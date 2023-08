Ex-Kasseler mit neuem Podcast zu aktuellen politischen Debatten

Von: Lara Thiele

Düzen Tekkal und Khesrau Behroz reden in ihrem Podcast über das Weltgeschehen und ihre Sicht auf politische und gesellschaftliche Vorkommnisse. © Marie-Lilien Funk

Das neue Audio-Format „Tekkal und Behroz“ ordnet aktuelle politische Debatten ein. Mit dabei ist Keshrau Behroz, der seine Jugend in Kassel verbrachte.

Kassel – „Fest und Flauschig“, „Lanz und Precht“, „Apokalypse und Filterkaffee“ – in diese Namenskombinationen reiht sich ein neuer Podcast ein: „Tekkal und Behroz“.

Düzen Tekkal ist eine deutsche Autorin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin mit kurdisch-jesidischen Wurzeln. Keshrau Behroz ist Journalist und Podcast-Produzent, unter anderem ist er die Stimme des sehr erfolgreichen Podcasts „Cui bono“. Behroz hat seine Jugend in Kassel verbracht, nachdem seine Familie nach der Flucht aus Afghanistan in den 1990ern über Umwege in Nordhessen landete. Seine Produktionsfirma „Undone“ produziert das Podcast-Format.

Und was machen Tekkal und Behroz in „Tekkal und Behroz“? Reden, aber nicht einfach so, wie man es aus anderen Podcasts kennt, sondern deutlich politischer. Sie ordnen Nachrichten und Ereignisse ein, beschreiben ihre Sicht der Dinge und erzählen Persönliches.

Das machen andere Podcasts natürlich auch. Tekkal und Behroz haben allerdings aufgrund ihrer familiären Migrationsgeschichte einen Blick auf die Dinge, den man in der deutschen Podcastwelt so bislang selten hört. „Lass uns über Mütter reden“, sagt Behroz in Folge zwei – und weil in der ersten Folge die Gespräche über ihre Mütter so gut angekommen seien, beginnen die beiden jetzt immer mit einer kurzen Mama-Anekdote.

In der ersten Folge geht es um die Krawalle in Frankreich nach dem Tod des 17-jährigen Nahel M., der bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre von der Polizei erschossen wurde. In Folge zwei geht es um die Lage im Iran, Folge drei beschäftigt sich mit CDU-Chef Friedrich Merz und der Abgrenzung zur AfD. Tekkal und Behroz versuchen, die Hintergründe zu verstehen.

Es geht um Zugehörigkeitsgefühle, Benachteiligung, fehlendes Vertrauens in staatliche Institutionen – und was das Ganze mit uns allen zu tun hat. Tekkal fragt: „Konntest du frei von Ängsten oder auch einem komischen Gefühl sagen: Ich bin Deutscher?“ Behroz antwortet: „Das sage ich bis heute nicht.“ „So. Das hat Gründe“, erwidert Tekkal: „Das zeigt, dass wir ganz viel versäumt haben.“

Tekkal und Behroz sind ein Duo, dem man gern zuhört, das pointiert redet, Ahnung hat und kein Blatt vor den Mund nimmt. Gäste ergänzen die Gespräche. Das macht Lust auf weitere Folgen. Neue Episoden von „Tekkal und Behroz“ gibt es jeden Freitag auf Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer.

Keshrau Behroz war auch zu Gast im HNA-Podcast „Mensch, Kassel“ und hat von seiner Jugend in Nordhessen erzählt: