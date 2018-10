Fanta 4 bekommt Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache in Kassel

Die Fantastischen Vier haben in Kassel den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache für ihre Pionierleistung, das Deutsche in den Rap zu bringen, bekommen. Michael Mittermeier hielt die witzige Laudatio.

Die Fantastischen Vier unterhalten nicht nur, sie schaffen zudem Bilder und Geschichten, die bleiben: „Das ist es, was Kultur ausmacht“, sagte Comedian Michael Mittermeier in seiner Laudatio für die HipHop-Formation, die am Samstag in der Kasseler Stadthalle vor 1000 Gästen den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache erhielt. Damit wurde gewürdigt, dass Die Fantastischen Vier die Ersten waren, die die deutsche Sprache in den HipHop holten, sagte Jurymitglied Helmut Glück. 1991 war das erste durchgehend deutschsprachige Rap-Album der Stuttgarter Band erschienen. Über sechs Millionen Alben hat die Formation seither verkauft.

Der Preis wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache vergeben und ist mit 30 000 Euro dotiert. Überreicht wurde er von Amelie Arndt. Das Geld wollen die Musiker Michael Bernd Schmidt (Smudo), Thomas Dürr (Thomas D.), Michael Beck (Michi Beck) und Andreas Rieke (And.Ypsilon) an das Seenotrettungsschiff Lifeline spenden, wie sie in ihrer Dankrede ankündigten.

+ Michael Mittermeier © Andreas Fischer

Natürlich seien Texte in Verbindung mit Musik immer nah an der Party gebaut, so Mittermeier, „anders gesagt: Fett dionysisch, Digger“, dennoch gelinge es den Künstlern, die Sprache weiterzuentwickeln, etwa mit Begriffen wie „Picknicker“, und noch aus behördlichen Abkürzungen Poesie zu schöpfen, wie im Song „MfG – Mit freundlichen Grüßen“, der einen der philosophischsten Refrains der Musikgeschichte habe.

Auch am Beispiel des Lieds „Troy“ machte Mittermeier die Kunstfertigkeit deutlich: Das Wort beinhalte „treudeutsch“ die Bedeutungsebene treu, durch die englische Aussprache und die Schreibweise gelange man aber auch nach Troja, die Rapper seien wie mit dem trojanischen Pferd in den HipHop eingeritten. In der Pressekonferenz hatten die Musiker erzählt, wie sie damals nach deutschen Worten gesucht hätten: DJ hätten sie erst deutsch ausgesprochen, Dee-Jot, konsequenterweise hätte es aber PK heißen müssen – Plattenkratzer.

Mit 5000 Euro ist der Initiativpreis Deutsche Sprache dotiert, der an die Frankfurter Kampagne „Sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind“ des Netzwerks Frühe Hilfen geht. Die weist auf kindliche Schädigungen hin, die entstehen können, wenn Eltern permanent mit ihren Smartphones beschäftigt sind.

Undotiert ist der Institutionenpreis Deutsche Sprache, den die Abteilung Sprachausbildung des Bundessprachenamtes erhält. Die beim Verteidigungsministerium angesidelte Institution unterrichtet Deutsch als Fremdsprache.