Jungstötter im Kulturzelt Kassel: Schöne Melancholie

Fabian Altstötter alias Jungstötter spielte im Kulturzelt Kassel ein eindringlich poetisches Konzert.

Lang war es nicht, das Konzert von Jungstötter im Kulturzelt Kassel am Samstagabend. Nur knapp über eine Stunde füllte Sänger Fabian Altstötter alias Jungstötter zusammen mit seiner Band die Bühne. Klar, denn Altstötter, der durch seine ehemalige Band Sizarr bekannt wurde, hat erst im Februar dieses Jahres sein Debütalbum „Love Is“ herausgebracht. Doch das reichte aus, um seine Zuschauer in eine Welt mitzunehmen, die von Festhalten und Loslassen geprägt ist, und einen melancholischen Blick auf die Liebe hat.

Altstötter ist einer derjenigen, dessen Stimme man auf Anhieb wiedererkennt. Sie ist erstaunlich eindringlich, bisweilen tief und trägt etwas Altes in sich. Etwas davon, alles schon einmal erlebt zu haben. Und das mit gerade einmal 27 Jahren. Der Wahl-Berliner wird mit Musikgrößen wie Nick Cave und Scott Walker verglichen, und scheut sich nicht zu zeigen, wieso.

Jungstötter im Kulturzelt Kassel: Poesie und traurige Schwere

Bei Jungstötter trifft gefühlvolle Poesie auf eindringliche Piano-Musik, die mit E-Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass ergänzt wird. Alles eingetaucht in Melancholie, eine traurige Schwere, ohne depressiv zu sein. Der Eröffnungssong „Wound Wrapped In Song“ (deutsch: Wunde in ein Lied gewickelt) brachte das auf den Punkt.

Für Fabian Altstötter war es das erste Konzert in Kassel. Das erzählte er in einem der wenigen Momente, in denen er direkt mit dem Publikum sprach: „Danke für den herzlichen Empfang.“ Sonst konzentrierten er und seine Band sich lieber darauf, Musik zu machen. Störend war das keinesfalls.

Dass allerdings nicht einmal 100 Besucher den Weg ins Kulturzelt gefunden hatten, war mehr als schade. In Berlin, Hamburg und München waren Jungstötters Konzerte in diesem Jahr ausverkauft. Und auch in Kassel hätte sein Konzert das verdient gehabt.

Wenn Jungstötter nicht am Klavier saß, tigerte er getrieben mit dem Mikrofon von links nach rechts. Ruhige Momente wechselten sich mit dröhnend hämmernden Gitarrensounds ab. Das wurde besonders eindrucksvoll im Song „Love Is“, der unbeantwortete Anfang eines Satzes, der für Jungstötters Album titelgebend war, und dem Song „Systems“. Er war der musikalische Höhepunkt des Konzerts, mit prasselnden Drums und tranceartigem, imposantem Ende. Imposant und ebenso düster wie der Rest der Songs waren die zwei Zugaben des Abends, die nach großem Beifall den Abend abrundeten.