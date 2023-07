Harald Lesch im Interview: „Kein Planetensystem ist wie unseres“

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Ein Blick mit bloßem Auge ist lohnenswert: Als heller Punkt ist Jupiter zu erkennen. © Peter Komka/dpa

Der Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch hat mit dem Wiener Merlin Ensemble das einmalige Programm „Die vier Jahreszeiten im Klimawandel“ mit der Musik von Antonio Vivaldi entwickelt.

Eine Reise durch Raum und Zeit – das, was Harald Lesch als Astrophysiker und Naturphilosoph wissenschaftlich betreibt, verbindet er gemeinsam mit dem Wiener Merlin Ensemble in dem Programm „Die vier Jahreszeiten im Klimawandel“ mit der Musik von Antonio Vivaldi. Am 16. Juli kommt er ins Kasseler Opernhaus.

Herr Lesch, was sieht der Laie beim Blick durch ein Teleskop?

Auf den ersten Blick nicht viel. Der Blick durch das Teleskop ist für viele erst einmal enttäuschend, weil es meistens schwarz-weiß ist. Aber es lohnt sich zunächst mit bloßem Auge in den Himmel zu sehen. Das ist spannend, weil man sich da im Allgemeinen keine Gedanken drüber macht. Nämlich, dass zwischen den Sternen und den Augen nichts ist, was das Licht verschluckt, denn sonst würde man die Sterne gar nicht sehen. Das bedeutet, das Universum muss unglaublich dünn und leer sein, dass man Objekte sehen kann, die so weit weg sind.

Und was sehen Sie als Astrophysiker und Naturphilosoph?

Alle Astronomen haben diesen Beruf gewählt, weil dieser Blick natürlich fasziniert, das geht auch nicht weg. Dieses Geheimnisvolle und Rätselhafte, das hört niemals auf, seine Faszination zu verlieren. Die Fragen werden nur anders. Es ist schon merkwürdig, dass das Universum aus einem kleinen, dichten Etwas angefangen haben soll, und sich in das verwandelt hat, was es heute ist, das ist eine unglaubliche Geschichte.

Ist es denn nur ein Blick in die Vergangenheit oder kann man auch Zukünftiges erkennen?

Das, was wir sehen, ist immer nur die Vergangenheit. Die Zukunft ist grundsätzlich offen, auch für Astronomen. Wir kriegen die Informationen nur mit endlicher, also mit Lichtgeschwindigkeit. Deshalb sehen wir die Sonne, wenn sie acht Minuten alt ist, den Stern Alpha-Centauri der vier Jahre, oder die Andromeda-Galaxy die zweieinhalb Millionen Jahre alt ist. Wie es jetzt gerade in diesem Moment ist, das können wir gar nicht sehen. Man kann aber schon ein bisschen was über die Zukunft sagen und das war auch der Beginn der Physik, nämlich die Himmelsmechanik, die Berechnung der Planetenbahnen nach vorne. Und das funktioniert nur deshalb so gut, weil das Universum so leer ist. Und deshalb bewegen sich unsere Planeten seit viereinhalb Milliarden Jahren immer auf den gleichen Bahnen und man kann Sonnen- und Mondfinsternisse so gut berechnen.

Welche Gefühle verbinden Sie mit dem Blick in die Sterne?

Ich würde sagen, das ist ein religiöses Gefühl. Der Blick in den Himmel ist ein Ausdruck dafür, dass das Universum ganz anders ist, als unser eigener Planet. Und wie wir mit unserem eigenen Planeten verbunden sind. Aber das sind alles sehr metaphysische Gedankengänge, die man beim normalen astronomischen Tun gar nicht hat. Da geht es darum, Daten aufzunehmen und Modelle auszurechnen. Wenn man das richtig an sich herankommen lässt, was wir Menschen da haben, dann ist das schon eine sehr besondere Form von Dasein. Wir kennen mittlerweile 7000 andere Planetensysteme, bis jetzt haben wir aber noch keins gefunden, das so ist, wie unseres. Wenn man sich also die ganze Geschichte anschaut, dann ist das ein besonderer Platz, dem auch eine besondere Bedeutung zukommt. Er ist zwar klein, aber er ist offensichtlich etwas Einzigartiges. Das ist im Übrigen auch der Anfang unseres Programms der „Vier Jahreszeiten im Klimawandel“.

Wie kam es zu dieser Idee, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit dem Klimawandel zu verbinden?

Das Merlin-Ensemble ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt und ich habe „Ja“ gesagt, Punkt. Die Idee ist einfach so grandios.

Sie Spielen das Programm seit 2018, entwickelt es sich noch weiter?

Ja schon. Es dreht sich natürlich alles um die Musik von Vivaldi, die jeder kennt, das ist der Rummelplatz, um den herum wir die Geschichten angelegt haben. Wie ist das mit den vier Jahreszeiten, wie entstehen die überhaupt und wie verändern sie sich. Aber es entwickelt sich schon alleine deshalb, weil es ständig neue Katastrophenmeldungen aus aller Welt gibt. Ich bin gespannt, was bis zu unserem Auftritt in Kassel alles passiert ist. Die Italiener hatten am Anfang überhaupt kein Wasser, dann zu viel. In Spanien waren es 40 Grad im April, was nicht gut ist, wer weiß, was in Deutschland in den nächsten Wochen passiert. (Das Interview wurde vor dem schweren Unwetter in Kassel und Nordhessen geführt, Anm. der Redaktion) Es gibt ja praktisch ständig irgendwelche Hiobsbotschaften aus einem Teil der Welt. Und immer hat es etwas mit der Kombination Mensch Natur zu tun.

Wissenschaft basiert auf Grundlage genauer Beobachtungen. Würden Sie sagen, Antonio Vivaldi hat für seine Komposition einen wissenschaftlichen Ansatz gewählt?

Nein. Vivaldi hat die Musik als Auftragswerk komponiert, da ist nichts Wissenschaftliches dahinter. Wenn wir das aber auseinandernehmen, kann man das Ganze verwissenschaftlichen, durch die Analyse, die man betreibt. Das werden wir an dem Abend auch machen. Wie beispielsweise zu gucken, wo kommen die Instrumente her, mit denen das Merlin Ensemble spielt. Die stammen aus einer Zeit, der sogenannten „Kleinen Eiszeit“, wo die Hölzer ziemlich langsam gewachsen sind, da war es sehr kalt in Mitteleuropa. Aber ansonsten ist die Musik dazu da, um genossen zu werden.

Welche Zwischentöne fehlen in Vivaldis Komposition vor dem Hintergrund des Klimawandels?

Heute würde man anders arbeiten, da würde der Sommer länger sein, im Winter würde man es kaum noch regnen lassen. Je nachdem wo man es spielt. Vielleicht könnte man die vier Jahreszeiten anpassen, an die Orte, wo wir auftreten, weil die klimatischen Entwicklungen ganz unterschiedlich sind.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie auf das Programm?

Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die gehen weinend aus dem Konzert raus, weil der emotionale Teil durch die Musik so stark angerührt worden ist und wenn dann noch die Informationen dazukommen, die ich beitrage, dann kann es auch sein, dass große Trauer über die Leute kommt. Andere sagen, dass sie nie wieder Vivaldi hören können, ohne die Sätze im Ohr zu haben. Und dann gibt es die Leute, die aus dem Konzert gehen und sagen, okay, jetzt haben wir es verstanden. Es gibt auch ein paar Tipps, was man tun kann. Am Ende empfehle ich allen im Saal: Werden Sie Mitglied in einer Energiegenossenschaft, um den Bau von Windrädern und Fotovoltaikanlagen voranzutreiben und wenn Sie eigene Dächer haben, verkacheln Sie die Flächen mit Fotovoltaik – partizipieren Sie an der Energiewende.

Astrophysiker Harald Lesch © Elena Zauck

Zur Person Harald Lesch (62) wurde in Gießen geboren und studierte dort und in Bonn Physik und Philosophie. Seit 1995 hat er einen Lehrstuhl für Astrophysik an der LMU München und übernahm zudem 2002 eine Professur für Naturphilosophie an der Hochschule München. Bekannt ist er vor allem aus Sendungen wie „Abenteuer Forschung“, „Terra X“ und „Leschs Kosmos“, in denen er naturwissenschaftliche und philosophische Sachverhalte vermittelt. Foto: Elena Zaucke/NH

Harald Lesch und „Die vier Jahreszeiten im Klimawandel“ Termine 16. Juli, 17 Uhr: Harald Lesch und das Merlin Ensemble, Opernhaus Kassel: staatstheater-kassel.de Weitere Termine auf der Homepage des Merlin Ensembles