Aktionstheater Kassel feiert Kulturrowdy und Sprachkünstler

Von: Steve Kuberczyk-Stein

Texte als Form der Konversation: „Das Stürmische doch“ von Ernst Jandl – vertont, gesungen und rezitiert vom Aktionstheater Kassel – feierte am Freitag im Dock 4 Premiere. © Dieter Schachtschneider

Das Aktionstheater Kassel zeigt sein Ernst-Jandl-Projekt noch mehrere Male. Die Premiere ist bejubelt worden.

Wollte man die Gedichte und Lautmalereien des viel kritisierten, österreichischen Schriftstellers und Dichters Ernst Jandl (1925 -2000) analysieren, so hätte man viel zu tun. Aus seiner visuellen Poesie brach eine eigene Sprache heraus, sein literarischer Umgang mit der Realität könnte skurriler und verrückter kaum sein. Ambivalenz ist Trumpf, Galgenhumor nicht zu übersehen.

Das Aktionstheater Kassel feierte am Freitag mit ihrem Jandl-Projekt „Das Stürmische doch“ eine überaus gelungene Premiere im Dock 4. Die gut 60 Besucher honorierten die Inszenierung (Leitung und Konzept: Helga Zülch) mit reichlich Schlussapplaus. Von Zwischenapplaus sollten die Besucher absehen. Ein guter Regiegriff, so konnte Jandl’s Sprachwelt in theatralischer Kompaktheit ungestört aufgehen.

Zum Auftakt: Der Aufmarsch der Protagonisten. Man könnte auch sagen Jandles manifestierte Methaphern, begleitet von schrägen Utensilien: ein Gepäckwagen, ein Blumentopf, eine weibliche Schaufensterbüste, ein Spielzeugpferd auf Rollen. Die Darsteller positionieren sich mal im Kreis, mal hintereinander als Gruppe, bleiben starr, erinnern an programmierte Marionetten aus einer sterilen Welt und lösen sich nur aus der Gruppe, um Jandl’s Texten und Lautmalereien Stimme und Gefühl zu geben.

Ein großes Lob muss den Darstellern gezollt werden. Der Spagat zwischen unnahbaren Gruppenmitgliedern und verzweifelten Individuen gelang bestens. Alles nach dem Motto: Wahn und Wahrheit nicht aufhalten, den Schmerz nicht verstummen lassen und trotz allem dem Humor Raum geben. Sprache als Vehikel innerer Verwilderung. Herrlich grotesk gebracht. Aus der Fülle Jandl’s Schreibergüsse hat Helga Zülch einen markanten Querschnitt zusammengestellt. Keine emotionale Farbe fehlt.

Bitterböse Satiren wie „Sterne ausschneiden“ finden da ihren Platz. Genauso zahlreiche humorvolle Beiträge. Man nehme nur das kurze Werk über einen Lebenskünstler. Wie heißt es da: „Wenn ein Freund zu dir kommt und sich auf den Boden legt, leg‘ dich daneben und sage dir: „Geteilter Boden ist nur halb so hart.“

Es spielten: Kate Fierley, Eva Maria Gutmeyr, Tabea Milde, Marie J. Schröder, Michael Werner, Werner Zülch, Bene Schuba.

Service: Wieder am 15., 16., 22. und 23. September, Karten unter 05 61/77 31 42 oder via Mail an post@aktionstheaterkassel.com

