Jan Delay im Interview: „Es gibt keine steife Etikette mehr“

+ © Thomas Leidig Der Sänger Jan Delay gibt ein Konzert auf dem Messegelände in Kassel. © Thomas Leidig

Jan Delay spielt das Abschlusskonzert der Open-Air-Konzerte auf dem Messegelände Kassel am 21. August. Im Interview erzählt der Musiker von Genregrenzen, Konzerten mit den Beginnern und wieso er wieder zum Reggae gefunden hat.

Ihr aktuelles Album „Earth Wind & Feiern“ hat Sie zu den Reggae- und Riddim-Sounds zurückgebracht, mit denen Sie angefangen haben. Wieso?

Dafür gab es mehrere Gründe. Als wir mit den Beginnern an „Advanced Chemistry“ gearbeitet haben, hatte ich große Lust, wieder Beats zu bauen und Reggae-Musik zu machen. Das ging unserem Produzenten Fiji Kris von Kitschkrieg genauso. Deshalb kamen unsere ersten Beats für das Album aus dem Dancehall-Riddim, auch wenn davon letztlich keine auf der Platte gelandet sind. Ich habe außerdem die letzten zehn Jahre fast nur BBC Radio 1Xtra gehört – das ist der Hip–Hop-, Reggae- und Afro-Sender der BBC. Durch all das habe ich wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden.

Dabei haben Sie 2006 noch gesungen „Reggae ist tot, jetzt ist Funk dran“.

Ich habe damals nicht die Lage der Welt beschrieben. Zu der Zeit wollte ich lediglich für mich etwas anderes ausprobieren.

Mit „Earth, Wind & Feiern“ beziehen Sie sich auf die Soulband Earth, Wind & Fire. Welchen Einfluss hatte die Band auf Ihr Schaffen?

Keinen direkten, mich haben eher DJs und vielleicht Prince und Michael Jackson dazu inspiriert, so etwas wie die Liveband Disko No. 1 zu gründen. Dennoch gehören Earth, Wind & Fire für mich zu den wichtigsten Diskobands. Den Titel habe ich aber nur gewählt, weil er ein gutes Wortspiel ist. Gut ist, dass diese Band auch noch zum Style meiner Musik passt.

Generell könnte man Sie als Mann des Genrewechsels bezeichnen. Soul, Funk, Reggae, Rock und Hip-Hop – wie entscheiden Sie, welchem Genre Sie sich widmen?

Von der Musik, die ich gerade selbst höre. Meistens möchte ich so eine Art dann auch ausprobieren, oder Komponenten in meine Songs einfließen lassen. Ich langweile mich nicht gerne.

Zum Beispiel wurde mein Album „Hammer & Michel“ dadurch beeinflusst, dass ich in den 00er-Jahren viele Rockplatten von Bands mit geilen Gitarrenriffs gehört habe: von Queens of the Stone Age über Kaiser Chiefs bis zu den Arctic Monkeys.

Wie sieht das dann aus, wenn Sie einen Song komponieren?

Ich baue immer erst einmal die Beats, lasse sie ruhen, und schaue dann, was mir dazu einfällt. Ich brauche zuerst die Musik. Die inspiriert mich dann, etwas darüber zu sagen.

Sie benennen viele Künstler als Inspiration: Darunter sind Prince und Madonna, aber auch Udo Lindenberg und die Deutschrap-Urgesteine Advanced Chemistry. Wodurch sind Sie schon früh mit so vielen Einflüssen in Kontakt gekommen?

Das ging mit der Plattensammlung meiner Eltern los, die mich komplett angefixt hat. Ich mochte als Kind unter anderem Bob Marley am liebsten sowie die Talking Heads, die Ramones und Nina Hagen. Dadurch habe ich mit sechs oder sieben selbst angefangen, Musik zu entdecken und im Radio Songs mit der Kassette aufzunehmen.

Inwiefern sind Genregrenzen für Sie noch existent?

Ich habe mich nie darum geschert, aber Genres geben Orientierung und machen es möglich, Einflüsse und Ursprünge zu definieren. Das gilt sowohl für Künstler als auch für Konsumenten.

Fühlt es sich für Sie anders an, mit den Beginnern auf der Bühne zu stehen als mit Disko No.1?

Vollkommen. Bei den Beginnern ist alles sehr vordefiniert, weil unsere Musik von DJ Mad kommt. Da weiß ich genau, was er spielen wird und wie das klingt. Bei einer richtigen Liveband klingt die Musik hingegen jeden Abend anders.

Beim Konzert in Kassel wollen Sie mit „Earth, Wind & Feiern“ Reggae-Sounds mit der glamourösen Disko-Ästhetik der Band zusammenbringen. Wie geht das?

Wir können jedes Genre in unseren Disko-No.1-Sound holen: egal ob Rock, Hip-Hop, Reggae oder Funk. Das haben wir uns in den letzten 16 Jahren erspielt. Rein ästhetisch wollte ich nicht mehr so eingezwängt sein. Ich habe eine neue Garderobe entworfen, die alles zulässt. Es gibt keine steife Etikette mehr auf der Bühne, niemand hat gleichzeitig ein Hemd, eine Krawatte und Hosenträger an.

Nach all den höchst verschiedenen Veröffentlichungen: Welche Musik-Mischung werden Sie in Kassel präsentieren?

Wie bei Serien ist jede Tour immer ein „Was bisher geschah“. Es macht mir Spaß, von überall etwas hervorzuholen und alte Songs zu entstauben. Das genau ist ja auch das Schöne: irgendwelche alten Hits hervorzukramen, die einem dann auch wieder neu erscheinen.