Serie bei RTL+: Im Blutkreislauf der Metal-Musik

Von: Bettina Fraschke

Es geht los: Holger Hübner (Sammy Scheuritzel, von links), Thomas Jensen (Sebastian Jakob Doppelbauer) und Gösy (Béla Gábor Lenz) in den 90ern. © All for Metal

Kasseler drehte für RTL+ Serie „Legend of Wacken“ über die Anfänge des Festivals. Vor der Kamera steht unter anderem Charly Hübner.

Warum tut man sich das an? Sich vier Tage im Schlamm vor riesigen Bühnen drängen, sehr laute, sehr harte Musik anzuhören und nachts auf einem übervollen Zeltplatz zwischen zigtausenden anderen auszuharren? Ein Serienprojekt widmet dem Phänomen Wacken witzige und warmherzige sechs Folgen pünktlich zum Festival-Start am morgigen Mittwoch. Auf RTL+ gibt es Antworten – und einen Blick auf die verblüffenden Anfänge eines der größten Metal-Festivals der Welt. Am Set von „Legend of Wacken“: der Kasseler Filmemacher Jonas Grosch, der zusammen mit Lars Jessen Regie geführt hat.

Das Projekt

Aufwachsen in der Provinz – wie hält man das als Jugendlicher durch? Zumal, wenn man Heavy-Metal-verrückt ist? Die Gründungsgeschichte des Festivals in der schleswig-holsteinischen Pampa ist Ausgangspunkt der Serie. Charly Hübner und Aurel Manthei spielen die Wacken-Gründer, als junge Männer werden sie von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer verkörpert. Mit Rückblenden springt der Sechsteiler zwischen Gegenwart und dem Gründungsjahr 1990 hin und her, als Holger Hübner und Thomas Jensen ihren Traum leben wollen.

Die Kasseler

Regisseur Jonas Grosch (41) hat Drehbuchschreiben studiert, sein Kinodebüt gab er 2009 mit dem Spielfilm „Résiste – Aufstand der Praktikanten“. Zu weiteren Projekten gehört der Film „bestefreunde“ von 2014, den er, wie viele Produktionen, zusammen mit seiner Schwester Katharina Wackernagel realisiert hat. Sie spielt auch in „Legend of Wacken“ mit – als Festivalgegnerin Wiltrud. Auch der Kameramann ist ein Kasseler: Fabian Spuck. Mit „Mirella Schulze rettet die Welt“ brachte Grosch 2021 bereits eine Miniserie ins Fernsehen. Als nächstes kommt auf Amazon Prime „Last Exit Schinkenstraße“ von und mit Heinz Strunk.

Der Dreh

Zwei Regisseure – eine Serie: Wie geht das? Jonas Grosch und Lars Jessen („Mittagsstunde“) haben sich Drehblöcke aufgeteilt, berichtet der Kasseler, der in Berlin lebt. Er war zum Beispiel für die Garagenszenen zuständig, wo die jungen Leute 1990 abhängen – ein besonderer Spaß, weil da viel Zeitkolorit zu erleben ist.

Es sei ungewöhnlich in der Branche, dass sich zwei Regisseure so unkompliziert abwechseln, sagt Grosch. Jessen habe ihn schon eine Weile gekannt, „er mag meine Art zu filmen und wie ich da Musik einsetze, und kam immer mal zu meinen Kinotouren.“ Darüber kam dann die Anfrage, beim Projekt einzusteigen, das Jessen mit Charly Hübner entwickelt hatte.

Gedreht wurde auch direkt beim Festival in Wacken im vergangenen Jahr. Absperrungen gab es dafür nicht, das Kamerateam ist mit den Schauspielern einfach übers Gelände gezogen. Das Publikum erklärt bereits mit dem Ticketkauf das Einverständnis, möglicherweise in Filmen oder auf Fotos aufzutauchen. „Dort wird viel gefilmt, die Leute sind das gewohnt“, sagt Grosch. Es gebe eher andere Schwierigkeiten: „Die wollen dauernd in die Kamera rufen und ,Wacken!’ brüllen.“ Der Zeitplan war oft eng, weil man bei einem Auftritt bestimmte Szenen komplett in den Kasten kriegen musste, manchmal sind zwei Teams gleichzeitig unterwegs gewesen. „Das ging nur, weil Lars Jessen und ich uns vorab so gut abgesprochen hatten – mit Orten, Kostümen und dem Casting“, sagt Jonas Grosch.

Ein Hingucker seien die historischen Looks, ihnen sei aber wichtig gewesen, mit Kostümen und Perücken nicht zu übertreiben, „keine verklärenden Märchen-90er“ zu gestalten. Oft wurde im Konzertlärm gefilmt. Eine knifflige Situation gab es mit der Eingangsszene, wo eine Ansprache an die Masse gehalten wird – „wir haben das mit vier Kameras geprobt und dann beim Dreh vor den echten Zuschauern gehofft, dass sie mitmachen.“ Es gab nur eine Chance.

Die Metal-Szene

Was zeichnet für Jonas Grosch die Metalszene aus? „Sie ist sehr verbindend und sympathisch, auch wenn alle von Tag zu Tag betrunkener werden und die Musik sehr hart ist.“ Vielleicht sei genau das aber ein notwendiges Ventil: „Womöglich können die Leute sich dort ausleben und dann an anderer Stelle besonders nett sein.“

Skeptisch: Holger Hübner (Charly Hübner, l.) und Lemmy Kilmister (Andy Murray). © RTL+/ Florida Film/Thomas Leidig/NH

Jonas Grosch Regisseur beim Dreh in Wacken © Privat