Kritik zum neuen "Tatort"-Team des SWR: Schnell dran feilen

Wer bei einem Krimi auf Verfolgungsfahrten, nervenaufreibende Schusswechsel und flotte Ermittlungen steht, der dürfte nach der Premiere des neuen SWR-„Tatorts“ aus dem Schwarzwald enttäuscht sein.

Es ging schon etwas betulich bei der Tätersuche zu. Und vor allem der neue Ermittler Hans-Jochen Wagner als Kommissar Friedemann Berg schlich in seiner etwas zu hoch sitzenden Jeanshose auch schon mal eher putzig durch das Bild, als im Stechschritt nach dem Mörder zu fahnden. Auch Eva Löbau als Kommissarin Franziska Tobler gab kein Gas.

Doch hinter der scheinbaren Trägheit verbarg sich eine große Hartnäckigkeit der beiden Neuen, in der letztlich auch der Reiz des harmonischen Teams lag. Denn in dem verschneiten Dorf Goldbach lag vor den Ermittlern auf der Suche nach dem Mörder eines Mädchens ein Berg von Arbeit. Den Polizisten ging dabei die Puste nicht aus.

Eindringlich, wie das Leid der Eltern dargestellt, Spannend bis nervig, wie mit der Geduld der Zuschauer gespielt wurde. Etwas zu gewollt war die Verknüpfung von Waffenindustrie und Politik, mit der versucht wurde, der Premiere (Regie: Robert Thalheim) mehr Dichte zu geben. Wie Aaron Kissiov den verstörten Jungen Paul gab, blieb am Ende länger in Erinnerung als die neuen Ermittler – an deren Präsenz sollte schnell gefeilt werden.

