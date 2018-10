Schauspieler Jürgen Vogel im Interview: „Das Düstere gefällt mir“

Eine packende Serie geht in die zweite Runde: In „The Team II“ ermittelt eine Einheit von Europol gegen ein kriminelles Netzwerk, das durch den Handel mit Raubkunst Terrorismus finanziert.

Wir sprachen mit Jürgen Vogel, der den Kommissar Gregor Weiss spielt, über die Serie, die Rolle der Frauen und seine 35-jährige Schauspielkarriere.

Herr Vogel, was ist für Sie das Besondere an „The Team II“?

Jürgen Vogel: Ich fand bereits die erste Staffel ziemlich cool. Rein thematisch ist es unfassbar interessant, drei Länder und drei Ermittler, die sich charakterlich stark unterscheiden, miteinander an einem so komplexen Fall arbeiten zu lassen. Das hat mir gefallen.

Sie sagten mal, dass sie gerne gebrochene Typen spielen. Beschreiben Sie mal Kommissar Gregor Weiss, den Sie nun verkörpern.

Vogel: Gregor ist ’ne ziemlich coole Figur, würd’ ich mal sagen (lacht). Er ist ’ne besondere Filmfigur. Der macht auch mal Fehler, das macht ihn sympathisch und menschlich. Trotzdem ist er verlässlich, erledigt aber alles auf seine eigene Art. Und für mich ganz besonders: Der baut Emotionen zu seinen Fällen auf.

Sehen Sie Parallelen zum echten Leben?

Vogel: Wenn ich Kommissar wäre, vielleicht (lacht).

In der Serie ist Gregor Weiss umgeben von starken Frauen. Wie war das für Sie?

Vogel: Unfassbar gut. Ich mag das total. In „Die Brücke – Transit in den Tod“ sind auch ganz starke Frauenfiguren im Fokus. Das ist eine schwedische Produktion mit einer wirklich tollen Geschichte, die auf Netflix läuft. Hast du die schon mal gesehen?

Nein, noch nicht. Schauen Sie denn viel auf Netflix?

Vogel: Ja, total gerne. Aber noch mal zurück zu den Frauenrollen. Genau das fand ich an „The Team II“ so geil. Dass Frauen eben keine Klischee-Figuren spielen, sondern wahnsinnig clever und stark sind und ihre Probleme ebenbürtig meistern. Da bist du als Mann auch mal im Hintergrund, was aber auch gut ist. Ich finde, das ist ’ne super Entwicklung in der Filmbranche, dass Frauen heute starke Rollen spielen. Und „The Team II“ hat damit auch ’ne moderne Form.

In der Serie geht es neben Terrorismus und internationalem Kunsthandel auch um Familientrennung.

Vogel: Genau. Ich hatte mal eine Doku gesehen, die den Zusammenhang von Terrorismus und europäischem Kunsthandel darstellt. Das war schon krass. Selbst in so einem komplexen Geflecht gibt es da auf der einen Seite Beziehungen, die nicht gut funktionieren, oder eben wie in „The Team II“ Flüchtlinge, die ihre dramatische Familiengeschichte erzählen. Jede Figur hat ihr Päckchen zu tragen, und das reißt einen mit, wie im echten Leben eben auch.

Klingt spannend. Nun ist die Serie eine Produktion aus Dänemark, Österreich und Deutschland. Inwiefern fließen denn da die unterschiedlichen Krimi-Traditionen ein?

Vogel: Die beiden Regisseure Kasper Gaardseo und Jannik Johannsen sind in ihrer Art sehr unterschiedlich, und dennoch hat es gut zusammen gepasst. Und zu den Krimitraditionen: Dieser düstere Stil aus nordischen Krimis gefällt mir persönlich sehr gut und fließt auch in die Serie ein.

Drehorte waren Wien, Marokko, Brüssel, das dänische Marschland und Hamburg – Ihre Heimat: Wie sehr haben Sie den Dreh dort genossen?

Vogel: Ja, natürlich sehr. Hamburg ist meine Mutterstadt. Aber bei zwölf Stunden Dreh am Tag bleibt nicht viel Freizeit übrig.

Wie hat sich der Dreh denn generell für Sie gestaltet?

Vogel: Etwa 70 Prozent der Serie wurden auf Englisch gedreht, 30 Prozent auf Deutsch. Das war aber absolut kein Problem für mich. Der Dreh in Hamburg hat super Spaß gemacht.

Zum Schluss: Sie sind in diesem Jahr 50 geworden. Seit 35 Jahren sieht man Sie auf der Leinwand. Was hat das mit Jürgen Vogel gemacht?

Vogel: (lacht) Verdammt glücklich. Und hoffentlich noch mal 35 Jahre länger. Übrigens, du kannst mich auch duzen, hab ich ja auch die ganze Zeit gemacht.

Zur Person: Jürgen Vogel ist 50 Jahre alt und in Hamburg geboren. Mit neun Jahren stand er bereits vor der Kamera und posierte für Kindermoden bei Otto. Im Alter von 15 Jahren zog er nach Berlin. Seit den 80ern spielt er in Fernseh- und Kinofilmen mit („Die Welle“, 2008; „Keinohrhase“, 2007). 1996 gründete er die Schwarzweiss Filmproduktion. Für seine Gesamtleistung als Schauspieler und Koproduzent des Filmes „Der freie Wille“ erhielt er 2006 einen Silbernen Bären. Vogel ist verheiratet und hat fünf Kinder.