Das Publikum feierte ihn: Bela B stellte seinen Roman in Kassel vor 

Im Südflügel des Kasseler Kulturbahnhofs stellte Bela B., Schlagzeuger der Ärzte und Autor, seinen Roman "Scharnow" vor. Eine Lesung der besonderen Art.

An der Wand das Foto eines nackten Mannes. Erbrochenes rinnt seinen ausladenden Körper hinab. Über seinen Kopf gezogen hat er eine braune Papiertüte, auf die mit schwarzem Edding das nervöse Gesicht der Zeichentrickfigur Spongebob gezeichnet ist.

Egal, was Sie jetzt denken, das ist es nicht. Dieses Bild wurde während eines Überfalls in einem Supermarkt aufgenommen, bei dem vier nackte Maskierte Spirituosen, Tabak und Fanta entwendet haben. Wo das war? In einem kleinen, tristen Ort namens Scharnow. Frei erfunden von niemand Geringerem als Bela B Felsenheimer. Genannter armer Irrer ist einer der sechs Hauptfiguren und 38 tragenden Rollen aus seinem ersten Roman „Scharnow”. Um ihn vorzustellen, hat der Schlagzeuger der Ärzte in den Südflügel des Kulturbahnhofs eingeladen – und alle sind gekommen. Die Schlange der Wartenden scheint noch endlos, als der Einlass schon 30 Minuten läuft.

Der Autor betritt die Bühne in elegantem Bademantel, Slippern und Pyjama und verströmt, ohne auch nur ein Wort zu sagen, absolute Coolness. Das Publikum lauscht gebannt, als er es mit in die bedrückende Kleinstadt nimmt, erstaunlich gut die Stimmen seiner Protagonisten imitiert und immer wieder – rülpst. Noch nie wird jemand so viel Applaus fürs Rülpsen bekommen haben.

In die groteske, sehr unterhaltsame und feinst detailliert geschilderte Story haben es Bo, der portugiesische Wasserhund der Obamas, ein fliegender Leukämiekranker und Marlies Henkel, Filialleiterin eines Supermarktes mit dem schlimmsten Mundgeruch der Welt, geschafft. Bela B weiß zu amüsieren, macht gekonnt ein Hundebellen nach („Ganz gut, ne?”) und braut sogar den Lieblingsdrink einer seiner Hauptfiguren nach, der abendmahlartig durch die Reihen wandert, „schon ist die Stimmung aufgelockert”. Endlich kann geschrieben werden: „Das Publikum feierte ihn wie einen Rockstar.” Es stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes.