Helene Fischer und Vanessa Mai bekommen Schlager-Konkurrenz aus Irland

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Maite Kelly macht mit ihrem neuen Album „Die Liebe siegt sowieso“ Andrea Berg, Vanessa Mai und sogar Schlagerkönigin Helene Fischer Konkurrenz.

Schon 2014 hatte die deutsch-irische Sängerin Kelly mit Roland Kaiser „Warum hast du nicht nein gesagt“ im Duett gesungen. Damit fuhr sie nicht nur einen großen Erfolg ein, sondern machte auch klar, dass von ihr in Sachen Schlager noch einiges kommen wird.

Jetzt legt sie nach. Die 18 neuen Songs sind raffiniert arrangiert und Maite Kelly, die viele ihrer Lieder selbst schreibt und auch an einigen der Kompositionen beteiligt ist, liefert obendrein ausgeklügelte, nicht beliebige Texte. Wie es sich für das Genre gehört, sind alle Lieder Kirmeszelt-Diskofox- und schwoftauglich. Genau die richtige Mischung, um sich in den Albumcharts zu halten.

Die Kelly Family - eine Superstar-Großfamilie

Die gerade geschiedene Mutter dreier Töchter ist wie ihre erfolgreichen Brüder – der Popsänger und „The Voice of Germany“-Coach Michael Patrick, der Extremsportler Joey Kelly und der mit seiner Familie in die riesigen Fußstapfen der einstigen Kelly Family tretende Angelo Kelly ("Musik hat mein Leben gerettet") – ein Phänomen.

Als zweitjüngstes Kind aus dem Kelly-Family-Clan hat sie es endlich geschafft, sich freizuschwimmen. Klar denkt man bei ihrem Namen auch sofort an die einstige Superstar-Großfamilie mit ihren zwölf Kindern, die mit Straßenmusik begann und dann riesige Konzerthallen füllte.

Sechs der Geschwister sind nach zehn Jahren wieder gemeinsam aufgetreten als „Kelly Family“ (Konzert beim Hessentag in Bad Hersfeld) – Maite und Michael Patrick waren nicht dabei. Für Maite Kelly scheint zu gelten, was sie in „Ich dreh mich nie wieder um“ singt: „Ich weiß, dass ich ab jetzt das Richtige mach’“, heißt es da.

Konzerte in großen Hallen

Offenbar ist die Schlagermusik für sie genau das Richtige. Ihr Konzertplan ist voll und sie tritt – wie einst mit ihrer Großfamilie – wieder in großen Hallen auf. Diesmal als Solokünstlerin und mit deutschen Texten. Ihre Stimme klingt reifer, hat eine Spanne von fast fünf Oktaven, manchmal klingt Schlager bei ihr fast wie Operette. Hoch zu singen fällt ihr leicht, das hört man.

Für das tiefere und dramatische „Heute Nacht für immer“, das ein wenig an Abba erinnert, hat sie hart gearbeitet. Sie singt von Liebe, von Trennungen, von Sehnsucht und Leidenschaft. Es gibt sanfte Klavier- und Streicherklänge („Mit dir hätt ich zum Leben Ja gesagt“), poppige Songs wie „Fortuna trägt ein Kleid aus Gold“ und raffiniert instrumentierte Stücke wie „Hell wie ein Kristall“. Die 38-Jährige gibt dem Schlager ihre ganz eigene Note – das kommt bei ihren Fans an.

Maite Kelly: Die Liebe siegt sowieso (Electrola), Wertung: 4 von 5 Sternen

