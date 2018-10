Kritik zum Wiener "Tatort": Mit viel Schmäh

Zwei starke Ermittler und ein spannend-verworrener Fall: Unsere Kritik zum Wiener "Tatort".

Wer bei einem Konzert von Falco, Reinhard Fendrich, Wanda oder Bilderbuch war, weiß, dass es ein, zwei Songs braucht, um sich hineinzuhören, in die mehr oder weniger stark im Dialekt vorgetragenen Texte der Musiker aus Österreich. Wenn man aber erstmal drin ist und im Hirn ankommt, was die Sänger da von sich geben, hat man schnell nicht nur viel Spaß am Sound, sondern auch am humorvollen, skurrilen und oft kritischen Inhalt der Songs.

Auch beim „Tatort: Her mit der Marie“ (Regie: Barbara Eder) war es für Piefkes anfangs sprachlich nicht ganz leicht, den Anschluss zu halten. Aber: Geh bitte, mir san ja net so.

Denn selbst, wenn man nicht alles von dem Dialektsprech verstand, war bei diesem ORF-„Tatort“ alles leiwand, wie der Wiener sagt, wenn etwas besonders gut war – vom Nackentattoo des alternden Luden, über die Pomadentolle, die aus der Zeit gefallenen Autos, die Fernwehsongs von Voodoo Jürgens und den Steirer Altstars von S.T.S bis hin zum spannend-verworrenen Fall.

Die Macher des Ösi-„Tatorts“ haben nicht nur Schneid, sondern mit Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) zwei exzellente Ermittler mit Schmäh, die sich nicht so schnell narrisch machen lassen. Klaglos!