Heimelige Atmosphäre: Ex-"Tatort"-Kommissar Michael Fitz in Kassel

Für seinen Auftritt in Kassel hätte sich Schauspieler und Musiker Michael Fitz keinen passenderen Ort als das Theaterstübchen aussuchen können.

Gedimmtes Licht, Kerzenschein, Stille – eine heimelige Atmosphäre und dann die melancholischen Gitarrenklänge des Liedermachers. Ein rundum gemütlicher Abend mit nachdenklichen Interpretationen über das Leben.

„Von jetz’ auf gestern – 2018“ heißt das Programm, mit dem der einstige „Tatort“-Kommissar derzeit auf Tour ist. Vor zwei Jahren war er bereits zu Besuch in Nordhessen. Mit den Worten: „Damals hat’s gut passt“, eröffnete der Bayer den Abend. Seinen bayrischen Dialekt legte er nicht ab und vom „krampfhaften Verstehen“ riet er dem Publikum ab. Nein, lieber zurücklehnen und entspannen.

Zwischen seinen Liedern erzählte Fitz kurze Geschichten, die so tiefgründig sind wie auch die Lyrics: „Hinterm Zaun“ ist einer seiner Songs, der die bequeme Passivität, wenn nicht die angeborene Vorsicht der Menschen beschreibt: „Ich wart’ hinterm Zaun auf dich, ich lass’ dich im Stich“. Solch schmerzliche Zeilen finden sich in den meisten seiner Lieder wieder.

Um die Stimmung nicht auf den „Nullpunkt“ zu bringen, spielte der 59-Jährige den etwa 50 Zuschauern dann auch ein Liebeslied vor: „Schleudersitz“ erzählt von der Beziehung zweier Menschen. „Ja zu Beginn isch’ alles no schä – frische Beziehungen sind wie betreutes Wohnen, aber nach 20 Jahren heißt’s nua no: Du muschts selbst fühle“, leitete er den Song ein und stimmte eine seiner Gitarren an. Beim letzten Refrain „Du hast den Fallschirm für mei’m Schleudersitz“, hängte er dann trotzdem noch ein „g’stohln“ hinten dran.

Auf einen kräftigen Applaus folgte eine Zugabe. „Hinter meiner Stirn“ läutete das Ende des Konzerts ein. „Bloß a’ zarrer, dicker Nebel is do hiner meiner Stirn“, heißt es darin. Es handelt von den vielen Gedanken, die sich nicht mehr ordnen lassen. Das Publikum entließ er mit den Worten: „Das Hirn hat kei’ Lüfter, wie ein Computer – wir Menschen müssen bei all den Gedanken auch mal entspannen“.