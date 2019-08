Jungstötter im Kulturzelt Kassel: "Ich musste Grenzerfahrungen machen"

Fabian Altstötter alias Jungstötter wird seit der Veröffentlichung seines Debütalbums "Love Is" mit Musikgrößen wie Nick Cave und Scott Walker verglichen. Am Samstag, 17. August, tritt er im Kulturzelt Kassel auf. Wir sprachen mit dem 27-Jährigen.

Herr Altstötter, Ihr Album heißt „Love Is“ – was bedeutet Liebe für Sie?

Ich kann nicht genau benennen, was Liebe für mich bedeutet. Ich finde es schön das Gefühl als nebulöses Ding bestehen zu lassen. Der Titel des Albums ist ja auch offengelassen.

Sie benutzen den Begriff der Sünde. Wie hängt die Sünde mit der Liebe zusammen?

Ich hatte oft in der Art, wie ich aufgewachsen bin, das Gefühl, dass der Weg, der mich zur Liebe gebracht hat, eigentlich als sündhaft angesehen wird. Nicht die Liebe selbst. Ich musste ziemlich ausbrechen von dem, was ich kannte, neue Dinge erfahren und Grenzerfahrungen machen.

Sie haben keinen Hehl daraus gemacht, dass die Trennung von Ihrer Freundin das Album beeinflusst hat. Ist „Love Is“ also ein Trennungsalbum?

Nein, es thematisiert eher eine ganzheitliche Erfahrung die Liebe – vom Finden bis zum Aufgeben. Ich würde ungern ein Trennungsalbum hören und dementsprechend selbst machen. Eins, wo jemand nur bedauert und Trauer ausdrückt. Für mich war es wichtig, genereller auszudrücken, was diese Erfahrung der Liebe in mir ausgelöst hat. Mit dem Finden, dass eine extreme Erfahrung ist und dem Verlust, der auch eine extreme Erfahrung ist. Beides löst etwas in einem aus. Ich finde es sehr bereichernd.

Wie hilft Ihnen Musik, Ihre Erlebnisse und Gefühle zu verarbeiten?

Musik ist für mich eine andere Art der Beleuchtung der Gedanken und Erinnerungen an Dinge, die was in mir ausgelöst haben, aber in meiner Wahrnehmung nie eine solche Größe, Romantik oder Poetik haben. Ich nutze die Musik und vor allem Texte im eigentlichen, um das Alltägliche auf so ein Level zu bringen. Ich habe das mal Überhöhung des Alltags genannt.

Sie haben einmal gesagt, Ihre Musik sei „sehr, sehr traurig“ – Woher kommt der Hang zur Tristesse?

Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe (lacht). Melancholie ist schon ein Stilmittel, was sich bei mir ein bisschen manifestiert hat. Für mich bedeutet das immer eine gewisse Tiefe oder Schwere. Mir fällt es schwer, Lieder zu schreiben, die unbeschwert sind.

Können Sie sich denn vorstellen irgendwann einen komplett fröhlichen Song zu schreiben – vielleicht einen Sommerhit?

Das kommt drauf an. Das an was man denkt, wenn man Sommerhit sagt, finde ich schrecklich. Es gibt aber so eine gewisse Art von Fröhlichkeit und Lebensbejahung in der Musik, die ich mittlerweile auch gut finde. Bei Björk beispielsweise. Das finde ich bewundernswert und würde es auch selbst anstreben. Aber da muss ich noch etwas lernen.

Da Sie Björk nennen, welche Musiker inspirieren Ihre Arbeit?

Extrem viele, das wandelt sich phasenweise sehr. Bei „Love Is“ hatte ich unter anderem eine extreme Scott-Walker-, Talk-Talk- und Nick-Cave-Phase. Ich war sehr davon angetan, Musik zu machen, die auf die Grundsätze reduziert ist. Ich wollte so viele organische Instrumente wie möglich und ein etwas klassischeres Set-Up, fast ein Jazz Set-Up.

Wird sich Ihre Musik in Zukunft anders anhören?

Es wird auf jeden Fall experimenteller und ein wenig elektronischer. Es reizt mich sehr, etwas Andersartiges zu machen, weil ich auch schon merke, wie mich das Soundgewand limitiert.

Mit Nick Cave und Scott Walker werden Sie mittlerweile verglichen. Wie empfinden Sie das?

Dieser Vergleich ehrt mich. Wenn Leute aber nur in solchen Referenzen denken, macht es mir etwas aus, weil man es sich damit so einfach macht und die Eigenart, die meine Musik hoffentlich hat, außer Acht lässt.

Sind Sie auch im Privaten so melancholisch wie in Ihrer Musik?

Ich bin nicht von dem dominiert, was ich in der Musik transportiere. Das sind schon unterschiedliche Welten. In meinem Privatleben kann ich ein ziemlicher Gaukler sein (lacht). Die Melancholie ist eher ein Modus, dem ich mich bediene, wenn ich Musik schreibe. So funktioniere ich am besten.

Sie kommen aus Landau in der Pfalz und haben in Mannheim, Leipzig und Berlin gelebt: Welche Stadt hat Sie am meisten geprägt?

Berlin, auf jeden Fall. Ich war immer ein bisschen voreingenommen und wollte eigentlich nie dorthin. Ich dachte immer: Das ist mir zu groß. Dann bin ich von Leipzig wegen meiner damaligen Freundin nach Berlin gezogen. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Was für mich wichtig war, ist, dass Berlin die einzige internationale Stadt in Deutschland ist, in der man wirklich ein bisschen Anschluss an das hat, was kulturell im Rest der Welt passiert. Ich habe mich viel mehr mit Musik auseinandergesetzt, weil ich den Wert davon besser verstanden habe. Ich habe dort Leute kennengelernt, für die der Anspruch an die Kunst mehr gezählt hat als der Erfolg.

Sie haben also für immer Ihr Zuhause gefunden?

Ich möchte schon noch woanders hin. Berlin ist eine interessante Stadt, aber keine schöne Stadt, um dort zu leben. Ich finde es immer sehr stressig und wäre lieber irgendwo, wo es warm und freundlicher ist. Ich finde Berlin schon etwas grau und hart.

Wie viel Landau steckt in den Songs von Jungstötter?

In den Songs steckt eher die Überwindung Landaus. Mich definiert es sehr, davon weit weggekommen zu sein. Ich habe Landau als sehr kulturell brachliegend erfahren und es gab dort nichts, was mich wirklich interessiert hat oder auf einer gedanklichen Ebene weitergebracht hat.

Zur Person: Fabian Altstötter

Fabian Altstötter (27) war von 2009 an Sänger der Indie-Rock-Band Sizarr, die im September 2018 nach langer Stille ihre Auflösung offiziell machte. Geboren in Landau in der Pfalz, lebt Altstötter mittlerweile in Berlin. Als Jungstötter veröffentlichte er im Februar sein Debütalbum "Love Is". Neben dem Klavier spielt Altstötter Gitarre und auch Bass: „Das ist ja eigentlich eine Gitarre mit weniger Saiten.“

Termin: Samstag, 19.30 Uhr, Kulturzelt. Karten: 0561/203204.