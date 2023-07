Edgar Knecht: Gipfeltreffen der Klang-Hexer

Konzert im Opernhaus

+ © Dieter Schachtschneider Im Kasseler Opernhaus: Edgar Knecht (Piano, von links), Frederik Köster (Trompete), Rolf Denecke (Kontrabass), Christoph Pepe Auer (Bassklarinette) und Tobias Schulte (Drums, Percussion). © Dieter Schachtschneider

Das Edgar-Knecht-Quintett hatte einen fulminanten Auftritt im Kasseler Opernhaus.

Die Marketing-Profis würden es „Alleinstellungsmerkmal“ nennen. Edgar Knecht komponiert seine Jazz-Arrangements nach Volks- und Kinderliedern. Das kann ebenso originell wie beglückend ausfallen. Am Sonntagabend durften wir es live erleben, im Großen Haus des Staatstheaters. Unter ungewöhnlichem Vorzeichen: Das Theaterstübchen hat diesen Ort angemietet – mit der zwingenden Logik, dass Edgar Knecht viele Fans hat.

Es war zwar nicht ausverkauft am Sonntag, aber erstaunlich gut besucht, angesichts der Hitze, bei der man sich jeden Schritt überlegte. Es wurde die große Party, Ovationen eingeschlossen. Der Mann hat eine stabile Fan-Basis. Kein Wunder, Edgar Knecht lebt hier und unterhält eine Klavierschule.

Also eine eher regionale Größe? Von wegen, die internationale Presse schwärmt von seinem musikalischen Gestaltungswillen, von originellen Geniestreichen. Die LPs und CDs rangieren auf Spitzenplätzen der Jazz-Charts. Ein neues Album „Folksongs United“ kündigt sich an, Knecht verriet es bei der Premiere des Programms „Colours Of Europe“ im Opernhaus, im Herbst soll es ins Studio gehen.

Obwohl – ist das nötig? Der Abend im Opernhaus war so perfekt, so intensiv, dass man sich auch einen Livemitschnitt vorstellen kann. Da zeigte sich mal wieder das glückliche Händchen des Theaterstübchens bei der Wahl seiner Tonmeister – tolle Präsenz, nie zu laut, audiophil. Ich würde mir den Livemitschnitt zulegen und wäre sicher nicht allein.

Doch zum Eigentlichen, zu den Kompositionen. Zum ersten Mal entschied sich Edgar Knecht für die Besetzung als Quintett. Rolf Denecke am Bass und Tobias Schulte am Schlagzeug sind Weggefährten und ebenfalls in Kassel beheimatet. Frederik Köster an der Trompete und am Flügelhorn reist aus Köln an, ist ebenfalls guter Freund und selbst ein Star und Professor in Osnabrück. Ganz frisch bindet Knecht den Österreicher Christoph Pepe Auer ein – an der Klarinette und Bassklarinette. Da kam im Zusammenspiel ein toller Mix auf, aus Innenspannung und mächtiger Klangpräsenz – jedes Frequenzspektrum ließ sich damit abdecken, es konnte füllig werden, aber nie fett, dazu großartige Solo-Einsätze, mit Jubel und Applaus bedacht.

Das Highlight des Abends? Sicherlich die Variationen zu dem Kinderlied über die böse Hexe im Roggen – da schwebte unser kulturelles Dur-Moll-Sicherheitsgefühl hinweg, beängstigend, befreiend, schön gruselig. Im Finale dann eine Tarantella im aberwitzigen Tempo, da setzte das Quintett auf Überwältigung – tanzte mit kontrollierter Ekstase, da ging es heißer zu als unter dem nordhessischen Sommerhimmel. (Andreas Günther)