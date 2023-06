Feridun Zaimoglu erhält Auszeichnung der Kasseler Uni

Kommt zu Veranstaltungen nach Kassel: Feridun Zaimoglu. © Stefanie Kreuzer

Feridun Zaimoglu tritt Anfang Juli die Kasseler Grimm-Poetikprofessur an.

Feridun Zaimoglu übernimmt Anfang Juli die Grimm-Poetikprofessor der Universität Kassel. Der türkischstämmige, in Kiel lebende Schriftsteller und Künstler reiht sich damit in eine lange Reihe von Autoren ein, die die seit 1985 von der Universität Kassel vergebene Auszeichnung bereits erhalten haben. Mit der Ehrung verbunden sind traditionell eine Poetik-Vorlesung, eine Lesung – beide öffentlich – sowie ein Poetik-Seminar für Kasseler Studierende.

Betreut wird die zurzeit von der Kasseler Sparkasse gestiftete Poetikprofessur von Stefanie Kreuzer, Literatur- und Medienwissenschaftlerin an der Universität Kassel. „Zaimoglu ist ein überaus produktiver und sprachlich vielfältig experimentierender Autor, der bis heute gut ein Dutzend Romane unterschiedlicher Genres veröffentlicht hat“, erklärt sie. Der 58-Jährige wurde auch schon häufig für sein umfangreiches Werk ausgezeichnet.

2003 erhielt er den Preis der Jury beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt für die Erzählung „Häute“. 2004 war er Träger des renommierten Adelbert-von-Chamisso-Preises. 2014 und 2015 stand er mit „Isabel“ und „Siebentürmeviertel“ auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. 2019 wurde er mit seinem Roman „Die Geschichte der Frau“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Zaimoglu hatte Gastprofessuren und Poetik-Dozenturen in Berlin, Tübingen und Lüneburg inne.

Geboren wurde Zaimoglu 1964 in Bolu im Norden der Türkei. Schon im Jahr darauf kam er mit seinen Eltern nach Deutschland. Bekannt wurde er mit dem – auch fürs Theater adaptierten – Text „Kanak Sprak“ (1995), worin er in 24 Monologen von Migranten die Frage beleuchtet, wie es sich als „Kanake“ in Deutschland lebt. Sein Roman „Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan Ongun“ (1997) wurde 2000 von Lars Becker als „Kanak Attack“ verfilmt.

Zu den bekanntesten Romanen Zaimoglus gehören „Leyla“ (2006), die Geschichte einer Arbeitsmigrantin mit Wurzeln in Anatolien, und „Liebesbrand“ (2008). Dieser Roman handelt von einer weitgehend unerfüllten Liebesgeschichte nach einem schweren Busunglück. Im historischen Roman „Evangelio“ (2017) erzählt Zaimoglu die Geschichte Luthers als Vogelfreier vor seiner Bibelübersetzung auf der Wartburg. Mit „Bewältigung“ (2022) näherte er sich in fiktionaler Form dem Diktator Adolf Hitler. Zaimoglu hat auch Theaterstücke und Erzählbände veröffentlicht. Seit einigen Jahren widmet er sich intensiv der Malerei.

Zu den Inhabern der Grimm-Professur zählten bislang etwa die spätere Nobelpreisträgerin Herta Müller, die jüngst gestorbene Sibylle Lewitscharoff, Bestseller-Autorin Juli Zeh, Element-of-Crime-Sänger und Autor Sven Regener, Kinderbuchautor Paul Maar und zuletzt Terézia Mora, Felicitas Hoppe sowie Regisseurin Doris Dörrie.

Vortrag und Lesung

Feridun Zaimoglu kommt zu zwei öffentlichen Veranstaltungen nach Kassel. Am Mittwoch, 5. Juli, 18 Uhr, hält er eine Poetik-Vorlesung mit dem Titel „Poetik(en) des Alltags - oder: 7 mm bis Kopfnebel“. Am Donnerstag, 6. Juli, 18 Uhr, folgt eine Lesung als „Textspaziergang“, „Liebe, Traum und Tod“ betitelt. Beides im Campus Center, Hörsaal II. Ein Poetik-Seminar „Foto-Text-Strecke-Kassel“ richtet sich an Kasseler Studierende nach Anmeldung.