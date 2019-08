Die pure Leidenschaft: Frank Turner im Kasseler Kulturzelt

Frank Turner und seine Band The Sleeping Souls begeisterten ihr Publikum im ausverkauften Kasseler Kulturzelt - eine Konzertkritik in Zahlen.

„Was für ein Abriss.“ Dieser Satz war am Donnerstag nach dem Konzert von Frank Turner im Kasseler Kulturzelt immer wieder zu hören. Denn das, was das Publikum im ausverkauften Zelt erlebte, war vor allem eines: Ein Abend voller musikalischer Leidenschaft für Punkrock-, Folk- und Countrysound. Einer, der in Erinnerung bleibt, wegen des charismatisch-sympathischen Sängers und Entertainers, wegen der energetischen Band The Sleeping Souls, die so gar nicht müde wirkte. Und der vom ersten Trommelgewitter an guten Stimmung. Eine Konzertkritik in Zahlen:

1 Song („Get Better“), mehr Zeit brauchten Frank Turner und Band nicht, um das Publikum vor der Bühne zum Tanzen, Singen und Springen zu bringen. Und das forderte er auch ein – mit Gesten und Ansagen. Sogar Circlepits (bei einem machte er mit) gab es. Auch selbst ließ Turner nichts aus – Stagediving und Walzer-Tanzversuch mit einer Zuschauerin für seine bevorstehende Hochzeit inklusive. Partystimmung, unter der die Musik nicht litt.

3,5 Songs spielte Turner allein – nur mit seiner Gitarre in der Hand. Mit den fast balladesken Nummern schaffte er einen atmosphärischen Wechsel – gefühlvoll, authentisch.

4 Mikrofone standen auf der Bühne für die fünf Musiker. Bassist Tarrant Anderson hatte keins. „Das hat nichts zu bedeuten“, sagte Turner grinsend und sorgte so für Lacher. Sein britischer Humor kam bestens an.

5 tolle Musiker sorgten nicht nur für hervorragende Stimmung. Turner (auch Gitarre), Matt Nasir (Keyboards), Ben Lloyd (Gitarre), Nigel Powell (Schlagzeug) und Tarrant Anderson (Bass) sind Kunsthandwerker mit enormer Bandbreite. Stilistisch fühlte man sich an alles Mögliche erinnert, ohne dass die druckvollen Punkrock-Roots verloren gingen.

6 Feuerzeuge flackerten, als Frank Turner „Smiling At Strangers On Trains“ anstimmte und waren damit zwar stimmungsvoller, aber gegen hunderte Handylichter in Unterzahl.

7 Studioalben gibt es von Turner, daraus gab es einen Querschnitt zu hören. Mit dabei hatte er seine Hits „Little Changes“, „Be More Kind“ und „Don‘t Worry“.

13 neue Songs sind gestern von Frank Turner erschienen, zwei Stücke von seinem neuen Album „No Man‘s Land“ stellte er im Kulturzelt vor und überraschte damit alle, die nicht wussten, dass er einen Bachelor in Europäischer Geschichte hat. Die Songs handeln von „Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts viel zu oft übersehen wurden“. Der Funk machte Platz für mehr Melodie – die Texte von „Eye Of The Day“ und „Jinny Bingham‘s Ghost“ sind anspruchsvoll, aber das sind sie bei Turner meistens. Er positioniert sich (nicht nur) mit seiner Musik für Gleichberechtigung, gegen Ausgrenzung.

32 Mal sagte Frank Turner „Kassel“ – „Kassel wie geht‘s“, „Kassel tanz!“, „Kassel, spring!“. Dicht gefolgt von „fucking“ in der Kompliment-Variante.

96 Minuten dauerte der Auftritt. Jede davon war geprägt von dem, was den Sänger ausmacht: Leidenschaft und noch mehr Leidenschaft.

3380 Konzerte hat Frank Turner gespielt. Es war das erste in Kassel – und nach diesem „Abriss“ sicher nicht das letzte in „fucking good Kassel“.