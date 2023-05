Gefeierter Auftakt zum Liedfestival

Teilen

Kostbare Konzertprogramme: Beim Eröffnungskonzert des Liedfestivals traten Traudl Schmaderer (Sopran, von links), Pianist Michael Kravtchin, Robin Porta (Viola) und Vero Miller (Mezzosopran) auf. © Andreas Fischer

Romantik pur boten die Sängerinnen Traudl Schmaderer und Vero Miller beim Auftakt des Liedfestivals Kassel. Noch bis zum Wochenende werden Konzert-Highlights geboten.

Kassel – Nanu, das kennt man doch als Klavierstück. Dachte wohl der eine oder andere, als Sopranistin Traudl Schmaderer und Pianist Michael Kravtchin ein schwärmerisches Lied von Franz Liszt darboten: „O lieb, so lang du lieben kannst“. Der komponierende Virtuose hat diese Melodie auch in seinem berühmten „Liebestraum Nr. 3“ verwendet.

In vielen Farben schillerte die Romantik beim Auftakt des Liedfestivals Kassel in der Erlöserkirche Harleshausen. Das vor acht Jahren gegründete „piano.voce.ensemble“ veranstaltet das kostbare Festival in Zusammenarbeit mit dem Konzertverein. Als Ensemble- wie Festivalleiter fungieren Initiatorin Schmaderer und Pianist Kravtchin. Beide glänzten einmal mehr beim Eröffnungskonzert – gemeinsam mit Vero Miller (Mezzosopran), wohlbekannt seit ihrer Zeit am Kasseler Staatstheater.

Vergleichsweise einfach startete der Abend. Die harmonierenden Stimmen bezauberten in ausgewählten Duetten. Auf Mendelssohn folgten Robert Schumanns „Mädchenlieder“ op. 103, die auf Gedichten der früh verstorbenen deutsch-russischen Poetin Elisabeth Kulmann (1808-1825) beruhen. Vom kecken „Mailied“ bis zum schwebend-innigen „An den Abendstern“ reichte die Spannweite.

Komplex wurde die Musik bei Johannes Brahms, von dem nicht nur schwermütige Duette auf dem Programm standen, sondern auch die ergreifenden Gesänge op. 91. Zu Millers ebenso klarer wie warmer Stimme und Kravtchins klanglicher Delikatesse gesellte sich Robin Porta mit dem dunkel verhangenen Ton seiner Bratsche.

Spannend war es, dass der zweite Konzertteil den Brahms-Antipoden Franz Liszt als grandiosen Liedkomponisten vorstellte. In jeweils drei Sololiedern bewiesen Schmaderer und Miller ihre eindrucksvolle Gestaltungskraft, was auch eine weite Bandbreite an dynamischer Differenzierung bedeutete. Wie bei Liszt zu erwarten, war der Klavierpart klangreich, raffiniert, tonmalerisch. Kravtchin brachte ihn meisterhaft zum Erklingen.

Auf den lang anhaltenden, jubelnden Beifall der 70 Gäste folgten reizende Zugaben: Mendelssohns „Gruß“ op. 63/3 und die Brahms’sche Mörike-Vertonung „Die Schwestern“. Schmaderer und Miller sangen das letzte Stück nicht nur, sie „performten“ es mit sichtbarem Vergnügen.

Von Georg Pepl