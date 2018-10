Eisbrecher-Frontmann Alexander Wesselsky im Interview: "Rock lebt im Untergrund"

Fünfzehn Jahre Bandgeschichte – da darf es eine Werkschau sein. Eben diese haben Eisbrecher, seit Jahren eine feste Größe für harte deutschsprachige Rockmusik, mit „Ewiges Eis“ jetzt auf den Markt gebracht.

Wir haben mit Frontmann Alexander Wesselsky über die aktuelle politische Lage, Rio Reiser und ihren Auftritt als Headliner beim „Rock am Stück“ in Fritzlar 2019 gesprochen.

Im Oktober waren in Bayern und sind in Hessen Landtagswahlen. Was läuft gerade politisch schief in Deutschland?

Alexander Wesselsky: Es gibt immer mehr Arme und Menschen, die den Anschluss verlieren, weil die Reichen und Satten unserer Gesellschaft sich nicht verantwortlich dafür fühlen. Wir werden in Bayern und anderen Bundesländern rechts überholt. Dabei wäre links die Antwort zu suchen. Wir brauchen mehr soziales Miteinander und weniger Raubtierkapitalismus.

Der latente Faschismus war nie weg. Die Vergangenheit wurde nie aufgearbeitet und jetzt kommt es hoch. Der Frust der Wende fliegt uns um die Ohren und das nicht verarbeitete faschistische Trauma. Da kommen zwei Mal Verlierer zusammen. Es ist sehr bitter, dass es sich Generationen später, in einer Art und Weise Bahn bricht, dass einem Angst und Bange werden darf. Aber man muss dagegenhalten.

Ist das auch einer der Gründe, warum Sie nicht nur auf der letzten Platte viele politischen Texte gebracht habt, sondern auf der neuen Scheibe das Lied „Menschenfresser“ von Rio Reiser covern?

Wesselsky: Wir hatten auf jeder Platte mindestens einen politischen Text. Das passiert – Musik geht mit der Zeit. Nun machen wir eine Retrospektive – 15 Jahre Eisbrecher. Es ist schön, wenn da irgendwas Neues drauf ist. Und in dem Moment kam Rio. Der Text war damals richtig und wichtig und er ist es heute. Wir haben versucht, ihn in unsere Welt zu holen, ihn elektronisch, rockig und modern zu machen, dass es ordentlich kracht. Es wird Zeit, dass dieser Song in eine Szene transportiert wird, wo er vielleicht niemals gehört werden würde.

Wie geht man generell eine Werkschau wie „Ewiges Eis“ an?

Wesselsky: Wir haben alle Singles genommen. Das sind die Eckpfeiler, die Visitenkarten für ein Album. Und es gibt Lieder, die unseren Weg markieren: Wie „Schwarze Witwe“, das war der Dosenöffner für die schwarze Szene. Oder „Verrückt“, mit dem wir uns 2011/2012 mehr in Richtung Rock, in Richtung Wacken und SummerBreeze entwickelt haben und plötzlich auch die Metalheads zu uns kamen. Jeder Song, der darauf ist, markiert ein Stück weit den Bewegungsradius dieser Band. Und alle zusammen sind nie im Radio gelaufen.

Ihre letzten drei Platten sind auf den Plätzen 3, 2 und 1 in die Charts eingestiegen. Trotzdem findet die Musik nicht im Radio statt. Erwarten Sie das noch?

Wesselsky: Scheiß auf Radio. Rock und Gothic sind Sub-Genres, die man sich erarbeiten muss. Aber sie schaffen es, sonst würden nicht 80 000 Leute nach Wacken pilgern. Sonst wären nicht die am besten gebuchten und verkauften Festivals der Welt Rockkonzerte. Das heißt: Rock lebt, und zwar im Untergrund. Rock im Mainstream-Radio wäre gleichzeitig das Ende von Rock.

Warum sollte man sich ein Ticket für „Rock am Stück“ in Fritzlar mit Eisbrecher als Headliner kaufen?

Wesselsky:Es gibt nicht viele Bands, die so viel Bock darauf haben, live zu spielen, wie wir. Wir bringen großartiges Licht und die motivierteste Crew mit. Und ich bin einer, der gerne Spaß auf der Bühne hat. Wir sind eine hervorragende Alternative zu einem tristen, beschissenen Alltag.

Zur Person

Alexander Wesselsky (49) wohnt in Augsburg und ist Frontmann und Sänger der Band Eisbrecher, die er vor 15 Jahren mit Noel Pix (Gitarre, Keyboards, Programming) gegründet hat. Zur Band gehören zudem Gitarrist Jürgen Plangger, Bassist Rupert Keplinger und Schlagzeuger Achim Färber. Nach bisher sieben Studioalben legen Eisbrecher mit „Ewiges Eis“ jetzt eine Werkschau vor. (nde)

Rock am Stück: 18.-20. Juli 2019, in Fritzlar-Geismar mit Eisbrecher, Hämatom, Pyogenesis und mehr. Karten: www.rock-am-stueck.de