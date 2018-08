Kasseler Anwalt Christopher Posch trifft Kriminelle fürs Fernsehen 

Wie wird man Gangster? Dieser Frage geht der Kasseler Anwalt Christopher Posch in seiner neuen Sendung bei Dmax nach. In „Poschs Criminalz – Gangster packen aus“ trifft er auf bekannte Kriminelle.

Herr Posch, wie bereiten Sie sich auf die Treffen mit Schwerverbrechern vor?

Christopher Posch: Verbrecher ist so ein Wort: verurteilte Straftäter.

Warum ist Ihnen diese Unterscheidung wichtig?

Posch: Den Terminus Verbrecher gibt es juristisch nicht. Es sind Straftäter, die verurteilt wurden. Sie sprechen mit mir auf Augenhöhe über ihre Taten. Spannend ist, warum es dazu kam. Es geht nicht darum, sie nochmal zu verurteilen.

Die Sendung dauert 50 Minuten. Wie viel Zeit haben Sie tatsächlich für die Gespräche?

Posch: Die Interviews haben in der Regel einen Tag gedauert. Für diese Art des journalistischen Doku-Formats haben wir ganz lange gekämpft.

Warum war es ein Kampf?

Posch: Für gewöhnlich müssen Polizei, Staatsanwalt und ganz viele Opfer auch zu Wort kommen, um ein Gegengewicht zu schaffen.

„Poschs Criminalz“ legt den Fokus auf die Straftäter.

Posch: Ja, wir erzählen die Geschichten auf eine andere Art. Im deutschen Fernsehen haben die Dokumentationen oft etwas heroisierendes oder es wird der moralische Zeigefinger gehoben. Es gibt nur gut und böse. Wir werten die Informationen nicht. Wenn jemand 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat, spricht das für sich – er hat etwas getan, was falsch war. Uns interessiert der Blick dahinter.

Wo liegen die Grenzen zwischen gut und böse?

Posch: Nur weil jemand mehrfach verurteilt wurde, ist er nicht automatisch ein schlechter Mensch. Es gibt auch Leute, die sind fürchterlich böse und verstoßen nie gegen Gesetze oder werden nie erwischt. Was ich sagen will: Wurde in Deutschland jemand verurteilt, ist er böse. Wir lernen in unserer Sendung diese Menschen von einer anderen Seite kennen und geben einen privaten Einblick. Dadurch erfährt man viel über Motivation und Werdegang.

Geht es Ihnen um Verständnis für die Verbrecher?

Posch: Nein. Wir wollen kein Verständnis und heißen auch nichts gut. Es geht für mich als Strafverteidiger nicht um Hop oder Top. Es geht darum, Dinge zu erklären. Warum ist der Mensch so geworden? Dafür gibt es oftmals Wendepunkte im Leben.

Trägt jeder Mensch Abgründe in sich?

Posch: Das glaube ich schon. Jeder. Sie. Ich. Es macht vor keinem Halt.

Wenn Sie die Geschichte hinter dem Verbrechen kennenlernen, relativiert das die Frage der Schuld?

Posch: Die Schuld wurde von einem Gericht festgestellt und die Strafe wurde abgesessen. Ich stehe den Protagonisten nicht gegenüber, um ihnen etwas vorzuwerfen. Ich bin interessiert an dieser Person. Es gibt darunter durchaus charmante Menschen und welche, die man nicht so mag. Und es gibt Erzählungen, die einem sehr nahe gehen, an denen man zu knapsen hat.

An was haben Sie geknapst?

Posch: Gleich in der ersten Folge geht es um Winfried Massat. Er hatte eine brutale und fürchterliche Kindheit und fing aus Hunger an zu klauen. Dann ist er in eine Spirale hineingeraten, in der sich die Dinge verselbstständigten. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Jugendliche behütet aufwachsen. Bei ihm ging es so weit, dass er einer der berüchtigsten Räuber Deutschlands wurde – bis hin zum ganz fürchterlichen Verbrechen. Im Interview sitzt mir diese Person gegenüber: ein sehr liebenswerter Mensch.

Beeinflussen Sie diese Gespräche als Privatperson?

Posch: Privat hinterlässt das bei mir keine Spuren. Sie berichten von der Vergangenheit und viele haben eine Wandlung durchgemacht.

Rufen Sie einfach an oder wie nehmen Sie mit ehemaligen Hochstaplern, berüchtigten Zuhältern und Mördern Kontakt auf?

Posch: Wir haben eine Redaktion aufgebaut mit guten Leuten, die deren Sprache sprechen und den Kontakt aufnehmen. Dann stellen wir unser Konzept vor. Es ist von Anfang an sehr persönlich, fair und ehrlich. Es geht nicht darum, dass die Protagonisten viel Geld verdienen.

Es geht in den ersten sieben Folgen um Männer. Sind Frauen nicht so gefährlich?

Posch: Es ist mit Sicherheit so, dass es deutlich mehr Verbrechen gibt, die von Männern ausgehen. Männer sind, glaube ich, aggressiver.

Wo endet für Sie die Schuld?

Posch: Mit dem rechtskräftigen Urteil ist das Strafverfahren beendet. Danach schließt sich eine Haftstrafe an. Anschließend ist der Strafanspruch des Staates erledigt. Es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht. Aber: Wenn jemand seine Strafe verbüßt hat, muss man es irgendwann auch gut sein lassen.

Poschs Criminalz: dienstags, 22.15 Uhr, Dmax.

Zur Person

Christopher Posch (42) hat Rechtswissenschaften in Marburg und Köln studiert. Rechtsanwalt seit 2005. Zusammen mit seinem Partner betreibt er unter anderem seit 2008 eine Kanzlei in Kassel. Als TV-Anwalt war er ab 2006 in der RTL-Gerichtsshow „Das Jugendgericht“ und in „Staatsanwalt Posch ermittelt“ zu sehen. Von 2010 bis 2016 lief seine Serie „Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht“ (RTL). In der Show „Mario Barth deckt auf!“ war er regelmäßig Gast. „Poschs Criminalz - Gangster packen aus“ geht nun bei Dmax in Serie und wird unter anderem von Posch selbst mitproduziert. Der Sohn des ehemaligen hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministers Dieter Posch ist verheiratet und hat ein Kind. Sein Hobby ist Boxen.