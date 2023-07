Der Mensch im Hautanzug: „König Lear“ in Bad Hersfeld

Von: Bettina Fraschke

Ratlosigkeit: Charlotte Schwab als König Lear bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Steffen Sennewald

Mit einem starken, dunklen Theaterabend beginnen die Festspiele in Bad Hersfeld. Tina Lanik inszeniert Shakespeares abgründige Tragödie „König Lear“ mit einer Frau in der Titelrolle: Charlotte Schwab erhielt langen Applaus und viel Jubel.

Bad Hersfeld „Kann mir irgendwer sagen, wer ich bin?“, fragt König Lear. Und hier sind wir im Herzen von William Shakespeares großer Theaterkunst. Seine Dramen sprechen über den Menschen an sich. Über sein Streben und Wollen, sein Wünschen und Scheitern – seit 400 Jahren aktuell. Selbst die Tragödie „König Lear“, die besonders dunkel und grausig von menschlichen Abgründen erzählt.

In der Bad Hersfelder Stiftsruine wird mit ihr die Festspielsaison eröffnet, Tina Lanik inszeniert einen intensiven, auch bedrückenden Abend. Den durchweg exzellenten Schauspielern folgt man gern in die Seelenwindungen ihrer Figuren, in deren meist selbst verschuldetes Unglück. So entstehen in reichlich drei Aufführungsstunden einige große Theatermomente, im zweiten Teil hätten jedoch einige Straffungen einer klaren Linie gutgetan. Das Publikum hat die Premiere am Freitag mit Jubel gefeiert.

Mit goldenen Luftballon-Ziffern wird zu Beginn ein 80. Geburtstag gefeiert. König Lear trägt die Selbstgewissheit des Mächtigen so eitel wie seine Goldfolien-Zackenkrone zum weißen Sakko. Die 70-jährige Charlotte Schwab, die auf den wichtigen Theaterbühnen ebenso zu Hause ist wie in Fernsehrollen („Das Duo“), spielt den Machtmann, von dessen fadengerader Wandlung zum Schmerzensmann Shakespeare erzählt.

Mit diesem fast federnden Mir-kann-keiner-was-Gang der Business-Alfa-Tiere eröffnet Lear seinen Geburtstag, sonnt sich im Gönnertum seiner Gunstbezeugung an diejenigen Töchter, die ihm am meisten schmeicheln: Goneril und Regan. Wie Katrin Röver und Nora Buzalka diese kalkulierenden Status-Nattern spielen, in ihrer Heuchelei nach der optimalen Selbstdarstellung strebend, lässt an Instagram-Posing denken, das ebenso übertrieben pseudo-gefühlig daherkommt. Ein wunderbares Vexierbild entsteht, das auch durch die klare, aktuelle Textübersetzung von Miroslava Svolikova erzeugt wird. Staubig klingt hier nichts.

Friederike Ott legt ihre Cordelia hingegen von Anfang an kämpferisch an. Die Lieblingstochter Lears lässt sich nicht auf Erbschleicherei-Spielchen ein, „Das Herz passt mir nicht in den Mund“ sagt sie, sich weigernd, wohlfeile Floskeln abzusondern. Auf die der Patriarch aber für seine Selbsterhöhung angewiesen ist. Leicht schnippisch und unbeirrbar bleibt Cordelia sich treu – und erstrebt am Ende, selbst vom Machtspiel gezeichnet, ihren Triumph.

Charlotte Schwab ist keine Königin Lear, sie spielt einen Mann – und doch weitet sich durch die Besetzungsentscheidung der Blick auf die Figur noch stärker ins Universelle. Warum halten wir so stark an unseren Entscheidungen fest, auch wenn sich herausschält, dass sie falsch sind? Warum können wir uns so schwer auf Veränderungen einlassen – vor allem auf jene, älter, schwächer, machtloser zu werden? Manchmal moduliert Charlotte Schwab ihren Stimmklang weiblicher, manchmal lässt sie Mütterlichkeit aufstrahlen. Und dann ist sie wieder der Mensch, der vom Ehrgeiz verformt, ethisch wie empathisch versteinert ist. Der schüttere Strähnenwust immer wilder abstehend, die Kleidung kommt abhanden, irgendwann trägt Charlotte Schwab nur noch einen Ganzkörperanzug, der einen nackten Körper darstellt. Und wie dieses Haut-Kostüm an ihrem eigenen Körper zu rutschen beginnt, ist eines der eindrücklichsten Bilder des Abends (Bühne und Kostüme: Stefan Hageneier): Was macht den Menschen aus? Sind gar die baumelnden Geschlechtsteile nur eine Kostümierung auf einem ganz anders grundierten humanen Wesenskern?

Die Bewegung der Drehbühne erzeugt ebenfalls eine Stimmung von Unausweichlichkeit. Das Goldportal mit der mächtigen Drehtür, die eine Aura von Grandhotel-Glamour und Festlichkeit verbreitet, weicht im zweiten Teil weitläufig verteilten Baracken, die den Blick auf die Apsis der Stiftsruine freigeben, wo hinten ein schmutzigbleicher Mond funzelt. In der Post-Apokalypse, sind Müllsäcke abgekippt, die Figuren tappen völlig haltlos umher, in paralleler Entwicklung zu Lear auch Graf von Gloucester, den Max Herbrechter ganz nahbar spielt. Phillip Henry Brehl als sein rachsüchtiger, illegitimer Sohn Edmund hinterlässt starke Eindrücke, wie er mit artistischem Körpereinsatz über die Bühne gleitet, turnt, robbt und eine Art fieser Gameshow-Zerberus sein könnte. Wie ein antiker Chor kommentieren Beatrix Doderer, Anna Graenzer und Bettina Hauenschild als Närrinnen in rosa Perücken das Geschehen, hieven schließlich Lear mit langen Gummihandschuhen in den Rollstuhl.

Und immer wieder durchschneidet der Cellobogen von Lea Tessmann, die Nachtluft. Die Instrumentalistin spielt den unheilschwangeren, dräuenden Soundtrack zum Untergang, manchmal ganz nah neben Lear stehend sieht sie aus wie eine Braut aus dem Zombiereich.

