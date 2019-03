"Tatort"-Star Miroslav Nemec: Am Kasseler Staatstheater wollte man ihn nicht

Als „Tatort“-Kommissar Ivo Batic kennen ihn die TV-Zuschauer, nach Kassel kommt er jedoch am Sonntag mit der Lesung „Alexis Sorbas“. Hier erzählt er, warum er aus der Kirche ausgetreten ist.

Herr Nemec, Sie stehen in Kassel zur „Tatort“-Zeit auf der Bühne. Abgesehen vom eigenen, welchen „Tatort“ sehen Sie gerne?

Sie glauben, das sage ich Ihnen? Unter Kollegen kann man niemanden bevorzugen.

In Kassel erlebt man Sie in einer anderen Rolle.

Allerdings nicht bei der documenta! (lacht).

Sind Sie regelmäßiger Gast der documenta?

Ich war natürlich schon dort. Meine Freundin Rita Russek ist aus Eschwege. Im Staatstheater habe ich schon mal vorgesprochen – vor 40 Jahren. Aber ich habe noch nie am Theater in Kassel gespielt.

Ist Ihre Bühnenadaption des Romans „Alexis Sorbas“ eine reine Lesung?

Es ist eine Mischform aus Sprache und Musik. Lesung, Schauspiel, Konzert. In der Tradition eines klassischen Melodrams. Ich spreche alle Figuren und setze sie stimmlich ab. Die Musik unterstützt die Emotionen – Spannung, Humor. Wie bei einer Filmmusik. So findet das Stück in den Köpfen und in den Herzen der Zuschauer statt.

Oft wird dem Publikum alles serviert – warum ist es Ihnen wichtig, die Zuschauer herauszufordern?

Ich möchte, dass für die Zuschauer etwas bleibt, was sie selbst bewegt und dass sie sich auf das Stück und die Gefühle einlassen können. Die Sehnsucht heute ist oft die Entschleunigung, beim Sorbas gehen wir zurück in eine entschleunigte Zeit.

Was macht für Sie die Qualität des Textes aus?

Literarisch ist Kazantzakis sehr gut – er ist nicht nur intellektuell, sondern auch emotional. Er lässt schöne poetische Bilder entstehen. Manche Texte sind so, dass man sie stemmen muss, dieser trägt einen. Man kann natürlich alles vergeigen, aber dieser Text ist gut. Den sollte man nicht vergeigen.

Die Handlung spielt in Griechenland, wie wichtig ist die Musik für die melodische Orientierung?

Die Musik soll den griechischen Melos treffen. Bass, Cello, Schlagwerk, Gitarre und Hackbrett – oder Santuri, wie Sorbas sagt. Eine sehr gute Musik, die mit der Sprache perfekt zusammengeht.

Ein Sorbas-Zitat: „Jeder Mensch hat Marotten.“ Welche haben Sie?

Ich räume immer und gerne auf. Wenn ich in ein Hotelzimmer komme, räume ich es so um, wie ich es optimal finde. Räume sind für mich sehr wichtig, wenn darin etwas so steht, dass es meiner inneren Ästhetik widerspricht, räume ich um.

Wenn Ihnen Räume so wichtig sind, wie wichtig ist für Sie das Bühnenbild?

Das ist hier minimalistisch: Tisch, Stuhl, Pult, Sofa. Wesentlich für das Bühnenbild sind Lichtdesign und Musik. Sie definieren Handlungsorte. Das Wichtigste im Raum sind für mich die Zuschauer. Deshalb schaue ich mir jedes Theater vor dem Soundcheck genau an – ich möchte alle im Saal erreichen.

Gibt es Marotten der Zuschauer, die Sie nerven?

Beim Sorbas sind sie sehr konzentriert, aufmerksam, zollen Respekt. Was stört? Smartphones. Leute, die fotografieren statt zu schauen.

Für Sorbas haben Religion und bürgerliche Moral keine Bedeutung. Können Sie damit etwas anfangen?

Mir ist das nicht unsympathisch. Auch ich bin aus der Kirche ausgetreten. Allerdings kann ich mit bürgerlichen Konventionen durchaus etwas anfangen – nur nicht mit überbordenden und einengenden. Ich mag auch keine Diktaturen. Ich komme aus einer, dem alten Jugoslawien. Unterdrückungsmechanismen wie in China, Russland, Amerika, Herrn Trumps Stil, das alles mag ich nicht. Ich bin ein freier Mensch, da ist mir Sorbas durchaus nah. Ich sage, was ich denke – auch wenn ich Ihnen nicht sage, welchen „Tatort“ ich gut finde. (lacht)

Alexis Sorbas: Miroslav Nemec und Orchístra Laskarina, 17.3., 19.30 Uhr, Schauspielhaus Kassel. Karten: 0561/1094222.