Staatstheater Kassel zieht positive Bilanz

Von: Kirsten Ammermüller, Bettina Fraschke

Willkommen Dornröschen im 21. Jahrhundert: Sophie Borney (links) und Pei-Chen Tsai in der zeitgenössische Barbeitungen zu dem Märchenstoff. © Sylwester Pawliczek

Kasseler Staatstheater legt Saisonbilanz mit 175 000 Zuschauern vor. Niveau von Vor-Corona-Jahren noch nicht wieder erreicht – Starker Abo-Zuwachs.

Kassel – Rund 175 000 Besucher kamen in der vergangenen Spielzeit zu 678 Veranstaltungen des Kasseler Staatstheaters. Mit dieser Bilanz zeigt sich Intendant Florian Lutz relativ zufrieden, auch wenn das Niveau aus der letzten regulären Vor-Corona-Saison mit rund 215 000 Zuschauern noch nicht wieder erreicht ist. Durchschnittlich waren die Veranstaltungen zu 71,2 Prozent ausgelastet (18/19: 73,5).

Abonnements

Bei den treuesten Besuchern, den Abonnenten, zeichnet sich ein starker Wechsel ab. Von rund 8000 Abos wurden 608 gekündigt, 60 Prozent gaben dabei Altersgründe an, so Lutz, 10 Prozent künstlerische Gründe. 30 Prozent machten keine Angaben. Bis Juli wurden aber auch 688 neue Abo-Verträge abgeschlossen – erfahrungsgemäß steigt diese Zahl bis Oktober noch weiter, auch mit kurzen Angeboten wie Schnupperabos. „Diesen Anstieg gab es in den vergangenen zehn Jahren noch nie“, sagt Lutz. Er führt das auf eine große Abokampagne des Hauses zurück. Allein für die Oper interessieren sich rund 300 neue Abonnenten.

Sparten

Die Musiktheatersparte verzeichnet eine Auslastung von 61,6 Prozent (18/19: 67,7). Zwar waren die beiden Zyklen des Wagner-„Rings“ quasi ausverkauft, aber bei anderen Produktionen waren die Besucherzahlen deutlich niedriger. So beim Musical „Next to Normal“, was für ein Theater ein Zugpferd sein muss (50,7). Noch gravierender aber auch bei Titeln wie Verdis „La forza del destino“ (44,5) und Offenbachs „Les Contes d’Hofmann (40,3). Mutmaßungen, das Publikum wende sich von Lutz’ zeitgenössisch aufgestellten Produktionen ab, tritt der Intendant mit der „Götterdämmerung“ entgegen, die Wagner-Oper wurde nicht nur im „Ring“-Zyklus, sondern weitere vier Mal gezeigt – hochgelobt noch aus der Intendanz Thomas Bockelmann – und kam nur auf 74,6 Prozent. „Die muss eigentlich ausverkauft sein“, sagt Lutz.

Die Konzertsparte war zu 85,3 Prozent ausgelastet, ein leichter Rückgang zu 87,9.

Beim Schauspiel waren die Plätze zu 69,5 Prozent belegt (72,8). Als Schulstoff errang der Dürrenmatt-Klassiker „Die Physiker“ hier die Top-Auslastung mit 89,9 Prozent. Florian Lutz freute sich auch über den guten Zuspruch für das uraufgeführte Singspiel „Etwas Besseres als den Tod“, das die Plätze zu 57,2 Prozent füllte.

Die Sparte Tanz konnte mit einer Auslastung von 68,1 Prozent eine deutliche Steigerung verbuchen, in der Spielzeit 18/19 lag die absolute Auslastung bei 57,5 Prozent. Mit 91,2 Prozent an verkauften Plätzen führt die Liste das Stück im Theater im Friedericianum (Tif) „Let’s Talk About – Bodies In Space“ an. Zwar sind die Plätze in der kleinen Spielstätte deutlich schneller belegt, aber auch die Produktion im Schauspielhaus „Dornröschen – Sleeping Beauty“ war mit 3243 Plätzen zu 67,8 Prozent gut nachgefragt. Die große Opernhausproduktion des griechischen Choreografen Andonis Foniadakis „Urlicht“ war bei 13 Vorstellungen zu 50,5 Prozent ausgelastet.

Die performative Sparte Junges Staatstheater plus (Just+) weist ebenfalls eine deutliche Steigerung auf. In Zahlen heißt das, dass die Produktionen mit Beteiligung aus der Stadtgesellschaft zu 87,1 Prozent ausgelastet waren (Spielzeit 18/19: 80,1 Prozent). Allen voran stieß das „Emil“-Musical mit jungen Darstellerinnen und Darstellern aus dem Kinder- und Jugendchor Cantamus auf großes Interesse und war zu 94,8 Prozent besucht. Dahinter folgt das Familienstück „Peterchens Mondfahrt mit Anneliese“ mit 89,7 Prozent verkauften Tickets in immerhin 36 Vorstellungen. Das Gaming-Stück „Dark Matter“ im Tif war bei 18 Vorstellungen zu 70,5 Prozent ausgelastet. Das Interesse an Themen für das junge Publikum ist da und und fand sich auch in dem Stück „Funken“ im Tif wieder (Auslastung 62 Prozent). Das Performative Format des Just weckt zudem viel Interesse bei Aufführungen in Kitas und Schulen.

Kommentar von Bettina Fraschke

Der Umbruch ist da

Die beiden klassischen, nicht experimentell inszenierten Operntitel am Staatstheater waren mit nur 40,3 und 44,5 Prozent ausgelastet. Das ist die alarmierende Nachricht aus der Saisonbilanz. Musiktheater-Schwergewichte wie Verdi und Offenbach sind keine Selbstläufer mehr. Warum? Das Staatstheater steckt im Umbruch. Die Jüngeren erreicht man nicht automatisch mit dem herkömmlichen Programm, die Älteren ziehen sich zurück. So geht es anderen Kulturbereichen wie Kirchenkonzerten auch.



Wichtig ist, beide Generationen anzusprechen, um sie auf den neuen Weg des Hauses mitzunehmen. Dass die Zahl neuer Abonnenten so hoch ist wie seit zehn Jahren nicht – auch im Musiktheater – zeigt, dass die Intendanz es versteht, Neugier zu wecken. Der Wandel kann gelingen.