Jugendliche auf die Bühne: Wachsen heißt verändern

Bei einem Workshop haben Kasseler Jugendliche ein Musical erarbeitet

Musikalische Bühnenprojekte mit jungen Erwachsenen stehen beim Studio Lev auf dem Programm. Am Donnerstagabend präsentierten die Teilnehmer der „me:ta-Workshop-Woche“ 2018 das gemeinsam erarbeitete Musical „Changes“ (Veränderungen).

Los ging es mit dem „Song Of Purple Summer“ aus dem Musical „Spring Awakening“, dann wirbeln die Darsteller durcheinander, werden wütend, beruhigen sich, wechseln in die Zeitlupe und vom gemeinsamen Gesang in die Soloparts. Sechs weitere Titel folgen, die sich mit dem Mut zur Veränderung und dem Erwachsenwerden befassen.

Phuong Thanh Nguyen verzaubert mehrfach durch ihren Gesang, teilweise mit Denise Schäfer und Franziska Bindbeutel, Leonie Werner trägt „Burn“ aus dem Musical „Hamilton“ ausdrucksstark vor, Johannes Anders wird von den anderen im Spiel bedrängt, dann singt er sich frei und meistert auch die hohen Töne. Moana Kraft überzeugt mit ihrer Bühnenpräsenz. Franziska Bindbeutel spielt zudem einen Star, Nico Restifo den verzückten Fan der jungen Frau.

Ganz ohne Requisiten und ausschließlich mit Begleitung von Christian Köhn am Flügel kommt das Mini-Musical in der voll besetzen Studiobühne Deck 1 des Kulturhauses Dock 4 aus. Es endet mit dem fröhlichen „Change it“ und einer flotten Tanzperformance, gefolgt von langem und herzlichen Applaus.

Nach ihrem einstündigen Auftritt standen die Darsteller im Alter von 16 bis 25 Jahren und das Team des Studios Lev noch für Fragen zu Verfügung.

„Was ihr in den sechs Tagen geschafft habt, ist toll!“, brachte es ein Zuschauer auf den Punkt. Einige Teilnehmer hatten bisher noch keine Bühnenerfahrung. „Ich wusste nicht, ob ich schauspielern, singen und tanzen kann und dachte, ich probiere es“, erläuterte Yannick Günther.

Die Produktionsleitung hatte Svenja Schröder, die musikalische Leitung Christian Köhn (Choreografie: Anna Winter, Dramaturgie: Tamara Bodden). Unterstützung gab es durch Julian Carly, Niels Malte Bennefeld und Lidia Schwagerus. Das Studio Lev feiert 2019 zehnjähriges Bestehen. Es sucht derzeit neue Räume.

www.studiolevkassel.de

Von Bettina Wienecke