Kindertanzfestival in Kassel beginnt: Zeitgenössische Stücke für Kinder und Jugendliche

Kassel. Wenn Birgit Kaiser und Mirjam Henß etwas angehen, hat es Hand und Fuß. Das gilt auch für das Kindertanzfestival, das am Freitag im Dock 4 beginnt und bereits zum fünften Mal stattfindet.

+ Birgit Kaiser Seit dem ersten Festival im Jahr 2010 hat sich einiges getan. „Damals hatten wir drei Produktionen im Programm, eine war ein Gastspiel“, sagt Birgit Kaiser. Diesmal sind ab morgen und bis zum 4. November zehn Produktionen, davon sechs Gastspiele aus Holland und Frankreich. Zudem gibt es einen Tanztag, Tanzkino und eine Tanzparty beim einzigen Kindertanzfestival in Hessen.

Während es vor acht Jahren für die beiden Tänzerinnen und Köpfe der preisgekrönten Kasseler Tanzcompagnie Henß & Kaiser gar nicht so einfach war, hierzulande physisch-dynamische Stücke für Kinder zu finden, habe sich in den vergangenen Jahren in Sachen Kindertanztheater enorm viel getan. Nicht nur, dass die Festival-Macherinnen, die auch eine Spürnase für Newcomer haben, mittlerweile bei ihrer Suche nach Produktionen für Kinder deutlich schneller fündig werden, es bewerben sich auch Compagnien bei ihnen. Eine Entwicklung, die Henß und Kaiser freut, denn sie sind stets auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Produktionen, um ein vielfältiges Programm bieten zu können. Und: Diesmal wird es nicht nur zeitgenössische Stücke für Kinder, sondern auch eines für Jugendliche geben.

+ Auf „Schatzsuche“: Kurzgeschichten von Sozo-Studenten. Fotos: Kindertanzfestival

Wichtig ist Henß und Kaiser, dass immer auch Produktionen aus Kassel dabei sind. Eine besondere Premiere ist diesmal, dass Choreografen von Sozo Vision drei getanzte Kurzgeschichten für Kinder erarbeitet haben und sie beim Tanznachmittag vorstellen werden. „Die Entwicklung in Kassel ist beim Kindertanz gut“, sagt Birgit Kaiser. Mirjam Henß glaubt, dass von dem Kindertanzfestival auch Impulse ausgehen.

+ Mirjam Henß Eigentlich, so sagen sie, wäre es toll, wenn sie das Festival nicht wie bisher alle zwei Jahre, sondern jährlich anbieten könnten. Doch das übersteige ihre Kapazitäten. „Dafür müsste eine bezahlte Stelle geschaffen werden.“ Dankbar sind sie vor allem über die Unterstützung des Kulturamts, des Dock 4 und der Sponsoren. Ohne sie wäre das Festival, das im vergangenen Jahr 1000 Zuschauer anlockte, nicht möglich.

Auf viele Besucher hoffen sie natürlich auch vom 19. Oktober bis 4. November und wissen um die Vorzüge des Tanztheaters: „Es überfordert Kinder nicht zu schnell, weil es jenseits der Sprache funktioniert. Außerdem verbinden Musik und Bewegung“, sagt Mirjam Henß. Wohl wissend, dass sich die Tänzer dem härtesten und ehrlichsten Publikum stellen. „Kinder mit einem Stück zu packen und zu begeistern, das treibt uns auf die Bühne.“ Wie gut das Henß, Kaiser und den anderen Künstlern gelingen wird, das kann man ab morgen erleben.

Das Programm des Kindertanzfestivals

19.10.: Jong Korzo (Holland) „Du bist!“, ab 6 Jahren, 18 Uhr. Danach: Eröffnungsfeier. 20.10.: Dadodans (Holland) zeigt „Röhren“, 17 Uhr (2-6 J.). 21.10.: Henß & Kaiser, „Kekse, Krümel und 3 Nasen“, 11 / 17 Uhr und am 23.10., 10 Uhr (4 - 10 J.). 25.10.:Vlasowa /Pawlica (Offenbach) „Liebe“ 10 / 19 Uhr, (ab 12 J.) 26.10.: Miteinander/Bonbonbus (Kassel), „Musikalisches Brettspiel“, 10 und 17 Uhr (ab 4 J.) 27.10.:Sanna Lundstrom und Linn Lundmark (Deutschland/Schweden), „Der geheimnisvolle Hut“ ( 4 - 10 J.) 28.10.: Studenten von Sozo Visions Kassel, „Schatzsuche“, 11 / 17 Uhr und 30.10., 10 Uhr (4 - 10 J.) 2.11.:Henß & Kaiser, „Peng!“, 10/19 Uhr und 3.11., 17 Uhr (ab 5 J.) 4.11.:Nathalie Cornille (Frankreich), „Gezwitscher“, 11 Uhr (2-6 J.). 4.11.:Plan d-/Andreas Denk (Holland) „Freunde in der Bücherei“, 17 Uhr (ab 6 J.) Extras im Kulturhaus Dock 4: 27.10. Tanztag mit Workshops für verschiedene Altersstufen, 1.11., Tanzkino, 18 Uhr (ab 10 J.) 3.11., Tanzparty, 19 Uhr, für alle.

