Premiere für „Der Vorname“: Steinewerfer im Familien-Glashaus

Eskalationsstufen: Szene aus „Der Vorname“ mit Vincent (Marc Ziegler, v. l.), Elisabeth (Djamila Groch), Claude (Christian Hahn), Pierre (Michael Neugebauer). © Andreas Fischer

Im Cassalla-Theater feierte die Kleine Bühne 70 mit ihrer neuen Produktion „Der Vorname“ Premiere

Andreas? Achilles? Amadeus? Wie soll der Junge denn nun heißen? Die Familie errät es nicht. Endlich gibt der stolze Papa den Vornamen preis: Adolf. Die Namensbombe ist geplatzt.

So beginnt Matthieu Delaportes und Alexandre de la Patelliéres Theaterstück „Der Vorname“, verfilmt von Sönke Wortmann (2018). Nun hat die Kleine Bühne 70“die angesagte Komödie auf die Bretter des Cassalla-Theaters gebracht, die Premiere fand vor fast ausverkauftem Haus statt. Regisseurin Jasmin Landskron sprang spontan für den leider erkrankten Erzähler (Helmut Hartung) ein.

Gekonnt und mit Sinn für die kleinen zwischenmenschlichen Abgründe mimt die fünfköpfige Truppe ein Familientreffen, das nach der ersten Eskalationsstufe nicht Halt macht, gewissermaßen ein fröhliches Steinewerfen im familiären Glashaus veranstaltet. Besonders der arrogante Vincent Larchet (Marc Ziegler) findet Gefallen an diesem makabren Spiel.

Während seine Schwester Elisabeth anfangs noch zu beschwichtigen versucht („Vorspeise?“), springt ihr Mann Pierre (Michael Neugebauer) voll auf die Provokation an. Auch Vincents Lebensgefährtin Anna feuert scharf zurück. Nur der scheinbar harmlose Jugendfreund Claude (Christian Hahn) will so gar niemandem wehtun und gerade diese wunderbare Figur des sensiblen Familienfreundes sorgt im Finale für die größte aller emotionalen Explosionen.

Das Stück erinnert in der bissigen Komik an Klassiker wie „Der Gott des Gemetzels“ (Yasmina Reza) oder an „Das Fest“ (Thomas Vinterberg), wird aber weder grausam noch melodramatisch. Die schlimmste Leiche aus dem Keller ist ein bedauernswerter, im Teich ertrunkener Pudel und auch wenn nach und nach jeder sein Fett wegbekommt, bleibt einem das Lachen nicht im Halse stecken. Das Publikum schmunzelt, kichert und lacht herzlich über die wortwitzige Demaskierung nur allzu vertrauter Klischees, wenn etwa der linksintellektuelle Professor als Plagiator auffliegt oder die Vorurteile gegenüber dem scheinbar schwulen Musiker Pierre nichts über diesen, aber alles über die hier engen geistigen Grenzen der Vorurteilenden preisgeben.

Zuletzt wird es dennoch ernst, wenn Anna dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes entgegenschleudert: Ich versuche seit einer Stunde, dich nicht zu hassen! Aber in der rundum gelungenen Inszenierung schimmert die kleine Hoffnung auf einen kathartischen Effekt durch, auf Versöhnung der immer Unversöhnlichen, Vorname hin oder her.

Service: Wieder am 16., 17., 23., 24.9., Karten: Tel. 0561/774919, kb70.de

Von Andreas Erdmann