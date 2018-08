Kulturzelt: Kettcar sorgen für Wirgefühl dank Ironie

Kettcar-Fans hatten schon befürchten müssen, dass sich die Hamburger Indierockband gar nicht mehr zusammenfindet. Doch nach jahrelanger Pause gab es das Album "Ich vs. Wir" - und das stellten Kettcar am Sonntagabend im Kulturzelt vor.

Kassel. Deiche brechen richtig – oder eben nicht. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mach immer, was dein Herz dir sagt. Das Leben schreit nach Energie. Dieses Bild verdient Applaus. Jetzt geht der Fallschirm auf.

Lauter Textfetzen, die sich nach einem Kettcar-Konzert mit verblüffender Hartnäckigkeit noch tagelang ins Bewusstsein schleichen.

Das Gemeinschaft Stiftende, das ein Auftritt der Hamburger Indie-Rockband wie am Sonntagabend im fast ausverkauften Kasseler Kulturzelt produziert, liegt nicht zuletzt an der Freude an den verrätselten, sperrigen Texten. Viele Besucher (die Unter-30-Jährigen lässt Sänger Marcus Wiebusch anfangs aufzeigen) singen auch die hermetisch-unzugänglichsten Zeilen euphorisch mit, einige tragen T-Shirts, auf denen bloß steht: „Hetero und männlich, blass und arm.“ Es ist ein Zitat aus dem Lied „Im Taxi weinen“.

Natürlich ist es vor allem die ungemein geradlinig-treibende, schnelle, druckvolle, gitarrengestützte Musik, die Kettcar-Fans abgehen lässt. In Kassel kriegen sie von einer bestens aufgelegten, gut gelaunten, andauernd flachsenden Formation jede Menge Tempo und Lautstärke.

Das Kettcar-Wirgefühl ist aber mehr. Dazu gehört die durchgängige ironische Distanz. Nein, sagt der 50-Jährige, der 2014 auch das Soloalbum „Konfetti“ veröffentlicht hatte, er würde das Publikum nie bitten, irgendwas mitzumachen, „das werdet Ihr nicht erleben“. Um sofort genau dazu aufzufordern, nämlich auf die Frage „Kassel, seid ihr mit mir?“ bei „Der Tag wird kommen“, dem Titel gegen Homophobie im Fußball, an einer bestimmten Stelle die Hand im Rhythmus nach vorn zu werfen.

Kettcar machen sich über ihr neues Image als „Politpunkband“ lustig und positionieren sich eben doch unmissverständlich. Als sie die genau vor einem Jahr nach endlos langer Pause – man musste schon die Auflösung der 2001 gegründeten Gruppe befürchten – erschienene Single „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ spielen, das von der Flucht der DDR-Bürger handelt, aber im Grunde davon, dass es „ein zutiefst menschlicher Akt“ sei, Menschen durch Zäune zu verhelfen, sagt Wiebusch: „Humanismus ist nicht verhandelbar.“

Besonders Reimer Bustorff entpuppt sich als Erzähler mit Esprit. Es kommt zwar nicht dazu, wie es sich der Bassist beim Gang durch die Wildemannsgasse – Running Gag des Abends – ausgemalt hat, dass alle in der Perseidennacht an der Fulda liegen, in den Himmel gucken und Sternschnuppen zählen („fast zu romantisch, scheiße“).

Es ist allerdings kein Wunder, dass das jüngste Kettcar-Album „Ich vs. Wir“ heißt, und dass Marcus Wiebusch, Bustorff, Erik Langer (Gitarre), Lars Wiebusch (Keyboards) und Fieten Hake (Schlagzeug) für das Wir plädieren. Sie verabschieden sich mit „Den Revolver entsichern“, gewidmet allen, „die an etwas glauben“. Es geht darum, „dass wir in einer Gemeinschaft leben können in dieser Welt“, sagt Wiebusch. Um Zusammenhalt, Empathie, um „großherzige Träumer“.

Darin auch so eine Zeile, die sich ins Hirn brennt: „Von den verbitterten Idioten nicht verbittern lassen.“

