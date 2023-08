Kasseler Klavierkonzert: Leichtigkeit und Höllenritt

Lächelte erst nach dem letzten Ton: Der aus Armenien stammende Pianist Zhora Sargsyan überzeugte beim Harleshäuser Musikfest. © Andreas Fischer

Mit einem bravourösen Auftritt von Pianist Zhora Sargsyan wurde das Harleshäuser Musikfest eröffnet.

Das erste Meisterkonzert beim Harleshäuser Musikfest in der Erlöserkirche ließ große Qualität für die acht Tage erwarten. Zu Gast war der aus Armenien stammende Pianist Zhora Sargsyan.

Wie entstehen Künstlerkarrieren? Wer am besten spielt, wird am berühmtesten, denkt man. Aber es kommen oft noch außermusikalische Komponenten hinzu, die PR-Maschinerie eines großen CD-Labels, „Geschichten“ aus der Biografie und anderes. Mit all dem kann der aus Armenien stammende Pianist nicht aufwarten. Das erste Lächeln fürs Publikum spendete er erst nach dem letzten Ton. Seine Welt sind ganz offenbar die Tasten, nichts anderes.

Sargsyan hatte ein dickes Programm vorbereitet und erwies sich vom ersten Takt an als bravouröser Musiker, der gestalten wollte (und konnte) und nicht allein ausführen.

Nach einem kurzen Prélude von Alexander Skrjabin für die linke Hand dann mit Robert Schumanns Klaviersonate in fis-Moll die erste große Probe. Kontrastreich ging der Pianist die fünf Sätze an. Herrlich schwebend gelang der langsame Satz „Senza passione“, doch durchaus mit Leidenschaft, wenn auch einer sehr subtilen. Das folgende Scherzo interpretierte er dann spielerisch, leichtfingrig, ja sportlich.

Sportlich war auch der berühmte erste Satz der sogenannten „Waldsteinsonate“ von Ludwig van Beethoven mit dem hämmernden Motiv, das man nicht mehr aus dem Ohr bekommt, auch dann nicht, wenn es das ohrwurmartige lyrische Thema ablöst.

Rasant, rekordverdächtig ging Sargsyan dies an, dabei aber immer mozartisch leicht und mit kleinen Überraschungen wie einem Innehalten kurz vor Ende des Satzes. Auch im Rondo hatte er viel zu bieten, zum Beispiel geradlinige Steigerungen von der schlichten Melodie des Beginns auf das große Ende hin.

Virtuosität pur dann im letzten Stück des umjubelten Abends: Sergej Prokofjews 7. Sonate in B-Dur ist ein Höllenritt mit kleiner Ruheinsel im mittleren Satz. Große Schwierigkeiten schien dem Künstler das Ganze nicht zu bereiten.

Als Rückkehrhilfe ins menschliche Leben freute sich das Publikum schließlich über einen „Liebestraum“ von Franz Liszt.

Von Johannes Mundry