkonzert des Festivals „Begegnungen“ im neuen Standort UK14 in Kassel. Stargeigerin Tianwa Yang musizierte mit Gästen.

Weltklasse-Geigerin und Festivalleiterin der Konzertreihe „Begegnungen“, Tianwa Yang, weiß, dass sie ihrem treuen Publikum etwas zumuten kann: In Jörg Widmanns „Sieben Abgesänge auf eine tote Linde“ nach Gedichten von Diana Kempff trifft schmerzhafte Klanggewalt auf durchscheinende Zartheit.

Entstanden sind Widmanns Gesänge unter dem Eindruck eines Unwetters, und diese wurden von den Ausführenden Caroline Melzer (Sopran), Kilian Herold (Klarinette), Tianwa Yang (Violine) und William Youn (Klavier) nicht nur stupend musiziert, sondern entbehren in Zeiten des Klimawandels auch nicht einer brennenden Aktualität.

Ausgehaltene Liegetöne illustrieren die Anklage der Lyrik: “Die Wurzel auf dem Kopf, die Krone erdgekrallt.“ Klavier und Sopran lassen den Baum in Todesqual schreien, die Violine klagt und das Klavier beschwört bedrohliche Wassermassen. Sopranisten Melzer bestach auch im nachfolgenden Werk, der Romanzen-Suite op.127 von Dimitri Schostakowitsch, mit sensibler Stimmführung und lupenreiner Höhe.

Instrumentalisten und Sopranistin begaben sich mit Schostakowitschs farbenreicher Suite in einen musikalischen Dialog auf allerhöchstem Niveau, eingeleitet durch eine traumverlorene Kantilene im Cello durch Valentino Worlitzsch, und die Klarheit des Geigentons von Yang erweist sich immer wieder als so wundervoll wie anrührend. „Kehrt mein Krieger jemals wieder?“, fragt Ophelia im Einganssatz.

Die Kontraste-berückende Zartheit treffen in Schostakowitschs Musik auf wuchtiges Drama (Klavier!), lassen keine Zeit zum Durchatmen. Die gab es mit dem letzten Stück des mit „Abgesänge“ betitelten Programms: Das Klaviertrio No.1 d-Moll von Robert Schumann, damals ein Geschenk an seine Frau Clara, bot schwelgerische Üppigkeit bei glanzvollem Zusammenspiel.

Die zweite Violinistin des Abends, Lena Neudauer, entlockte ihrem Instrument satten und warmen Romantik-Sound ohne jede Exaltiertheit, und man musizierte in tadelloser Balance. Langanhaltender Beifall und Bravos am Schluss. Bei so viel Intensität erübrigte sich eine Zugabe.

Von Susanna Weber

Die weiteren Konzerte: 1 1. August, 20 Uhr: „Vor 100 Jahren – Wie die musikalische Welt vor 100 Jahren klang, erzählen Fauré, Milhaud, Antheil u.a.“, Hallenbad Ost

12. August, 21.30 Uhr: „Dunkelkonzert 2 – Musik zum Trösten, Heilen und Erinnern und Klänge von Ullmann, Grieg, Mahler u.a.“, Museum für Sepulkralkultur



13. August, 17 Uhr: „Tell me the truth about love“. Die Liebe und ihre zahlreichen Facetten bei Brahms, Korngold, Chaussan und Bridge, Hallenbad Ost



Karten: Kartenservice unserer Zeitung, unter Tel. 0561/3164500 und festival-begegnungen.de