Free-Flow-Festival: Die Kunst der Unangepassten

Fast meditativ: Die Band Embryo mit Multiinstrumentalistin Marja Burchard (von links), Wolfie Schlick (Schlagzeug) und Maasl Maier (E-Bass und andere Instrumente). © Dieter Schachtschneider

Das Free-Flow-Festival feierte 20-jähriges Bestehen im Sandershaus. Headliner war die Band Embryo.

Kassel – „Strom schläft nie“ stand auf dem T-Shirt des Free-Flow-Festival-Leiters Karsten Winnemuth, und ein wenig übermüdet sah er auch aus. Die Doppelbelastung, drei Festspieltage auf dem Gelände des Sandershaus zu organisieren, und dann noch selbst am zweiten Festivalabend mit seiner Band ein Konzert zu spielen, schlauchte. Doch dieses Spektakel lebt von spontanen Handlungsabläufen, die jegliche energetischen Zustände absorbieren.

Die professionelle Entschleunigung zelebrierten am Freitagabend die Formation Embryo als chilliges Instrumental-Quartett vor 150 begeisterten Zuhörern, die sich nicht nur am Klang der Musik berauschten. Ruhig, fast meditativ entwickelten die Bandmitglieder um Marja Burchard, die Tochter des 2018 gestorbenen Gründungsmitglied Christian Burchard, ihren Sound. Auch wenn sich das Event anfühlte wie eine Zeitreise in die 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, so wünscht man sich doch, dass solche Formate niemals von einer gesellschaftlichen Norm geschluckt werden, die von berechenbaren Menschen mit kalkulierbarem Geschmack und standardisierten Wünschen definiert wird. Sowohl die Künstler als auch das Publikum entzogen sich auf friedliche und kreative Art einem etabliertem Regelwerk, dessen vornehmliche Absicht darin besteht, mit massenkompatiblem Mainstream Gewinne zu generieren.

So agierten der Klangvirtuose Mik Quantius oder die Gruppe Strom, die sich am Samstagabend in einer ausgiebigen Tonkunst-Liaison musikphilosophisch umarmten, wie trotzige Verweigerer einer akademisch geprägten Haltung zur Kunst und frönten einem kurzweiligen Dilettantismus. Als einzigen Kritikpunkt an der frequenten Gesetzlosigkeit aus Stimme, Geräusch und Klang könnte man die konservative Rhythmusgestaltung des Schlagzeugers anführen, die ihn animierte, die ungezügelte Anarchie mit typischen Mustern einzufangen.

Dass man den Sonntag völlig unstrukturiert als Session-Tag deklarierte entsprang der Idee, das zwangzigjährige Bestehen des Festivals unaufgeregt einfach nur genießen zu wollen. Die Nischenkunst der Unangepassten hat halt den Vorteil, sich Erwartungshaltungen widersetzen zu können.

Von Andreas Köthe