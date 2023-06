Klassik im Irish Pub: Lässigkeit des Kneipen-Barock

Von: Bettina Fraschke

Teilen

Auftakt mit Marsch durchs Publikum: María Carrasco Gil im Irish Pub. © Andreas Fischer

Beim Kultursommer Nordhessen begeisterte das Ensemble I Zefirelli im Irish Pub in Kassel. Die jungen Musiker verschmelzen Barockmusik mit Folk-Klängen aus der Zeit um 1700.

Kassel – Auf einer erfrischenden Bö segelten die Zuschauer im Irish Pub am Montag durch ein charmantes, fröhliches Konzert des Barockensembles I Zefirelli – es ist nach dem Wind Zephyr benannt. Einzeln treten die jungen Musiker in den holzgetäfelten Kneipenraum, sie flöten, schlagen die Gitarrensaiten an, lassen den Geigenbogen tanzen – während sie sich durch die Zuschauerreihen zur Bühne bewegen. Wirbelnde Klänge heben die Energie im Raum zwischen Guinness und Barsnacks direkt aufs nächste Level.

Intendantin Maren Matthes hatte vorab Gastwirt Brendan Kennedy einen Orden für die „Spielstätte des Jahres“ beim Kultursommer Nordhessen verliehen. Die Verbindung von über dreihundert Jahre alter Musik und Pub-Flair erwies sich schon beim Eingangsstück als großartig.

Die sechs Instrumentalisten fundieren den Abend in London in der Zeit um 1700 – eine internationale Stadt mit einer halben Million Einwohner. Georg Friedrich Händel wirkte dort, Zöglinge seines Komponistenkollegen Arcangelo Corelli fanden wegen des exzellenten Rufs ihres Meisters überall Aufträge, wie die Musiker zwischen den Sets plaudernd erzählten. Sie verwoben Folktänze, die zu jener Zeit gern musiziert worden sind, mit den Werken der Barock-Granden. So führten sie augenzwinkernd den Beweis, dass diese sich wohl selbst gern im Pub aufgehalten haben, kombinieren sie doch Rhythmen zum Beispiel aus dem Tanzstück Hornpipe so kongenial zu ihren Sonaten wie Pubwirte Chips zu Fisch.

Vor das atmosphärische Gläserklirren der Bar verschafft sich Tobias Tietze mit sanften Akkorden auf der Barockgitarre Aufmerksamkeit – Auftakt für eine Purcell-Sonate, Jeroen Finke setzt mit der Rahmentrommel Synkopen dagegen, ein herrlich vertracktes, zartes Stück Musik entfaltet sich. Luise Catenhusen beweist Virtuosität an ihren Blockflöten, kann sie aber auch wie das Folk-Instrument Tin Whistle tönen lassen. María Carrasco Gil an der Geige, Jakob Kuchenbuch am Barockcello und Tilmann Albrecht am Cembalo setzen eigene Akzente – vor allem beim sinnlichen Zentrum des Konzerts, Corellis Opus 5. Das geht bis in die Details: Jeroen Funke zieht den Daumen nur kurz über die Schellen seines Tambourins und der Sound wirkt wie ein scharfes Luftholen – von Verlangen und dem Versuch, es zu zügeln, erzählt dann auch die Blockflöte.

Nach Improvisationen, Tänzen und viel Lässigkeit, mit der die Instrumentalisten auch an die sogenannte Klassik herangingen, endete der ausverkaufte Abend mit Zugaben und einem Gänsehaut-Ausklang: Künstler und Publikum sangen die 400 Jahre alte Weise „Greensleeves“.

kultursommer-nordhessen.de

Von Bettina Fraschke