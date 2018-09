Göttinger Inszenierung: Fassbinder-Stück führt in die 70er-Jahre

Göttingen. Ein Zeitporträt der 70er-Jahre erschafft Regisseur Moritz Beichl mit seiner Göttinger Inszenierung von Rainer Werner Fassbinders Stück "Die bitteren Tränen der Petra von Kant".

Sechs Frauenwelten der 70er-Jahre knallen aufeinander, Tränen fließen: In der Wohnung der erfolgreichen Modedesignerin Petra von Kant haben unterschiedliche Damen ihren Auftritt, führen in das Drama der Liebe und Homosexualität. Am Samstag hatte das Bühnenstück „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ von Rainer Werner Fassbinder in der fabelhaft schrägen Regie von Moritz Beichl am Deutschen Theater in Göttingen Premiere.

In der Inszenierung treten die Personen der Reihe nach auf, sitzen nebeneinander wie Hühner auf einer Stange vor einer grau gepolsterten Wand. Zunächst wirbelt die stumme Haushaltshilfe Marlene (Judith Strößenreuter) mit dem Staubwedel. Der kaltschnäuzigen Mutter Valerie (Gitte Reppin) im Chanel-Hosenanzug leiht Petra von Kant (Andrea Stube) größere Geldbeträge ohne mit der Wimper zu zucken. Im weißen Paillettenkleid besucht die gestelzt glamouröse Sidonie von Grassenabb (Gaia Vogel) ihre Freundin Petra, weil sie von deren Scheidung erfahren hat.

Vor einer weiteren, in Altrosa gestrichenen Wand tauschen sich beide aus. Petra, die ein bhagwanrotes, langes Seidenkleid trägt, trennte sich von ihrem Mann, weil sie nur noch Abscheu empfand. Verklebt in der Frauenrolle säuselt Sidonie über ihr Glück mit Leicester. Trotz ihrer taffen Fassade beginnt die Designerin zu weinen. Ausgestattet mit Boxen für Papiertaschentücher heulen plötzlich in einer witzig überzeichneten Szene die sechs Schauspielerinnen lauthals um die Wette.

Wie aus dem Hut gezaubert erscheint Karin (Dorothée Neff) in Petras Wohnung. Erotische Spannung baut sich auf. Die Designerin verliebt sich in die freche 23-Jährige, will ihr helfen, als Model Karriere zu machen. Die junge Frau zieht zu ihr, zumal ihr Mann in Australien ist. Eltern hat Karin nicht, im Alkoholrausch erstach der Vater die Mutter und hängte sich selbst auf. Diese grauenhafte Erfahrung kommentiert Petra mit pathetischer Banalität, „alles ist vorbestimmt, der Mensch ist hart und brutal“. Zum Lied „Be My Baby“ von The Ronettes tollen beide tanzend über die Bühne.

Natürlich hält das Glück nicht lange. Die geliebte Karin verschwindet. Wieder zurück erzählt das Model, bei dem großen, blonden, unersättlichen Robert gewesen zu sein. Aus den Lautsprechern dröhnt das Lied, „Girls Just Want To Have Fun“ von Cyndi Lauper, und die sechs Schauspielerinnen legen einen fetzigen Tanz hin. Trotz der angeblichen Liebe verschwindet Karin bald endgültig. Petra zerbricht. Die wunderbar dargestellte, etwas belämmerte Tochter Gabriele (Leona Grundig) kommt, um der Mutter zu helfen.

Nach fast 50 Jahren hat das Bühnenstück, das 1971 in Frankfurt uraufgeführt wurde, Herz-Schmerz-Qualität bekommen. Was einst skandalös war, ist längst normal. Vor dem grandiosen Bühnenbild und mit herrlichen Kostümen (beides von Astrid Klein) stellt das Stück gekonnt Zeitgeschichte auf die Bühne. Sämtliche Darstellerinnen überzeugten. Die tollen Tänze machten aus dem Stück eine glanzvolle Einheit.

Wieder am 5., 9. und 19.10. Karten: Tel. 0551 / 49 69-300