Über 600 Besucher bei A-cappella-Nacht vor dem Dom in Fritzlar

Fritzlar. „Das wird super“, werden sich viele Besucher gedacht haben, als sie ihre Karten für die A-cappella-Nacht vor dem Dom besorgt haben. Und in der Tat war es ein perfekter Abend.

Mehr als 600 Zuhörer waren auf den stimmungsvollen Platz gekommen, die wenigen mitgebrachten Strickjacken wurden auch am Ende kurz vor Mitternacht nicht benötigt, für Eis, kühlende Getränke und kleine Speisen war gesorgt. Alles zusammen ergab ein sehr südliches Gesamtkunstwerk.

Ein Gesamtkunstwerk ergaben auch die jeweils 30 bis 45 Minuten langen, abwechslungsreichen Auftritte dreier A-cappella-Bands: „Das wird super“ nennt sich ein vierköpfiges Ensemble aus Wien. Die vier jungen Herren in knalligen Anzügen – grün, blau, rosa, gelb – gehörten früher zu den Wiener Sängerknaben, und als kleine Evokation dieser Zeit erklang am Anfang ein alter Chorsatz, ehe es zum Pop überging. Erst seit einem Jahr singen die vier zusammen. In dieser Zeit haben sie sich ihren Klang erarbeitet. Songs wie „Sexy Back“ von Justin Timberlake, „Moves Like Jagger“ von Maroon 5 oder „I Will Always Love You“ von Whitney Houston haben sie in komplizierte Arrangements mit viel Beatboxing (der Imitation von Schlagzeug mit der Stimme) verwandelt. Mit „Purple Rain“ von Prince verabschiedeten sich die bunten Vögel vom begeisterten Publikum.

Den Wienern folgten vier Sänger und eine Sängerin aus Hannover: die „HörBänd“. In der Kategorie „Vokalensembles – Populäre Musik“ gewann sie im Mai in Freiburg den Deutschen Chorwettbewerb. Sie setzen mehr auf Quatsch und Albernheit bei freilich exquisitem sängerischem Niveau. In Fritzlar hatten Alice, Friedemann, Josh, Silas und Ohlsen von Anfang an die Lacher auf ihre Seite.

„Auf der Lauer, auf der Mauer“, das alte Kinderlied, wurde zu einem witzigen vokalen Brillanten, und beim Lied unter der Dusche „Ich verliere meine Haare“, angereichert durch Fragmente einer entstehenden Maxi-CD zum Lebensmittelpunkt Dusche, konnten sich manche vor Lachen kaum halten. Der Wiedererkennungswert der besungenen Tücken der Körperhygiene war groß. Auch wurde anhand bekannter Lieder offengelegt, warum es nicht stimmt, dass der Name Sven nie in Liedern vorkommt. Man muss nur genau hinhören: „Svencing In The Moonlight“, „It’s Raining, Sven …“ und so weiter.

Nach der Pause wurde die Bühne richtig voll. Die elfköpfige dänisch-schwedische Gruppe „Touché“ mischte kräftig auf. Sie bezeichnet sich als „Vocal Big Band“, natürlich als die beste der Welt – weil sie die einzige ist, die in so großer Formation nur mit ihren Stimmen den Klang der Bigbands nachzumachen versteht. Fünf Frauen und sechs Männer lassen in Nummern wie „Fly Me To The Moon“ und „But Beautiful“ den vollen Sound eines Orchesters auferstehen. Höchst gekonnt war dies mit vielen großartigen Soli.

Von Johannes Mundry

