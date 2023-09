Letzte Ruhe im Chanel-Sarg

Mit prägenden Stilelementen der Luxusmarke: Der Berliner Modedesigner Wowo Kraus hat Chanel ein Sargmodell und einen Perlkranz gewidmet – zu sehen in der Kabinettausstellung „R. I. (a). P.“ in Kassel. © Mark-Christian von Busse

Sepulkralmuseum Kassel präsentiert Entwurf von Modedesigner Wowo Kraus

Kassel – Auf dem Friedhof regiert die Konvention. Während in anderen Lebensbereichen, ob beim Autokauf, bei der Kleidung oder im Urlaub, viele Menschen ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen und durch Konsum auch ihren Status zu markieren versuchen, gibt es bei Beerdigungen erheblich weniger Vielfalt.

Der Berliner Modedesigner Wowo (eigentlich: Waldemar) Kraus fragt, warum das eigentlich so ist: „Es gibt immer noch sehr große Berührungsängste gegenüber Sterben und Tod“, vermutet Kraus. Und er liefert mit dem Entwurf eines Designersargs den Anstoß, über Bestattungen – und vor allem: deren Ausstattung – neu nachzudenken. Eine Kabinettausstellung im Museum für Sepulkralkultur in Kassel präsentiert sein exquisites Objekt für die letzte Reise: einen Chanel-Sarg aus Leder.

Chanel ist für Kraus, der seit 2014 als Professor für Modedesign an der Universität der Künste in Berlin lehrt, der Inbegriff einer Luxusmarke. „Chanel hat Standards in der Geschichte der Modeindustrie gesetzt“, sagt der 1979 in Samarka (Russland) geborene und in London und Paris ausgebildete Designer. So ist sein Entwurf eine Huldigung an das Unternehmen, das stets Millionen in spektakuläre Modenschauen investiert: mit der gesteppten Lederraute, die für das Chanel-Kultobjekt, die meistverkaufte Tasche 2.55 typisch ist, und mit dem Firmenlogo. Einem Kranz aus schwarzen und weißen Muranoglasperlen liegt die Kamelienblüte zu Grunde, die charakteristische Blume des Hauses Chanel, die als Accessoire bei keiner Kollektion fehlt.

Die Präsentation mit dem Titel „R. I. (a) P.“ – ein Wortspiel mit „Rest in a piece“ statt „Rest in peace“, Ruhe finden in einem Objekt statt „Ruhe in Frieden“ – ist außerordentlich vielschichtig, weil sie so unterschiedliche Fragen aufwirft. Zuallererst nach dem Konsumdenken in unserer von omnipräsenten Logos geprägten Gesellschaft: Wie weit würde ein Konzern mit seinem Branding gehen? Würde jemand einen Markensarg als Prestigeobjekt kaufen, wie man auch auf eine teure Uhr oder Handtasche Wert legt?

Als Kraus das Modell während der Berlin Art Week 2018 im Schaufenster von Hoffmann-Bestattungen an der Potsdamer Straße ausgestellt hat, kommentierten Passanten: „Ach, jetzt bietet Chanel auch Särge an.“

Und würde ein Markensarg als Mittel der Selbstinszenierung nicht dem christlichen Menschenbild widersprechen? „Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren“, heißt es beispielsweise im Buch Hiob: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt!“ Von Marken ist da nicht die Rede, und Eitelkeit gilt als eine der Todsünden. „Chanhell“ steht auf dem Kranz: „Man würde so wohl eher in die Hölle kommen als ins Paradies“, so Kraus.

Gleichzeitig greife der Designer uralte Bräuche auf, erläutert Gerold Eppler, stellvertretender Leiter des Museums, etwa die vollkommen verschwundene Tradition der Perlkränze. Mit Stoff überzogen wurden Särge auch früher; mit Familiennamen und Wappen versehen. Auch das tiefschwarze Opakglas, das früher in Grabsteine eingesetzt wurde und das Kraus verwendet, wird in Deutschland gar nicht mehr hergestellt. Ihm ist aber ausdrücklich am wichtigsten, handwerkliche Fertigkeiten und Qualität zu würdigen, die er heute etwa in Indien findet: „Diese Wertschätzung für das Handwerk spielt für mich eine große Rolle.“

Wowo Kraus thematisiert nicht zuletzt seine eigene Rolle: „Ich bin Designer, kein Künstler“, betont er. Ist der Sarg Fetisch-, Gebrauchsobjekt oder Kunstwerk? Auf alle Fälle bleibt er ein Einzelstück – auch in die Erde hinabgelassen werden dürfte er nicht; dem widersprechen die Richtlinien zur Beschaffenheit von Särgen. Die deutschen Vorschriften für Friedhöfe seien so streng, dass sich auch deshalb keine Designer an dieses Thema trauten. Kraus hingegen hat eine Kleidungs-Kollektion für Bestatter entworfen. Entwürfe für Prada (ein Sarg aus Plexiglas mit einem Sack aus Nerz darin) und Maison Margiela hat er noch nicht realisiert. Dafür schwebt ihm ein quer aufgesägter Baumstamm vor, weiß gestrichen, mit weißen Federn ausgelegt.

Service: Bis 29.10., Weinbergstr. 25-27. Kurzführung „Der letzte Schrei. Mode und Tod“ So, 3.9., 15 Uhr, mit Gerold Eppler. Zur Kasseler Museumsnacht Führungen in mehreren Sprachen, Impro-Performances, Auftritte von Level Eleven und Mitmachstationen für Kinder. Der syrische Imbiss Al Wali bietet einen Teller „Al Wali tröstet Dich“ an. sepulkralmuseum.de