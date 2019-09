So war der "Tatort" aus Weimar: Feine Zwischentöne

Der sonst so unkonventionelle "Tatort" aus Weimar war dieses mal ungewöhnlich konventionell. Unsere Redakteurin Maja Yüce zum Fall von Dorn und Lessing.

Nach neun Fällen, die das Ermittlerduo Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) bereits auf unkonventionelle Art und mit viel klugem Sprachwitz gelöst hat, war diesmal das einzig Unkonventionelle, dass der „Tatort: Die harte Kern“, so konventionell gemacht war, wie bislang keiner ihrer MDR-Einsätze. Im Fall der Weimarer Kommissare heißt das: ungewohnt solide und traditionelle Krimikost, bei der wenig Spannung aufkam.

Regiesseurin Helena Hufnagel schlug bei ihrem „Tatort“-Debüt nicht nur einen anderen Ton an, sie rückte die Ermittler mehr in den Mittelpunkt – ihr Miteinander, auch auf privater Ebene. So gab es mehr feine zwischenmenschliche Töne als genialen Sprachwitz.

"Tatort" aus Weimar: Nahbarkeit als Stärke

Auch, wenn in dem Fall der Aberglaube, beziehungsweise der „Gott des Unheils“, eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung spielte, so war es doch der unverwüstliche Glaube der miteinander verheirateten Kommissare aneinander, der die eigentliche Stärke ausmachte. So enstand Nahbarkeit: Etwa, als die sonst so taffe Kira Dorn beim Versuch den wahren Mörder zu finden, um ihren Mann aus der Untersuchungshaft zu befreien, kurz dabei gezeigt wurde, wie sie nicht mehr weiter wusste und trotzdem nicht aufgab.

Doch blieb auf der Strecke, was die Krimis aus Weimar erfrischend anders machte: Das geniale Zusammenspiel des Duos und herrlich skurrile Dialoge.