„Ich habe nur ein Leben“ - Interview Zoe Wees

Von: Kirsten Ammermüller

Popstar Zoe Wees ist eine Senkrechtstarterin – am Sonntag singt sie in Kassel

Zoe Wees ist eine Senkrechtstarterin, sie prägt ihren ganz eigenen Style und gilt als die Stimme ihrer Geneartion © Johanna_Berghorn

Sie wird als „Stimme ihrer Generation“ bezeichnet. Zoe Wees machte in der Casting Show „The Voice Kids“ 2017 auf sich aufmerksam. Obwohl sie damals nicht als Siegerin hervorging, legte die heute 21-Jährige eine steile Karriere hin, tourte durch Europa und die USA, war das Gesicht der Equal-Kampagne von Spotify und engagiert sich bei Fridays for Future. Am Sonntag ist sie bei dem Konzert von Sarah Conner auf dem Kasseler Friedrichsplatz Special Guest.

Sie haben einen kometenhaften Aufstieg mit 17 hingelegt. Wie haben Sie die plötzliche riesige Aufmerksamkeit gemeistert?

Dabei haben mir die Leute, die ich um mich herum waren, geholfen. Was natürlich auch Glück ist. In dem Musik-Business kommt es darauf an, wen du an deiner Seite hast, du kannst dabei auch richtig Pech haben, dass es Leute sind, die nur das schnelle Geld verdienen wollen. Da hatte ich Glück, dass ich so tolle Menschen um mich hatte, das hat sich wie Familie angefühlt.

Wann haben Sie realisiert, was da mit Ihnen passiert?

Das kam erst im Nachhinein. Für mich war es ja das erste Mal, dass ich richtig gearbeitet habe. Davor hatte ich nur Praktika bei Rewe und so gemacht. Erst nachher, wenn Menschen gesagt haben „krass, du warst da und da“ – habe ich gemerkt, wie groß das ist.

Wie viel Zoe Wees konnten Sie von Anfang an mit einbringen?

Ich bin immer ehrlich. Egal, ob als Freundin oder wenn ich einfach mit jemandem rede, dann gibt es nicht ein Prozent, in dem ich nicht authentisch bin. Ich bin auf jeden Fall immer sehr honest und authentisch und ich glaube, so funktioniert eine Karriere – nicht nur meine, sondern auch allgemein. Wenn du ehrlich bist und nicht nur random Love-Songs schreibst, funktioniert das.

Das Pop-Business ist kein leichtes Geschäft. Wie boxen Sie sich durch?

Zum Glück nicht alleine. Es ist immer wichtig, Leute um dich zu haben, die dich lieben. Aber ja, es ist schwierig, vor allem, wenn du jung bist und du bist auf einmal umgeben von 50-jährigen Männern, die über dein Leben entscheiden wollen. Was du natürlich auch brauchst. Aber gerade als junges Mädchen muss man sich da sehr durchkämpfen.

Und wie funktioniert das als junge Frau, reichen da die Ellenbogen aus?

Egal was du sagst oder was du planst, das wird nicht ernst genommen oder es wird weggehört. Natürlich ist alles immer lieb gemeint. Es ist selbstverständlich, dass Makeup-Artist und Hairstylisten da sind – aber vielleicht will ich gar nicht gestylt werden,. Ich habe vor kurzem angefangen, zu sagen, dass ich mich selbst fertig machen möchte, das wurde anfangs nicht ernst genommen.

Sie haben ihren ganz eigenen Style geprägt. Was ist Ihnen dabei wichtig?

Grundsätzlich ziehe ich einfach das an, worauf ich Bock habe. Ich lebe mein Leben so, wie ich das möchte, und nicht so, wie mir das jemand sagt. Denn ich habe nur ein Leben und muss mir die Zeit einteilen. Ich glaube, das ist die Aussage hinter meinem Style.

Wer waren Ihre Vorbilder?

Whitney Houston und damals noch Hanna Montana, aber jetzt Miley Cyrus.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Als ich klein war, hat meine Mama mir nur Musikinstrumente gekauft und hat mich ein bisschen dahin gesteuerte. Alles war Musik, selbst wenn ich ein Kuscheltier bekam, dann war das ein Kuschel-Piano. So habe ich angefangen, Musik zu lieben.

In Ihren Songs verarbeiten Sie sehr persönliche Erfahrungen. Wie fühlt sich das an, wenn beispielsweise bei einem Konzert tausende Fans die Zeilen „I don’t wanna cry with my Daddy’s Eyes“ mitsingen?

Schon krass. Denn in dem Moment, wenn ich einen Song schreibe, denke ich nicht darüber nach, dass die Leute mich relaten und verstehen werden. Man fühlt sich eher unverstanden, bis zu dem Moment, wenn Menschen reagieren.

Was ist der schönste Moment auf der Bühne?

Wenn du auf die Bühne gehst - Eigentlich ist alles schön und wenn die Crowd mitmacht, ist das umso schöner.

Sie stehen mit Sarah Connor auf der Bühne. Gibt es etwas, was Sie beide als Künstlerinnen verbindet?

Sie ist eine sehr krasse Künstlerin und etabliert. Und ich glaube, es ist die Wärme, die wir beide ausstrahlen, die uns verbindet. Wir lieben das, was wir machen sehr.

Zur Person Zoe Wees (21) kommt aus Hamburg. Gesangsunterricht ab zwölf, mit 17 Kandidatin bei „The Voice Kids“, wo sie im Team Sascha in den „Sing-Offs“ ausschied. Ende März 2020 veröffentlichte sie ihre erste Single „Control“, in der sie ihre Kindheit mit der Erkrankung an Rolando-Epilepsie verarbeitet. Mit ihrer Musik verbucht sie über zwei Milliarden Streams weltweit, 2022 erhielt sie die 1Live Krone und seit Dezember 2022 ist sie mit einer Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin ausgestellt.

