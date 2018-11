Bad Hersfelder Festspiele zeigen Franz Kafkas „Der Prozess“ und Musical „Funny Girl“

Das Programm der Bad Hersfelder Festspiele 2019 wurde vorgestellt. Intendant Joern Hinkel bearbeitet und inszeniert die Dramenfassung von Franz Kafkas Roman "Der Prozess".

Er ist einer der ersten Psychothriller der Weltliteratur: Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ wird das Herzstück der kommenden Saison der Bad Hersfelder Festspiele. Das gab Intendant Joern Hinkel bei der Spielplan-Pressekonferenz bekannt. Er selbst bearbeitet und inszeniert die Dramenfassung um den Bankangestellten Josef K., der am Morgen seines 30. Geburtstags in seinem Schlafzimmer verhaftet wird und in eine absurde, fast surreale Odyssee gerät – denn er begibt sich auf die Suche nach Gründen für die Anklage, die ihm nicht genannt werden. Premiere in der Bad Hersfelder Stiftsruine ist am 5. Juli.

„Ohne Kafka ist das ganze absurde Theater nicht denkbar, auch die Filme der Coen-Brüder sind es nicht. Selbst Loriot scheint bei ihm abgeschaut zu haben“, sagt Hinkel. Das „Humoristische, das Abseitige, das Lächelnde“ möchte er auf der Bühne zum Ausdruck bringen – inszeniert „mit einer leichten Hand“.

Erste Gespräche mit in Bad Hersfeld bekannten wie auch neuen Schauspielern habe er bereits geführt. Das Stück passe besonders in die Ruine – nicht nur wegen der Schlussszene in einem Dom – aber auch in diese Zeit. Der Skandal um die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi habe ihm da aktuell zu denken gegeben, so Hinkel.

Das Musical „Funny Girl“, bekannt durch die Verfilmung mit Barbra Streisand und Omar Sharif, kommt am 12. Juli auf die Bühne, inszeniert von Stefan Huber („Titanic“).

Die Geschichte handelt von einer Sängerin, einem Mädchen, das vom hässlichen Entlein zum Broadwaystar wird, während der Stern ihres Förderers zu sinken beginnt. Die musikalische Leitung hat Christoph Wohlleben.

Zwei Erfolge aus der Saison 2018 sind nächstes Jahr wieder in der Stiftsruine zu erleben: Die große Liebeskomödie „Shakespeare in Love“ und das Hippie-Musical „Hair“. Hinkel kündigte in beiden Fällen an, dass die Inszenierungen weiter bearbeitet werden sollen.

Das Defizit der Festspiele 2018 beläuft sich auf etwa 400 000 Euro, berichtete der Intendant. Gründe: Es sei mit einem anderen Spielplan und einer Produktion von Dieter Wedel geplant worden, ein Sponsor sei nach Wedels Rückzug abgesprungen. Die Besucherzahlen hätten aber die Erwartungen übertroffen.

Hinkel wie Bürgermeister Thomas Fehling und Sparkassen-Chef Reinhard Faulstich appellierten an die Stadtverordneten, Lösungen für eine künftige Rechtskonstruktion der Festspiele zu finden, nachdem im Stadtparlament die Umwandlung in eine gGmbH abgelehnt worden war. Sie hätte es ermöglicht, mittelfristige Planungssicherheit herzustellen.

Bad Hersfelder Festspiele: 5. Juli bis 1. September. Vorverkaufsstart, 15. November in der Ticket-Zentrale in Bad Hersfeld, in allen Eventim-Vorverkaufsstellen und online. Tickets und Informationen: Telefon 06621 / 64 02 00 ticket-service@-hersfelder-festspiele.de, Website: www.bad-hersfelder-festspiele.de