Hengameh Yagoobifarah auf der Theaterbühne: Eine Reise in die migrantische, queere Community

Von: Bettina Fraschke

Von Lamellenvorhängen umgrenzt: Zazie Cayla (von links), Katharina Brehl, Jakob Benkhofer und Marcel Jacqueline Gisdol im Bühnenbild von „Ministerium der Träume“. © Isabel Machado Rios

Romanadaption „Ministerium der Träume“ von Hengameh Yagoobifarah am Kasseler Staatstheater: Ein toll inszenierter, toll gespielter Theaterabend, der eine feine Balance zwischen Realismus, Witz und Poesie hält. Die Uraufführung wurde mit Jubel aufgenommen.

Kassel – Wo ist der Baba? Wann kommt der Baba nach Deutschland? Die Mädchen Nasrin und Nushin bestürmen ihre Maman, aber die ist im Schweigen versunken, setzt sie vor den Fernseher. „Tom und Jerry“-Musik plärrt durch die Wohnung, die den iranischen Asylbewerbern zugewiesen worden ist. Der Baba kommt nie. Er wurde hingerichtet. Gesprochen wird darüber nicht. Viel später, als die Schwestern längst erwachsen sind, stirbt Nushin in ihrem Auto. War es ein Unfall? Plötzlich muss Nasrin sich um die Teenager-Tochter der Schwester kümmern. Warum spricht Maman immer noch nicht, rührt unablässig in ihrer Teetasse, auch wenn Nasrin endlich Antworten und Unterstützung will? Was könnte mit der Schwester passiert sein? Eine Freundin aus der Vergangenheit führt Nasrin auf eine unbequeme Fährte, die mit rechtsextremer Gewalt zu tun hat. Leben in Deutschland.

Laura N. Junghanss hat aus dem Roman „Ministerium der Träume“ von Hengameh Yaghoobifarah für das Kasseler Staatstheater eine Bühnenfassung geformt und einen Theaterabend inszeniert, dessen Uraufführung am Samstag auf der Studiobühne im Tif mit Jubelstürmen gefeiert wurde.

Entstanden sind 100 überaus gelungene Theaterminuten, die der literarischen Vorlage gerecht werden und den Stärken eines Romans Raum geben – dass er nämlich eigene Bilder in den Köpfen entstehen lässt und problemlos zwischen Zeitebenen wandern kann.

Fast slapstickartige witzige Szenen verbinden sich mit nachdenklichem inneren Monolog und tänzerischen Performance-Elementen, die die Gedankenschleifen eines verzweifelten Nachdenkprozesses und die Erinnerung ans Verliebtsein visualisieren. Eine sehr abstrakte, aber höchst beklemmende Szene erzählt von Kindesmissbrauch. Rückblenden führen außerdem in eine Zeit des Heranwachsens mit der migrantischen Jugendclique.

Jule Saworski baut Vorhänge aus vertikalen Lamellen auf die Bühne, die verschiedene Räume entstehen lassen – mal persische Teppiche, mal Notar-Aktenschrank. Als Requisiten fungieren überdimensionale knallgrüne Schaumstoffobjekte – vom Samowar über einen XL-Joint bis zum Schallplattenspieler – herrlich absurd.

Wer sich von den vier Darstellern an eins der Mikros stellt, spricht innere Stimmen, in denen die Sprachvirtuosität der Autorin aufscheinen kann: „Meine Gedanken drohen wie eine schimmelige Zimmerdecke über mir einzustürzen.“

Popmusik, Nachrichtenfetzen und Sounds des Künstlers Hanns sind Vehikel, in die verschiedenen Zeitebenen zu wandern – von „Super Trooper“ über „Hyper Hyper“ bis zur Berichterstattung über die rassistischen Anschläge von Hoyerswerda 1991, wo die Nachbarn der Gewalt des ausländerfeindlichen Mobs applaudieren.

Großartige Szenenminiaturen

Katharina Brehl als Nasrin begeistert mit ihrem sehr physischen Spiel – sie ist das kleine Mädchen, die pogotanzende Jugendliche, die queere Türsteherin: zart, tough, mütterlich. Marcel Jacqueline Gisdol, Jakob Benkhofer und Zazie Cayla übernehmen je mehrere Rollen und schaffen präzise Figurenporträts und Szenenminiaturen. Manchmal lassen sie den Atem stocken, wenn beim Elternabend die unterschwellig rassistischen deutschen Mütter – Annikas – an der Schule lieber keine Ausländerkinder wollen. Manchmal sind sie ganz unbeschwert, spielende Kinder, feiernde Jugendliche. Doch irgendwann kommt Nasrin nicht mehr umhin zu konstatieren: „Die Realitätsschelle klatscht gegen mein Gesicht“.

Wieder am 9., 28.6., 14, 21.7. staatstheater-kassel.de