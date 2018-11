Gregor Meyle: „Meine Mutter wäre total stolz“

Interview: Sänger Gregor Meyle über sein neues Album und bewussteres Leben

Er weiß, dass es für ihn im Leben oft schlechter hätte laufen können. Das Gefühl der Dankbarkeit, die Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert zu haben, zieht sich durch Gregor Meyles neues Album. Auf „Es hätt’ auch anders kommen können“, zeigt er, dass er in mehr als einer Musikrichtung zuhause ist – klingt mal kubanisch, mal jazzig, mal berührend und poppig.

Musikalisch ist das neue Album ein bunter Mix. Wollen Sie sich nicht festlegen?

Gergor Meyle: Ich bin in vielen Musikrichtungen zuhause, deshalb habe ich auch keine Lieblingsplatte. Ich habe das Glück, dass ich nicht irgend einem Format entsprechen oder im Radio funktionieren muss. Ich kann machen, was ich will.

Klingt nach großer Freiheit.

Meyle: Musikalisch ist das so und das ist total schön. Durch mein eigenes Label habe ich diese Freiheit. Wenn dann alle, die daran gearbeitet haben, mit dem Album happy sind, kann es nicht schlecht sein.

Dann macht erst ein eigenes Label musikalische Freiheit im Popgeschäft möglich?

Meyle: Schon, weil man nicht nochmal als letzte Instanz die Plattenfirma hat, die alles umschmeißt. Aber man sollte seine Meinung auch nicht höher stellen als die von anderen Leuten, die daran mitarbeiten – tolle Musiker zum Beispiel.

Sie sind jetzt 40. In den Songs geht es auch ums Älterwerden. Wie sehr beschäftigt Sie das?

Meyle: Man wird mehr konfrontiert mit Menschen, die einen verlassen – die gehen. Ich habe meine Mutter verloren, eine kleine, wundervolle Tochter bekommen. Ich nehme die Zeit bewusster wahr. Bei mir sind Familienleben und Karriere jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Steve Jobs sagte, man ist glücklich, wenn man zu vielen Dingen, die man früher gemacht hat, nein sagen kann – das stimmt. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren.

In „Von ganzem Herzen“ geht es um Träume und Vernunft. Welcher Ihrer Träume ist von der Vernunft gestoppt worden?

Meyle: Ich habe mal ein Album gemacht, mein zweites, da haben mir Leute erklärt, wie ein Song produziert wird. Ich habe das dann so gemacht. Dabei hat mein Bauch schon ganz früh gestreikt. So habe ich gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Friedrich vom und zum Stein hat gesagt, „Hüte dich vor dem Entschluss, bei dem du nicht lächeln kannst“.

Was machen Sie, damit im Leben und der Liebe die Leichtigkeit nicht verloren geht?

Meyle:Ich bin oft unterwegs und freue ich mich sehr auf zu Hause. Das beste Rezept ist, sich Oasen zu schaffen. Wir waren drei Wochen mit der Familie im Urlaub, da hatte ich das Telefon aus. Die Welt geht nicht unter, wenn man nicht erreichbar ist.

Mit „Stolz auf uns“ verarbeiten sie die Trauer um Ihre Mutter. Wer hilft Ihnen in den Momenten voller Traurigkeit?

Meyle:Meine Mama musste im März gehen. Was als Grundessenz bleibt, ist ein positiver Gedanke: „Stolz auf uns“. Ich habe zwei Brüder, wir haben unsere Familien und ich weiß, meine Mutter wäre total stolz auf uns. Wenn ich meine Tochter anschaue, muss ich lächeln. Ich laufe selten Gefahr, in ein depressives Loch zu fallen.

„Wie kann das geschehen“ ist ein sozialkritischer Song. Was ärgert Sie mehr, die Wegwerf- oder die Wegschau-Mentalität?

Meyle: Beides! Wir verkaufen zum Beispiel bei Konzerten Fairtrade-Klamotten, da ist die Marge nicht so hoch, man verdient nicht viel Geld. Aber: Die Produkte sind toll, es macht Bock sie zu verkaufen. Ich kann nicht verstehen, warum ein banales T-Shirt, auf dem eine Marke steht, 100 Euro kostet. Es gibt keine Fairtrade-Marke die so bekannt ist, dass sie alle kennen – das muss sich ändern.

Dann tragen Sie keine Markenklamotten?

Meyle: Ich habe Freunde, die Fairtrade-Klamotten herstellen, die trage ich. Ich habe viel Recycling-Kleidung, Jeans zum Beispiel.

Sie unterstützen eine Organisation, die Kinder mit Hörschädigung fördert. Wie bringen Sie diesen Kindern Musik nahe?

Meyle: Die meisten Kinder, die unter Hörverlust leiden sind sehr aufmerksam. Man fängt zum Beispiel mit Vibration an, dabei spüren sie etwas. Es ist toll, dass ich als Musiker da helfen kann. Zum Beispiel bei einem Projekt von „Hear the World“ in Südafrika: Die Familien leben in Blechhütten und es fehlt Geld für Medikamente, die Mittelohrentzündungen heilen könnten. Weil das so ist, werden Kinder taub.

Sie haben jetzt Steve Jobs und vom und zum Stein zitiert. Welcher Satz von Gregor Meyle sollte unbedingt zitiert werden?

Meyle:Ich schwelge nicht so gerne in meinen eigenen Sätzen. Aber die Grundbotschaft ist: Genieße den Augenblick und mach dir bewusst, dass du ein gutes Leben hast.

Gregor Meyle: Hätt’ auch anders kommen können (Meylemusic), Wertung: !!!!:

