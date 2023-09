Vorverkauf für Kasseler Musiktage hat begonnen

Von: Mark-Christian von Busse

„Songs of Love“: Schlagzeuger Hogir Göregen gastiert mit dem Barockensemble Musica Alta Ripa. © Privat

Es ist ein vielseitiges und attraktives Programm: Der Vorverkauf für die Kasseler Musiktage ab 26. Oktober läuft.

„Verweilst du?“ – das fragen die Kasseler Musiktage, die vom 26. Oktober bis zum 5. November stattfinden. Acht Veranstaltungen laden dazu ein, „mit allen Sinnen in faszinierenden Klangwelten zu verweilen“. Der Vorverkauf läuft.

Eröffnet werden die Musiktage am Donnerstag, 26. Oktober, in der Martinskirche. Das Staatsorchester Kassel unter Leitung von Francesco Angelico wird in einem Programm mit Werken des 19. Jahrhunderts auch mit dem Apollon Musagète Quartett auftreten.

Pawel Zalejski, Bartosz Zachlod (Violine), Piotr Szumiel (Viola) und Piotr Skweres (Violoncello), deren Antonin-Dvorˇák-Zyklus die Musiktage seit 2016 prägt, sind erstmals in Kassel auch in einer Solistenrolle mit Orchester zu erleben – im Konzert für Streichquartett und Orchester von Louis Spohr, der über 30 Jahre lang als Hofkapellmeister in Kassel tätig war. Spohrs Solokonzert wird kombiniert mit Emilie Mayers Faust-Ouvertüre und Felix Mendelssohn Bartholdys Schottischer Symphonie.

Tags darauf, am Freitag, 27. Oktober, wird das Quartett im UK14 neben Werken von Karol Szymanowski und Krzysztof Penderecki Dvorˇáks Streichquartett Nr. 7 a-Moll op. 16 präsentieren.

Zum Verweilen in der lebhaften Stimmung in Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert will das hr-Sinfonieorchester animieren: am Samstag, 28. Oktober, in kleiner Besetzung um die Harfenistin Anne-Sophie Bertrand und mit Harfen-Kammermusik in Werken von Claude Debussy, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, André Jolivet und Gabriel Fauré.

Wo würde man lieber verweilen wollen als in der Liebe? Der zuletzt 2020 in Kassel gefeierte Countertenor Valer Sabadus, die syrische Sopranistin Dima Orsho und das Barockensemble Musica Alta Ripa begeben sich am Sonntag, 29. Oktober, in der Aula der Heinrich-Schütz-Schule auf eine Reise durch Liebeslieder von Orient bis Okzident. Bei „Songs of Love“ ist weiter der türkischstämmige Schlagzeuger Hogir Göregen dabei, der beim Festival auch mit jungen Erwachsenen arbeitet. Die Ergebnisse werden am Dienstag, 31. Oktober, im UK 14 unter dem Titel „Beating Hearts“ präsentiert.

Die US-amerikanische Komponistin Missy Mazzoli verschränkt mit ihrem Ensemble Continuum und der Cembalistin Elina Albach im Programm „Vespers & Dreams“ Claudio Monteverdis Marienvesper mit den erst 2014 entstandenen „Vespers for a New Dark Age“ (3.11., Heinrich-Schütz-Schule).

Das Festival endet nach einem Festgottesdienst am Sonntag, 5. November, in St. Martin mit einem Auftritt des Berliner Stegreiforchesters (5.11., Schütz-Schule). „Improvisierend, auswendig, mitreißend und überraschend vereint Stegreif in seiner über zwei Jahre entwickelten Symphony of Change die Musik Emilie Mayers, Hildegard von Bingens, Wilhelmine von Bayreuths und Clara Schumanns“, verspricht das Festival.

Service: Karten über den Onlineshop unter kasseler-musiktage.de, sämtliche Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über Tel. 0561/316 450 0.

Treten mit ihrem Dvorˇák-Zyklus und mit dem Kasseler Staatsorchester auf: Das Apollon Musagète Quartett. © Kasseler Musiktage/privat/ Ljudmila Jeremies/Ben Knabe

Harfenistin: Anne-Sophie Bertrand. © BEN KNABE