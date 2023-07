„Vier Jahreszeiten im Klimawandel“: Merlin Ensemble und Harald Lesch im Kasseler Opernhaus

Von: Kirsten Ammermüller

Brillanter Klangkörper: Michael Friedrich (von links), Cornelia Lörcher, Martin Walch, dahinter verdeckt Mechthild Sommer (Viola), Harald Lesch, Daniela Fietzek, Allen Smith, Christopher Scotney und Luis Zorita. © Andreas Fischer

Mit großem Applaus und Ovationen wurde das Programm „Die vier Jahreszeiten im Klimawandel“ von Harald Lesch und dem Merlin Ensemble im Kasseler Opernhaus bedacht

Kassel – Der Frühling, was für eine herrliche Jahreszeit. Junges Grün überdeckt das trübe Braun des Winters, Blumen blühen, die Vögel beginnen zu singen, die Natur erwacht. Mit seinen „Vier Jahreszeiten“ hat Antonio Vivaldi ein außergewöhnliches musikalisches Gemälde geschaffen, in welchem er sich von der Natur um Mantua hat inspirieren lassen. Zu jeder Jahreszeit schrieb der Komponist ein Sonett, welches er im Anschluss vertonte – 1725 erschien das bis heute bekannteste Werk des gebürtigen Venezianers.

Das Wiener Merlin Ensemble verzauberte am Sonntag das Publikum im ausverkauften Opernhaus in Kassel mit dieser einzigartigen musikalischen Naturstudie. Das achtköpfige Kammerensemble unter der Leitung von Martin Walch führte im fein modulierten Spiel durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das eigentlich für einen größeren Klangkörper geschriebene Werk mit Violin-Solopart – virtuos von Martin Walch gespielt – wurde durch die acht Musikern mit reiner Intonation und großer Dynamik zu einem Genuss.

Doch das Programm war überschrieben mit dem Titel „Harald Lesch und die vier Jahreszeiten im Klimawandel“. Dass dabei nicht nur Vivaldis musikalische Naturstudien das Konzert bestimmen würden, dürfte jedem klar gewesen sein. Der Astrophysiker und Naturphilosoph Lesch nutzt die Pausen der wunderschönen Musik, um nicht nur mahnend den Finger zu heben. Vielmehr macht er mit zahlreichen Fakten und seiner verständlichen Art, Wissenschaft zu erklären, deutlich, der Planet Erde, die „Meisterleistung der Milchstraße“ ist in Gefahr – es ist nicht nur fünf vor zwölf, sondern mindestens halb eins. Mit deutlichen Worten, aber auch großem Unterhaltungswert – Lesch nennt es angewandte Neurowissenschaft, wonach der Lerneffekt bei Schmerzen oder auch durch Humor größer ist – schildert er den Urknall, die Entstehung unseres Planetensystems. Beschreibt, weshalb unser Planet so einzigartig ist und dass das Wasser, Quell des Lebens, auf der Erde durch einen Sprung Neptuns über Uranus entstanden sei, 4,5 Milliarden Jahre ist das her.

Doch dann geht es ans Eingemachte, „ich bin jetzt derjenige mit den schlechten Nachrichten“, sagt er. Der Frühling: zu warm. Auftauen des Permafrostes in Sibirien, die höchste gemessene Mitteltemperatur seit Wetteraufzeichnung. Der Sommer: Es brennt überall auf der Welt, teilweise sind die Brände so hoch, dass die emporsteigenden Rauchwolken Gewitter entstehen lassen können – die sogenannte Pyro-Cumulonimbus. Im vergangenen Jahr die größte Dürre, „der Po in Italien ist im ...“.

Und der Mensch? „Wir erschrecken und machen weiter“, sagt Lesch. Dabei weist die Wissenschaft seit 1977 darauf hin, dass der CO2-Anstieg zu einer globalen Erwärmung führt. Wir hoffen auf zukünftige Technologien – die noch erfunden werden müssen. „Lassen Sie sich nichts erzählen“, sagt Lesch. Ein Dialog mit der Natur sei nicht möglich. Sie vollzieht ihr Urteil ohne Gerichtsprozess. Antworten kann nur die Wissenschaft liefern und mit ihr muss das Gespräch gesucht werden. Außerdem sei ein „Dialog mit der Jugend“ notwendig. Wie dieser aussehen kann? Als Zugabe liest Lesch die gleichnamigen Zeilen von Hanns Dieter Hüsch, eine Empfehlung zur Lektüre. Anhaltende Ovationen.