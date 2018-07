Bayreuther Festspiele: Auch diesmal gab es einen Skandal vor dem Start

Bayreuth. Die Bayreuther Festspiele sorgen jedes Jahr schon vor dem Start für Aufsehen. Auch diesmal gab es einen Skandal. Alles, was Sie über das Kulturereignis wissen müssen.

Ein Gebäude, zwei Blickwinkel. Heute Nachmittag teilt sich die nationale und internationale Aufmerksamkeit rund um das Festspielhaus in Bayreuth in zwei komplett unterschiedliche Segmente auf: Rot und grün. Es gibt die, die in Nachrichtensendungen oder Boulevardmedien beäugen, was auf dem Roten Teppich passiert, welche Prominenz die Bayreuther Festspiele zur Eröffnung anlocken. Und es gibt die, die sich dafür interessieren, was sich auf der Bühne abspielt, wenn sich der ehrwürdig-grüne Samtvorhang geöffnet hat.

Das Eröffnungsstück

Maler macht Oper. Klappt das? Die Frage muss heute Neo Rauch beantworten. Der Leipziger Künstler-Star (58) gestaltet das Bühnenbild für die Neuproduktion „Lohengrin“. In der „Zeit“ kündigten er und Kollegin/Ehefrau Rosa Loy (60) an, dass die Optik der Bühne an ausgeklappte nostalgische Postkarten erinnern, und dass bewusst mit Elementen der für die Malerei typischen Zweidimensionalität gespielt werden soll. Die Regie führt der US-Amerikaner mit israelischen Wurzeln Yuval Sharon (39), der vorab das Element des Zweifelns herausstellte. Wenn also Elsa den Gralsritter Lohengrin nicht nach seinem Namen fragen darf, sich damit aber nicht abfindet. das bringt er in Zusammenhang mit der Wagnerschen Epoche des von gesellschaftlichen Befreiungsströmungen geprägten Vormärz.

Der Dirigent

Musikdirektor Christian Thielemann steht am Pult, mit seinem „Lohengrin“ vollendet er einen Zyklus: Er ist nach Felix Mottl (1856-1911) der einzige Dirigent, der alle zehn Festspiel-möglichen Wagner-Werke auf dem Grünen Hügel dirigiert haben wird.

Die Solisten

Ihren fast schon üblichen Last-Minute-Skandal hatten die Festspiele Ende Juni, als der französische Tenor Roberto Alagna als Lohengrin-Sänger absagte – er sei überlastet und habe die Partitur nicht hinreichend studieren können, so seine Agentur. Schon häufiger hatte es Kündigungen oder aber Rausschmisse gegeben – ärgerlich, aber auch aufmerksamkeitsträchtig. Wenig später wurde Ersatz präsentiert: Der Pole Piotr Beczala (51) wird die Partie des Schwanenritters übernehmen. Anja Harteros singt die Elsa, für die Rolle der Ortrud kann man mit einem Publikumsliebling auf dem Hügel aufwarten: Waltraud Meier (62) kehrt ins Festspielhaus zurück. Die Mezzosopranistin begann 1983 dort ihre Weltkarriere als Wagner-Solistin in der Rolle der Kundry. Als König Heinrich ist Georg Zeppenfeld zu erleben, der Bassist hatte in den letzten Jahren als Pogner, Marke, Hunding und Gurnemanz aufhorchen lassen.

Der Teppich

Und wer wird auf dem Roten Teppich erwartet? Klar, die Kanzlerin. Und die „Frankenpost“ berichtet, dass weitere Bundespolitiker wie Christian Lindner kommen, neben Mitgliedern des bayerischen Kabinetts und Landtags. Dazu Herzog Franz von Bayern, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis sowie die Schauspieler Lisa Wagner, Michaela May, Udo Wachtveitl, Francis Fulton-Smith und Günter Maria Halmer sowie TV-Journalistin Dunja Hayali.

Das weitere Programm

Heftig diskutiert war vergangenes Jahr „Die Meistersinger von Nürnberg“, die Barrie Kosky in das Wohnzimmer Richard Wagners verlagert und als Statement gegen Antisemitismus und Fremdenhass inszeniert hat. Philippe Jordan wird dirigieren. Dann steht erneut Christian Thielemann am Pult bei „Tristan und Isolde“ in Katharina Wagners Psycho-Inszenierung. Semyon Bychkov dirigiert Uwe Eric Laufenbergs religionsversöhnenden „Parsifal“ und Axel Kober den „fliegenden Holländer“ von Jan Phiipp Gloger.

Die Besonderheit

Ein Sängerstar als Dirigent und ein Viertelring: An drei Terminen gibt es ein Wiedersehen mit der „Walküre“ im präsowjetischen Setting Frank Castorfs. Am Pult steht der 77-jährige Plácido Domingo, der zuletzt 2000 in derselben Oper die Partie des Siegmund übernommen hatte. Es ist eine seltene Gelegenheit für Zuschauer, nicht nur Karten fürs ganze Ring-des-Nibelungen-Paket kaufen zu müssen.

Wagner für alle

Donnerstag ab 18 Uhr läuft in 130 Kinos, auch in unserer Region, „Lohengrin“ live. Bezahlsender Sky überträgt, und am 28.7. läuft die Oper bei 3Sat.

In Bayreuth

In der komplett renovierten Villa Wahnfried ist eine ganz neue Sonderausstellung zur Idee des Welttheaters, des „Theatrum Mundi“, zu sehen. In einem Symposium der Festspiel-Reihe „Diskurs Bayreuth“ debattieren Experten dort Anfang August um Fragen nach Verboten, Tabus und Zensur in der Kunst.