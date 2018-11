Frankfurter Streichsextett und Nina Tarandek bei den Kasseler Musiktagen

Kassel. Das Kammerkonzert im Kulturbahnhof bot Musik von Zemlinsky, Schönberg, Wagner und Tschaikowsky.

„Von Düften war die Nacht so warm, wie Blut so warm, wie unser Blut; und wir so jung und freudenarm“, heißt es im Gedicht „Die Magd“ von Richard Dehmel. Der Förstersohn aus Brandenburg inspirierte mit seiner erotisch aufgeladenen Lyrik viele Komponisten um 1900 – zumal in Wien.

Dorthin führte am Mittwoch der Auftakt beim Kammerkonzert „Traumbilder“ des HR-Sinfonieorchesters bei den Kasseler Musiktagen: Das Frankfurter Streichsextett und Mezzosopranistin Nina Tarandek eröffneten den Abend im Südflügel des Kulturbahnhofs mit einem faszinierenden Dehmel-Fragment des österreichischen Komponisten Alexander von Zemlinsky.

Aus dem Jahr 1899 stammt seine Vertonung der ersten beiden Strophen der „Magd“, rund hundert Jahre später als „Maiblumen blühten überall“ veröffentlicht. Von Charys Schuler, Akemi Mercer-Niewöhner (Violinen), Ingrid Albert, Kerstin Hüllemann (Bratschen), Maja Schwamm, Christiane Steppan (Violoncelli) und der Sängerin expressiv umgesetzt, erinnerte die spätromantische Klangwelt an den jungen Arnold Schönberg. Kein Wunder, war der doch Freund und Schüler von Zemlinsky. Schönbergs berühmtes, ebenfalls von Dehmel inspiriertes Streichsextett „Verklärte Nacht“ entstand kurz nach den „Maiblumen“.

Undenkbar ohne Wagner

Nun wäre die Spätromantik und beginnende Moderne undenkbar ohne Richard Wagner, der mit seiner rauschhaften „Tristan“-Harmonik einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Musikgeschichte ausgeübt hat. Die eng mit „Tristan“ verbundenen „Wesendonck-Lieder“ (1857/58), hier in reizvollem Arrangement mit Streichsextett, bildeten die wunderbare Ergänzung zu Zemlinsky. Mit emotionaler Wärme sang Nina Tarandek aus dem Ensemble der Oper Frankfurt die sehnsuchtsvollen Lieder nach Gedichten von Wagners Muse Mathilde Wesendonck.

Rein instrumental ging der zweite Teil weiter, denn da spielten die Musikerinnen aus den Reihen des HR-Sinfonieorchesters das Sextett „Souvenir de Florence“ von Tschaikowsky, entstanden 1890 nach einer Italien-Reise des Komponisten. Es war eine ganz andere Spielart von Romantik – mit rhythmischer Brillanz, teils serenadenhaften, teils russisch getönten Melodien.

Das Ensemble präsentierte eine souverän-kraftvolle Wiedergabe und verabschiedete sich nach viel Beifall der 120 Gäste mit dem wienerischen „Liebesleid“ des Geigers Fritz Kreisler.

Von Georg Pepl