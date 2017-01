Klangliche Leckerbissen: Christiane Winning und Susanne Vogt zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne

Kassel. 1... 2... 1, 2, 3, 4. „Jazz ist dienstags" heißt es wieder im Theaterstübchen und diesmal gab es ein Heimspiel.

Fast jeder Tisch ist belegt und das Publikum sieht auf der Bühne schon die aufgebauten Instrumente stehen, als die Sängerinnen mitsamt ihrer männlichen Begleitung die Bühne betreten. Susanne Vogt und Christiane Winning treten erstmals zusammen mit ihrer Combo auf und präsentieren ihre liebsten Songs, einzeln und auch gemeinsam. Viele Kasseler kennen die Beiden und so versucht Susanne Vogt, dem Scheinwerferlicht trotzend, bekannte Gesichter im Raum auszumachen. „Man erkennt dann ja doch immer wieder viele.“

Die Palette des Septetts ist vielfältig: sie reicht von Billie Holidays Jazz-Klassiker „Don’t Explain“ über „Isn’t She Lovely“ (Stevie Wonder) bis hin zu „Like A Star“ von der Britischen Singer-Songwriterin Corinne Bailey Rae. Alle Songs interpretiert es auf seine eigene Art und Weise. Vogts weiche und doch rauchige Stimme und Winnings harmonisch-warme machen besonders die Duette zu einem gefühlvollen, klanglichen Leckerbissen. So verschmelzen die beiden Stimmen bei „Center Piece“ auch mit dem Saxofon in einer rauen Harmonie. Ihre Musiker, mit denen sie teilweise schon viele Jahre zusammen auf der Bühne stehen, sind weit mehr als nur Beiwerk. Peter Zingrebe (Saxofon), Frank Matthäus (Gitarre), Klaus Wenderote (Piano), Michael Rosenthal (Kontrabass) und Jörg Müller-Fest (Drums) sorgen für den richtigen (Off-)Beat und komplettieren den Auftritt mit zahlreichen, virtuosen Soli. Insgesamt war es ein unbeschwerter, entspannter Abend.

Von Maxi Weber